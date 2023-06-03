Тур: 38. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Брисар Жером
0'
0:1
13' ГолБуриго Бенжамен
1:1
36' ПенальтиБелькебла Арис
42' Желтая карточкаМаньетти Уго
42' Желтая карточкаГуйри Амин
45' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
1:2
45' ПенальтиБуриго Бенжамен
82' Желтая карточкаМелинг Биргер
85' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
90' Желтая карточкаАлемдар Доган
90'+6
Ход матча
13'
0:1
36'
1:1
42'
42'
45'
45'
1:2
82'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
409 Количество передач 375
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
10
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
10 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Ренн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
200%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
22 матча
9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
4.5%
40.9%
54.6%
1 победа 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.58
1
Среднее время на гол
154
90
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.7
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|10
|0.26
|Дель Кастильо Ромен
|6 (5)
|0.16
|Онора Франк
|6
|0.16
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.16
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.05
|Камара Махди
|2
|0.05
|Белькебла Арис
|2 (1)
|0.05
|Маньетти Уго
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|15
|0.39
|Террье Мартен
|9
|0.24
|Буриго Бенжамен
|7 (2)
|0.18
|Мюинга Арно
|7
|0.18
|Докю Жереми
|6
|0.16
|Теате Артур
|4
|0.11
|Дуэ Дезире
|3
|0.08
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.05
|Тэт Флавьен
|2
|0.05
|Сантамария Батист
|2
|0.05
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|10
|1
|Шардонне Брендан
|6
|0
|Камара Махди
|4
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Брассье Лилиан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|5
|1
|Теате Артур
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Мелинг Биргер
|3
|1
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Гуйри Амин
|4
|0
|Ву Кристофер
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Результаты матчей
Брест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Ренн
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
16% (3)
68% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
9
9
Брест
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Ренн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
14
41
Брест
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
Ренн
30.3%
69.7%
10 побед 23 поражения
Первый тайм
24% (9)
34% (13)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
24% (9)
50% (19)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
23
50
Голы по времени матча
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
24%
8
33%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
4
16%
3
13%
76-90
Пропущено
25
27
17 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
5
20%
3
11%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
8
32%
4
15%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
3
12%
4
15%
76-90
Забито
20
43
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
25 Не забивали 21
4
20%
7
16%
1-15
3
15%
7
16%
16-30
2
10%
2
5%
31-45
3
15%
7
16%
46-60
6
30%
10
23%
61-75
2
10%
10
23%
76-90
Пропущено
28
14
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
6
21%
5
36%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90
Забито
45
67
21 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
7
16%
10
15%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
8
18%
10
15%
31-45
8
18%
12
18%
46-60
10
22%
14
21%
61-75
6
13%
13
19%
76-90
Пропущено
53
41
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 24
6
11%
3
7%
1-15
7
13%
8
20%
16-30
13
25%
7
17%
31-45
8
15%
10
24%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
10
19%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1
Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1
Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1
Результаты матчей
Брест
Ренн
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
12 раз 63%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 45%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 37%
2
8 раз 21%
3
7 раз 18%
0
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Брест
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
613
145
217
910
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
172
514
514
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
335
1127
1919
434
1127
137
434
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|27
|4
|7
|89 - 40
|85
|2.
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|68 - 29
|84
|3.
|Заявка
|38
|22
|7
|9
|67 - 40
|73
|4.
|Заявка
|38
|21
|5
|12
|69 - 39
|68
|5.
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|65 - 44
|67
|6.
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|70 - 58
|65
|7.
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|65 - 47
|62
|8.
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|45 - 49
|59
|9.
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|48 - 37
|58
|10.
|Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 53
|55
|11.
|Заявка
|38
|12
|15
|11
|45 - 45
|51
|12.
|Заявка
|38
|15
|5
|18
|65 - 62
|50
|13.
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|51 - 57
|48
|14.
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|44 - 54
|44
|15.
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|51 - 59
|40
|16.
|Заявка
|38
|7
|15
|16
|37 - 55
|36
|17.
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|35 - 63
|35
|18.
|Заявка
|38
|7
|5
|26
|23 - 74
|26
|19.
|Заявка
|38
|4
|12
|22
|45 - 81
|24
|20.
|Заявка
|38
|4
|6
|28
|33 - 81
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 25
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 23
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|37 - 33
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|11.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 26
|23
|16.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|17.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|10 - 30
|15
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|19 - 30
|14
|20.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 16
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|27 - 16
|32
|5.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 21
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 28
|27
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|36 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 19
|24
|10.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|24 - 30
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|13 - 45
|6
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|29 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|21 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|21 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|12
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:2 Ренн
Исход игры
Брест
13.8% (16)
Ничья
19.8% (23)
Ренн
66.4% (77)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
1:2 Ренн
39.7% (46)
0:1 Ренн
17.2% (20)
1:1 Ничья
17.2% (20)
1:0 Брест
8.6% (10)
0:2 Ренн
5.2% (6)
2:1 Брест
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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