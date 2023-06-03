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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Брест
1:2
Конец матча
Ренн
0'
0:1
13' Гол
Буриго Бенжамен
1:1
36' Пенальти
Белькебла Арис
42' Желтая карточка
Маньетти Уго
42' Желтая карточка
Гуйри Амин
45' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
1:2
45' Пенальти
Буриго Бенжамен
82' Желтая карточка
Мелинг Биргер
85' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
90' Желтая карточка
Алемдар Доган
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Буриго Бенжамен
36'
Белькебла Арис
1:1
42'
Маньетти Уго
 
42'
 
Гуйри Амин
45'
Лис-Мелу Пьерр
 
45'
1:2
Буриго Бенжамен
62'
Камара Махди
Маньетти Уго
 
75'
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
 
75'
Дембеле Карамоко Кадер
Ле Дуарон Жереми
 
75'
Локо Брэдли
Дюверн Жан-Кевин
 
79'
 
Мелинг Биргер
Белосьян Женуэль
82'
 
Мелинг Биргер
85'
 
Буриго Бенжамен
86'
 
Мюинга Арно
Докю Жереми
86'
 
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
87'
 
Белькебла Арис
Токо-Экамби Карл
87'
 
Дуэ Дезире
Лемарешаль Феликс
89'
 
Угочукву Лесли
Буриго Бенжамен
90'
 
Алемдар Доган

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 409 Количество передач 375
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Брест 13.8% (16)
X 19.8% (23)
Ренн 66.4% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
15
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
1
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
2
Родон
Джо
18
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
21
Майер
Ловро
10
Докю
Жереми
17
Токо-Экамби
Карл
19
Гуйри
Амин
Брест
4-3-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Брест
Ренн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
200%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

22 матча

9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

4.5%
40.9%
54.6%
1 победа 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.58
1

Среднее время на гол

154
90

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 10 0.26
Дель Кастильо Ромен 6 (5) 0.16
Онора Франк 6 0.16
Мунье Стив 6 (1) 0.16
Лис-Мелу Пьерр 5 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.05
Камара Махди 2 0.05
Белькебла Арис 2 (1) 0.05
Маньетти Уго 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 15 0.39
Террье Мартен 9 0.24
Буриго Бенжамен 7 (2) 0.18
Мюинга Арно 7 0.18
Докю Жереми 6 0.16
Теате Артур 4 0.11
Дуэ Дезире 3 0.08
Майер Ловро 2 (1) 0.05
Тэт Флавьен 2 0.05
Сантамария Батист 2 0.05
Траоре Амари 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 10 1
Шардонне Брендан 6 0
Камара Махди 4 1
Слимани Ислам 5 0
Брассье Лилиан 5 0
Бизот Марко 4 0
Лала Кенни 4 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Мишель Тер-Закарян 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Маньетти Уго 2 0
Фадига Ноа 2 0
Онора Франк 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 5 1
Теате Артур 6 0
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Мелинг Биргер 3 1
Угочукву Лесли 3 1
Гуйри Амин 4 0
Ву Кристофер 4 0
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Алемдар Доган 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Брест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Ренн
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
16% (3)
68% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
9
Брест
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Ренн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

14
41
Брест
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
Ренн
30.3%
69.7%
10 побед 23 поражения
Первый тайм
24% (9)
34% (13)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
24% (9)
50% (19)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

23
50

Голы по времени матча

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
24%
8
33%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
4
16%
3
13%
76-90

Пропущено

25
27
17 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
5
20%
3
11%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
8
32%
4
15%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
3
12%
4
15%
76-90

Забито

20
43
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
25 Не забивали 21
4
20%
7
16%
1-15
3
15%
7
16%
16-30
2
10%
2
5%
31-45
3
15%
7
16%
46-60
6
30%
10
23%
61-75
2
10%
10
23%
76-90

Пропущено

28
14
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
6
21%
5
36%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90

Забито

45
67
21 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 23
10 Не забивали 6
7
16%
10
15%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
8
18%
10
15%
31-45
8
18%
12
18%
46-60
10
22%
14
21%
61-75
6
13%
13
19%
76-90

Пропущено

53
41
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 24
6
11%
3
7%
1-15
7
13%
8
20%
16-30
13
25%
7
17%
31-45
8
15%
10
24%
46-60
9
17%
7
17%
61-75
10
19%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1
Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1
Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1

Результаты матчей

Брест
Ренн

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
12 раз 63%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 45%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 37%
2
8 раз 21%
3
7 раз 18%
0
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Брест
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
14
5
2
17
2.5
9
10
1
18
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
5
14
2
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
33
5
11
27
1.5
19
19
4
34
2.5
11
27
1
37
3.5
4
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 38 27 4 7 89 - 40 85
2.
Ланс
 Заявка 38 25 9 4 68 - 29 84
3.
Марсель
 Заявка 38 22 7 9 67 - 40 73
4.
Ренн
 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
5.
Лилль
 Заявка 38 19 10 9 65 - 44 67
6.
Монако
 Заявка 38 19 8 11 70 - 58 65
7.
Лион
 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Клермон
 Заявка 38 17 8 13 45 - 49 59
9.
Ницца
 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
10.
Лорьян
 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 Заявка 38 12 15 11 45 - 45 51
12.
Монпелье
 Заявка 38 15 5 18 65 - 62 50
13.
Тулуза
 Заявка 38 13 9 16 51 - 57 48
14.
Брест
 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 Заявка 38 8 11 19 35 - 63 35
18.
Аяччо
 Заявка 38 7 5 26 23 - 74 26
19.
Труа
 Заявка 38 4 12 22 45 - 81 24
20.
Анже
 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 19 13 2 4 45 - 25 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Лорьян
 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8.
Реймс
 Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
9.
Монако
 Заявка 19 9 3 7 37 - 33 30
10.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 Заявка 19 5 7 7 18 - 28 22
18.
Аяччо
 Заявка 19 4 3 12 10 - 30 15
19.
Труа
 Заявка 19 1 11 7 19 - 30 14
20.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 19 12 3 4 32 - 16 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 Заявка 19 8 8 3 27 - 16 32
5.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 Заявка 19 8 5 6 25 - 21 29
7.
Лион
 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Монпелье
 Заявка 19 8 2 9 36 - 33 26
9.
Лилль
 Заявка 19 6 6 7 25 - 19 24
10.
Тулуза
 Заявка 19 7 3 9 24 - 30 24
11.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
12.
Ренн
 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
13.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 21 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брест: 52%, Ренн: 48%.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Брассье Лилиан выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Ренн: 48%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Desire Doue из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Локо Брэдли.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 89'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
    • 88'
      Брест контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Ренн: 56%.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      46'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест получает желтую после опасной игры.
    • 46'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!
    • 46'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Травма, повреждение
      45'
      Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      ПЕНАЛЬТИ - Лис-Мелу Пьерр из команды Брест привез своей команде пенальти за опасную игру против Майер Ловро.
    • 45'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Ренн: 55%.
    • 44'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
    • 43'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      42'
      Гуйри Амин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • Желтая карточка
      42'
      Маньетти Уго грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 41'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      41'
      Брассье Лилиан наказан за толчок Токо-Экамби Карл
    • 40'
      Родон Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Белькебла Арис.
    • 40'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Ренн: 55%.
    • 39'
      Майер Ловро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Лис-Мелу Пьерр пробует нанести удар издали, но Доган Алемдар держит все под контролем
    • 39'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Алемдар Доган из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 38'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Маньетти Уго успешно блокирует удар.
    • 37'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О О Л - Белькебла Арис из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Доган Алемдар прыгнул не в ту сторону.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • Фол, нарушение
      34'
      ПЕНАЛЬТИ! - Траоре Амари играет рукой в штрафной! Траоре Амари вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 34'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Брест начинает контратаку
    • 33'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Ренн контролирует мяч.
    • 30'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Ренн: 50%.
    • 28'
      Брест контролирует мяч.
    • Офсайд
      27'
      Токо-Экамби Карл из команды Ренн в офсайде
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Родон Джо
    • 26'
      Родон Джо выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 26'
      Брассье Лилиан выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Ренн: 55%.
    • 24'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 21'
      Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      20'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест в офсайде
    • 20'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Ренн: 52%.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Брест пытается что-то создать.
    • 19'
      Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • Фол, нарушение
      17'
      Гуйри Амин наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
    • 17'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 16'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Ренн: 48%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Маньетти Уго наказан за толчок Докю Жереми
    • 14'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ренн начинает контратаку
    • 14'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Буриго Бенжамен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      10'
      Безумный фол. Шардонне Брендан грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Ренн: 52%.
    • 10'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 7'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Брест пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      6'
      Докю Жереми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Ренн: 49%.
    • 5'
      Дюверн Жан-Кевин успешно блокирует удар.
    • 5'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Белькебла Арис наказан за толчок Гуйри Амин
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Брест 13.8% (16)
    X 19.8% (23)
    Ренн 66.4% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:2 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:2 Ренн

    Исход игры
    Брест
    13.8% (16)
    Ничья
    19.8% (23)
    Ренн
    66.4% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    39.7% (46)
    0:1 Ренн
    17.2% (20)
    1:1 Ничья
    17.2% (20)
    1:0 Брест
    8.6% (10)
    0:2 Ренн
    5.2% (6)
    2:1 Брест
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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