Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тактическая замена. Белькебла Арис уходит с поля и его заменяет Феликс Лемарешаль

87' Тактическая замена. Токо-Экамби Карл уходит с поля и его заменяет Desire Doue

86' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

85' Буриго Бенжамен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

84' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Брассье Лилиан нанес удар головой, но Доган Алемдар спокойно отбил мяч.

83' О, нет. Из многообещающей позиции Брассье Лилиан из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.

83' Камара Махди из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Мелинг Биргер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.

82' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Ренн

79' Матч возобновлен

79' Jeanuel Belocian получил травму и заменен. Мелинг Биргер выходит на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Jeanuel Belocian получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Jeanuel Belocian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Дембеле Карамоко Кадер

74' Ох, нехорошо это выглядит. Родон Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Родон Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

72' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Брест

70' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Брест

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

66' Камара Махди нанес удар головой, но Доган Алемдар спокойно отбил мяч.

66' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Ренн

61' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Брест

60' Жереми Ле Дуарон из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.

58' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Ренн

55' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

54' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Ренн

51' Лала Кенни не смог попасть в створ ударом издали

49' Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Брест

49' Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Ренн

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника