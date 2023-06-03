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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Аяччо
 
Позже
Марсель
Прогнозы 92
Аяччо 2.2% (2)
X 3.3% (3)
Марсель 94.6% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аяччо
Ничья
Марсель
9.00
8.50
5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
31
Tony
Strata
4
Баррето
Микаэль
6
Кутадьер
Матьё
8
Маршетти
Венсан
5
Нури
Рияд
27
Спадануда
Кевин
34
Сумано
Мусса
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
29
Каборе
Исса
7
Клосс
Жонатан
17
Юндер
Дженгиз
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
Аяччо
4-3-2-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Аяччо
Марсель

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.6

Среднее время на гол

120
150

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.16
Эль-Идрисси Мунем 6 0.16
Амума Ромен 2 0.05
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 14 (2) 0.38
Тавареш Нуну 6 0.16
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.14
МБемба Шансель 5 0.14
Пайе Димитри 4 (1) 0.11
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Колашинац Сеад 4 0.11
Суарес Луис III 3 0.08
Клосс Жонатан 2 0.05
Гендузи Маттео 2 (1) 0.05
Жиго Самуэль 2 0.05
Жерсон Сантос 2 0.05
Оливейра Витор 2 0.05
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Гонсалес Омар II 10 0
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Юссуф Мохамед 5 1
Видаль Клеман 5 1
Амума Ромен 3 2
Маршетти Венсан 6 0
Мангани Тома 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Авинель Седрик 2 1
Альфонс Микаэль 2 1
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Tony Strata 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 8 1
Ронжье Валентин 8 0
Тавареш Нуну 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Игорь Тудор 6 0
Верету Жордан 4 0
Малиновский Руслан 4 0
Санчес Алексис 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Марсель
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

10
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

3
5
Аяччо
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Марсель
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

38
10

Волевые поражения

7
31
Аяччо
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Марсель
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

11
3

Волевые победы

41
20

Волевые поражения

10
36

Голы по времени матча

Забито

10
29
6 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 12
31 Не забивали 21
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
60%
8
28%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
24%
76-90

Пропущено

29
18
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
6
21%
2
11%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
1
3%
3
17%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
6
21%
5
28%
76-90

Забито

13
35
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 9
26 Не забивали 20
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
3
9%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
2
15%
10
29%
46-60
4
31%
7
20%
61-75
3
23%
6
17%
76-90

Пропущено

44
24
24 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
8
18%
3
13%
1-15
10
23%
5
21%
16-30
6
14%
4
17%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
8
18%
9
38%
76-90

Забито

23
64
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 37
4 Забивали первыми 21
20 Не забивали 4
1
4%
7
11%
1-15
2
9%
6
9%
16-30
7
30%
14
22%
31-45
2
9%
17
27%
46-60
7
30%
7
11%
61-75
4
17%
13
20%
76-90

Пропущено

73
42
40 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 25
30 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 26
14
19%
5
12%
1-15
16
22%
5
12%
16-30
10
14%
7
17%
31-45
7
10%
5
12%
46-60
12
16%
6
14%
61-75
14
19%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Ланс - Аяччо 3:0 Аяччо - Ренн 0:5 ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0
Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1
Марсель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1
Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1

Результаты матчей

Аяччо
Марсель

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
13 раз 72%
1
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

3:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
22 раза 59%
1
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
12 раз 32%
2
12 раз 32%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
13
0.5
Больше Меньше
17
2
2
16
1.5
9
10
1
17
2.5
5
14
1
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
16
2
3
16
1.5
12
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
22
0.5
Больше Меньше
33
4
5
32
1.5
21
16
1
36
2.5
9
28
1
36
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 37 27 4 6 87 - 37 85
2.
Ланс
 Заявка 37 24 9 4 65 - 28 81
3.
Марсель
 Заявка 37 22 7 8 67 - 39 73
4.
Лилль
 Заявка 37 19 9 9 64 - 43 66
5.
Ренн
 Заявка 37 20 5 12 67 - 38 65
6.
Монако
 Заявка 37 19 8 10 69 - 56 65
7.
Лион
 Заявка 37 18 8 11 64 - 44 62
8.
Клермон
 Заявка 37 16 8 13 42 - 47 56
9.
Ницца
 Заявка 37 14 13 10 45 - 36 55
10.
Лорьян
 Заявка 37 14 10 13 50 - 52 52
11.
Реймс
 Заявка 37 12 15 10 44 - 42 51
12.
Монпелье
 Заявка 37 14 5 18 62 - 61 47
13.
Тулуза
 Заявка 37 12 9 16 49 - 56 45
14.
Брест
 Заявка 37 11 11 15 43 - 52 44
15.
Страсбург
 Заявка 37 9 13 15 50 - 57 40
16.
Осер
 Заявка 37 8 11 18 34 - 60 35
17.
Нант
 Заявка 37 6 15 16 36 - 55 33
18.
Труа
 Заявка 37 4 11 22 44 - 80 23
19.
Аяччо
 Заявка 37 6 5 26 22 - 74 23
20.
Анже
 Заявка 37 4 6 27 33 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
5.
Лион
 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Клермон
 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
10.
Лорьян
 Заявка 18 8 4 6 24 - 20 28
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Тулуза
 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Страсбург
 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
16.
Осер
 Заявка 18 5 7 6 17 - 25 22
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Анже
 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
20.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ницца
 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Ланс
 Заявка 18 7 8 3 24 - 15 29
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
16.
Нант
 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 28 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Ланс Опенда Лои 20 (3)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аяччо - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 11 часов 17 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.6% пользователей.
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    • Прогнозы 92
    Аяччо 2.2% (2)
    X 3.3% (3)
    Марсель 94.6% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Марсель
    9.00
    8.50
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо - Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо - Марсель

    Исход игры
    Аяччо
    2.2% (2)
    Ничья
    3.3% (3)
    Марсель
    94.6% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.78% (43)
    Меньше
    52.22% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (40)
    Нет
    55.56% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    32.6% (30)
    0:2 Марсель
    30.4% (28)
    0:1 Марсель
    16.3% (15)
    0:3 Марсель
    6.5% (6)
    1:3 Марсель
    5.4% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (3)
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