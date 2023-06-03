Тур: 38. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
31
Tony
Strata
34
Сумано
Мусса
16
Лопес
Пау
29
Каборе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Tony StrataЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сумано МуссаНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аяччо
Марсель
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.6
Среднее время на гол
120
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.16
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.16
|Амума Ромен
|2
|0.05
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|14 (2)
|0.38
|Тавареш Нуну
|6
|0.16
|Юндер Дженгиз
|5 (1)
|0.14
|МБемба Шансель
|5
|0.14
|Пайе Димитри
|4 (1)
|0.11
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Колашинац Сеад
|4
|0.11
|Суарес Луис III
|3
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.05
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.05
|Жиго Самуэль
|2
|0.05
|Жерсон Сантос
|2
|0.05
|Оливейра Витор
|2
|0.05
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|9
|1
|Гонсалес Омар II
|10
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Видаль Клеман
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Маршетти Венсан
|6
|0
|Мангани Тома
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Альфонс Микаэль
|2
|1
|Нури Рияд
|3
|0
|Спадануда Кевин
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Сумано Мусса
|2
|0
|Тузгар Йоанн
|0
|1
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
|Tony Strata
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|8
|1
|Ронжье Валентин
|8
|0
|Тавареш Нуну
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Игорь Тудор
|6
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Санчес Алексис
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Марсель
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
10
2
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
3
5
Аяччо
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Марсель
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
38
10
Волевые поражения
7
31
Аяччо
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Марсель
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
11
3
Волевые победы
41
20
Волевые поражения
10
36
Голы по времени матча
Забито
10
29
6 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 12
31 Не забивали 21
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
60%
8
28%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
24%
76-90
Пропущено
29
18
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
6
21%
2
11%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
1
3%
3
17%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
6
21%
5
28%
76-90
Забито
13
35
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 9
26 Не забивали 20
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
3
9%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
2
15%
10
29%
46-60
4
31%
7
20%
61-75
3
23%
6
17%
76-90
Пропущено
44
24
24 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
8
18%
3
13%
1-15
10
23%
5
21%
16-30
6
14%
4
17%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
8
18%
9
38%
76-90
Забито
23
64
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 37
4 Забивали первыми 21
20 Не забивали 4
1
4%
7
11%
1-15
2
9%
6
9%
16-30
7
30%
14
22%
31-45
2
9%
17
27%
46-60
7
30%
7
11%
61-75
4
17%
13
20%
76-90
Пропущено
73
42
40 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 25
30 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 26
14
19%
5
12%
1-15
16
22%
5
12%
16-30
10
14%
7
17%
31-45
7
10%
5
12%
46-60
12
16%
6
14%
61-75
14
19%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Ланс - Аяччо 3:0 Аяччо - Ренн 0:5 ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0
Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1
Марсель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1
Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1
Результаты матчей
Аяччо
Марсель
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
13 раз 72%
1
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
3:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
22 раза 59%
1
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
12 раз 32%
2
12 раз 32%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
513
Больше Меньше
172
216
910
117
514
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
162
316
126
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1522
Больше Меньше
334
532
2116
136
928
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|4
|6
|87 - 37
|85
|2.
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 28
|81
|3.
|Заявка
|37
|22
|7
|8
|67 - 39
|73
|4.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|64 - 43
|66
|5.
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|67 - 38
|65
|6.
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|69 - 56
|65
|7.
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|64 - 44
|62
|8.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|42 - 47
|56
|9.
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|45 - 36
|55
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|50 - 52
|52
|11.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|44 - 42
|51
|12.
|Заявка
|37
|14
|5
|18
|62 - 61
|47
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|49 - 56
|45
|14.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|43 - 52
|44
|15.
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|50 - 57
|40
|16.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 60
|35
|17.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|36 - 55
|33
|18.
|Заявка
|37
|4
|11
|22
|44 - 80
|23
|19.
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|22 - 74
|23
|20.
|Заявка
|37
|4
|6
|27
|33 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 15
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|28 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо - Марсель
Исход игры
Аяччо
2.2% (2)
Ничья
3.3% (3)
Марсель
94.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
47.78% (43)
Меньше
52.22% (47)
Обе команды забьют
Да
44.44% (40)
Нет
55.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Марсель
32.6% (30)
0:2 Марсель
30.4% (28)
0:1 Марсель
16.3% (15)
0:3 Марсель
6.5% (6)
1:3 Марсель
5.4% (5)
1:1 Ничья
3.3% (3)
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