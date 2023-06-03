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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Нант
1:0
Второй тайм: 61'
Анже
0'
1:0
16' Гол
Ганаго Игнатиус

Ход матча

16'
Ганаго Игнатиус
(Блас Людовик)
1:0
56'
 
Рао-Лисоа Лилиан
Тиуб Сада
56'
 
Эль-Мелали Фарид
Шабанович Халид
59'
Молле Флоран
Коко Маркус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 148 Количество передач 256
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 115
Нант 82.6% (95)
X 15.7% (18)
Анже 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Анже
4.50
7.20
6.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
38
Жоао
Виктор
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
93
Траоре
Шарль
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
11
Коко
Маркус
14
Ганаго
Игнатиус
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
5
Блажич
Миха
25
Бамба
Абдулайе
92
Тиуб
Сада
4
Шабанович
Халид
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
10
Абделли
Химад
19
Сима
Абдалла
Нант
4-2-3-1
Анже
5-3-2

История личных встреч

Нант
Анже

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:3
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
ТМС
1:3
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:0
КЛ
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
95

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.12
1.07

Среднее время на гол

80
84

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.21
Блас Людовик 7 (2) 0.18
Саймон Мозес 5 (1) 0.13
Ганаго Игнатиус 5 0.13
Гессан Эванн 3 0.08
Сиссоко Мусса 2 0.05
Молле Флоран 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 5 0.13
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.11
Буфаль Софиан 4 (2) 0.11
Эну Адриен 4 0.11
Салама Амин 3 0.08
Абделли Химад 2 0.05
Блажич Миха 2 0.05
Дьони Лои 2 0.05
Ньяне Ибраима 2 0.05
Шабанович Халид 2 0.05
Тиуб Сада 1 0.03
Рао-Лисоа Лилиан 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 8 0
Жиротто Андрей 7 0
Жоао Виктор 5 0
Блас Людовик 5 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Сентонз Фабьен 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Саймон Мозес 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Коко Маркус 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Мерлин Квентин 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Бенталеб Набиль 6 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Блажич Миха 4 0
Ньяне Ибраима 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Тиуб Сада 3 0
Валери Ян 3 0
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Фофана Яхья 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Нант
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Анже
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

11
14
Нант
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Анже
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

24
30

Волевые поражения

7
6
Нант
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Анже
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

26
30

Волевые поражения

18
20

Голы по времени матча

Забито

20
15
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
26 Не забивали 28
0
0%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
7
35%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

25
42
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
8%
8
19%
1-15
6
24%
4
10%
16-30
3
12%
11
26%
31-45
6
24%
8
19%
46-60
4
16%
6
14%
61-75
4
16%
5
12%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
27 Не забивали 22
1
6%
5
24%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
7
39%
8
38%
76-90

Пропущено

28
35
15 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 17
5
18%
7
20%
1-15
6
21%
4
11%
16-30
4
14%
8
23%
31-45
3
11%
7
20%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
7
25%
6
17%
76-90

Забито

38
36
12 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
3%
6
17%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
9
24%
6
17%
61-75
12
32%
10
28%
76-90

Пропущено

53
77
26 В 1-м тайме 42
27 Во 2-м тайме 35
21 Пропускали первыми 28
27 Не пропускали 33
7
13%
15
19%
1-15
12
23%
8
10%
16-30
7
13%
19
25%
31-45
9
17%
15
19%
46-60
7
13%
9
12%
61-75
11
21%
11
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2
Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Труа 2:1 Реймс - Анже 2:2 Марсель - Анже 3:1 Анже - Монако 1:2
Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1

Результаты матчей

Нант
Анже

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
7 раз 19%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Нант
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
3
6
12
1.5
4
15
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
9
9
4
15
1.5
4
14
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
25
12
10
27
1.5
8
29
3
34
2.5
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:2 Заявка 38 27 5 6 89 - 39 86
2.
Ланс
 2:0 Заявка 38 25 9 4 67 - 28 84
3.
Марсель
 0:0 Заявка 38 22 8 8 67 - 39 74
4.
Лилль
 1:0 Заявка 38 20 9 9 65 - 43 69
5.
Ренн
 2:1 Заявка 38 21 5 12 69 - 39 68
6.
Монако
 0:0 Заявка 38 19 9 10 69 - 56 66
7.
Лион
 1:3 Заявка 38 18 8 12 65 - 47 62
8.
Ницца
 3:1 Заявка 38 15 13 10 48 - 37 58
9.
Клермон
 2:2 Заявка 38 16 9 13 44 - 49 57
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 38 15 10 13 52 - 53 55
11.
Реймс
 1:1 Заявка 38 12 16 10 45 - 43 52
12.
Монпелье
 1:1 Заявка 38 14 6 18 63 - 62 48
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 38 12 10 16 49 - 56 46
14.
Брест
 1:2 Заявка 38 11 11 16 44 - 54 44
15.
Страсбург
 1:2 Заявка 38 9 13 16 51 - 59 40
16.
Нант
 1:0 Заявка 38 7 15 16 37 - 55 36
17.
Осер
 0:2 Заявка 38 8 11 19 34 - 62 35
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 38 6 6 26 22 - 74 24
19.
Труа
 0:1 Заявка 38 4 11 23 44 - 81 23
20.
Анже
 0:1 Заявка 38 4 6 28 33 - 81 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:0 Заявка 19 17 1 1 41 - 13 52
2.
Ренн
 2:1 Заявка 19 15 0 4 43 - 14 45
3.
Лилль
 1:0 Заявка 19 13 4 2 40 - 25 43
4.
ПСЖ
 2:2 Заявка 19 13 3 3 45 - 24 42
5.
Лион
 1:3 Заявка 19 10 5 4 35 - 19 35
6.
Марсель
 0:0 Заявка 19 10 4 5 35 - 24 34
7.
Реймс
 1:1 Заявка 19 8 7 4 28 - 21 31
8.
Монако
 0:0 Заявка 19 9 4 6 36 - 31 31
9.
Лорьян
 2:1 Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
10.
Клермон
 2:2 Заявка 19 9 3 7 20 - 28 30
11.
Ницца
 3:1 Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
12.
Брест
 1:2 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 6 6 7 27 - 27 24
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 19 7 3 9 29 - 29 24
15.
Нант
 1:0 Заявка 19 5 8 6 20 - 26 23
16.
Страсбург
 1:2 Заявка 19 5 7 7 25 - 26 22
17.
Осер
 0:2 Заявка 19 5 7 7 17 - 27 22
18.
Труа
 0:1 Заявка 19 1 10 8 18 - 30 13
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 19 3 4 12 9 - 30 13
20.
Анже
 0:1 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:2 Заявка 19 14 2 3 44 - 15 44
2.
Марсель
 0:0 Заявка 19 12 4 3 32 - 15 40
3.
Монако
 0:0 Заявка 19 10 5 4 33 - 25 35
4.
Ланс
 2:0 Заявка 19 8 8 3 26 - 15 32
5.
Ницца
 3:1 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
6.
Клермон
 2:2 Заявка 19 7 6 6 24 - 21 27
7.
Лион
 1:3 Заявка 19 8 3 8 30 - 28 27
8.
Лилль
 1:0 Заявка 19 7 5 7 25 - 18 26
9.
Монпелье
 1:1 Заявка 19 7 3 9 34 - 33 24
10.
Лорьян
 2:1 Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
11.
Ренн
 2:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Реймс
 1:1 Заявка 19 4 9 6 17 - 22 21
14.
Брест
 1:2 Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15.
Страсбург
 1:2 Заявка 19 4 6 9 26 - 33 18
16.
Нант
 1:0 Заявка 19 2 7 10 17 - 29 13
17.
Осер
 0:2 Заявка 19 3 4 12 17 - 35 13
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 19 3 2 14 13 - 44 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 19 3 1 15 26 - 51 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 19 1 3 15 13 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 29 (5)
Лион Ляказетт Александр 27 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 24 (4)
Реймс Балогун Фоларин 21 (2)
Ланс Опенда Лои 20 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 12
ПСЖ Верратти Марко 1 10
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Клермон Сейду Алиду 1 10
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Тактическая замена. Менди Батиста уходит с поля и его заменяет Дьони Лои
  • Травма, повреждение
    61'
    Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
  • 60'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Анже: 63%.
  • 60'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 59'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Контроль мяча: Нант: 37%, Анже: 63%.
    • 50'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      50'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Ганаго Игнатиус.
    • 49'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      49'
      Назначен штрафной. Пострадал Мутуссами Самуэль, его свалил Валери Ян.
    • 49'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Анже пытается что-то создать.
    • Угловой
      48'
      Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Блажич Миха из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
    • 46'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Анже пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Нант: 39%, Анже: 61%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Тиуб Сада наказан за толчок Траоре Шарль
    • 46'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 40%, Анже: 60%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Жоао Виктор из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 44'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Офсайд
      43'
      Абдалла Сима из команды Анже в офсайде
    • 43'
      Абделли Химад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Анже начинает контратаку
    • 42'
      Чиривелья Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • Угловой
      40'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 42%, Анже: 58%.
    • 39'
      Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Нант пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 38'
      Анже пытается что-то создать.
    • Офсайд
      38'
      Ганаго Игнатиус из команды Нант в офсайде
    • 37'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Ганаго Игнатиус.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья свистит. Чиривелья Педро атаковал сзади соперника. Это Бенталеб Набиль заработал своей команде штрафной
    • 35'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Траоре Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 40%, Анже: 60%.
    • Офсайд
      34'
      Блас Людовик из команды Нант в офсайде
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жоао Виктор
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      32'
      Блажич Миха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
    • Угловой
      30'
      Блас Людовик из команды Нант подал угловой слева.
    • 29'
      Контроль мяча: Нант: 37%, Анже: 63%.
    • Угловой
      29'
      Коко Маркус из команды Нант подал угловой справа.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 28'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      27'
      Чиривелья Педро из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Менди Батиста.
    • Фол, нарушение
      26'
      Тиуб Сада наказан за толчок Траоре Шарль
    • 25'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Анже пытается что-то создать.
    • 25'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 42%, Анже: 58%.
    • 24'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Анже пытается что-то создать.
    • 24'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 21'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 49%, Анже: 51%.
    • 20'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
    • 17'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      Блас Людовик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О О Л - Ганаго Игнатиус из команды Нант легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ганаго Игнатиус легко с этим справился!
    • 15'
      Нант пытается что-то создать.
    • 14'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Анже: 57%.
    • 14'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      13'
      Коко Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Шабанович Халид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Нант пытается что-то создать.
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мутуссами Самуэль
    • 11'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 11'
      Блас Людовик из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Шабанович Халид задерживает мяч рукой
    • 9'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Коко Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Жоао Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Траоре Шарль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Анже пытается что-то создать.
    • 6'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 69%, Анже: 31%.
    • 5'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Шабанович Халид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жоао Виктор
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      1'
      Коко Маркус из команды Нант подал угловой справа.
    • 1'
      Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 115
    Нант 82.6% (95)
    X 15.7% (18)
    Анже 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Анже
    4.50
    7.20
    6.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 1:0 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Анже

    Исход игры
    Нант
    82.6% (95)
    Ничья
    15.7% (18)
    Анже
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    33.9% (39)
    1:0 Нант
    27% (31)
    2:0 Нант
    18.3% (21)
    1:1 Ничья
    10.4% (12)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Нант
    1.7% (2)
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