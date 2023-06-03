Тур: 38. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
148 Количество передач 256
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Жоао
Виктор
93
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
11
Коко
Маркус
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
92
Тиуб
Сада
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Тиуб СадаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Защитник
-
29 Камара УсманЗащитник
-
70 Гая ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Анже
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
95
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.12
1.07
Среднее время на гол
80
84
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.21
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.18
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.13
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.13
|Гессан Эванн
|3
|0.08
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|5
|0.13
|Бенталеб Набиль
|4 (2)
|0.11
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.11
|Эну Адриен
|4
|0.11
|Салама Амин
|3
|0.08
|Абделли Химад
|2
|0.05
|Блажич Миха
|2
|0.05
|Дьони Лои
|2
|0.05
|Ньяне Ибраима
|2
|0.05
|Шабанович Халид
|2
|0.05
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|Рао-Лисоа Лилиан
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|7
|0
|Жоао Виктор
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Мерлин Квентин
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Бенталеб Набиль
|6
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|7
|0
|Блажич Миха
|4
|0
|Ньяне Ибраима
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Тиуб Сада
|3
|0
|Валери Ян
|3
|0
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Результаты матчей
Нант
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Анже
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
11
14
Нант
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Анже
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
24
30
Волевые поражения
7
6
Нант
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Анже
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
26
30
Волевые поражения
18
20
Голы по времени матча
Забито
20
15
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
26 Не забивали 28
0
0%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
7
35%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
25
42
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
8%
8
19%
1-15
6
24%
4
10%
16-30
3
12%
11
26%
31-45
6
24%
8
19%
46-60
4
16%
6
14%
61-75
4
16%
5
12%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
27 Не забивали 22
1
6%
5
24%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
7
39%
8
38%
76-90
Пропущено
28
35
15 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 17
5
18%
7
20%
1-15
6
21%
4
11%
16-30
4
14%
8
23%
31-45
3
11%
7
20%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
7
25%
6
17%
76-90
Забито
38
36
12 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
3%
6
17%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
9
24%
6
17%
61-75
12
32%
10
28%
76-90
Пропущено
53
77
26 В 1-м тайме 42
27 Во 2-м тайме 35
21 Пропускали первыми 28
27 Не пропускали 33
7
13%
15
19%
1-15
12
23%
8
10%
16-30
7
13%
19
25%
31-45
9
17%
15
19%
46-60
7
13%
9
12%
61-75
11
21%
11
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2
Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Труа 2:1 Реймс - Анже 2:2 Марсель - Анже 3:1 Анже - Монако 1:2
Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1
Результаты матчей
Нант
Анже
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
12 раз 63%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
7 раз 19%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
Тоталы голов в матче
Нант
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
163
612
415
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
99
415
414
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
2512
1027
829
334
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|38
|27
|5
|6
|89 - 39
|86
|2.
|2:0 Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|0:0 Заявка
|38
|22
|8
|8
|67 - 39
|74
|4.
|1:0 Заявка
|38
|20
|9
|9
|65 - 43
|69
|5.
|2:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|69 - 39
|68
|6.
|0:0 Заявка
|38
|19
|9
|10
|69 - 56
|66
|7.
|1:3 Заявка
|38
|18
|8
|12
|65 - 47
|62
|8.
|3:1 Заявка
|38
|15
|13
|10
|48 - 37
|58
|9.
|2:2 Заявка
|38
|16
|9
|13
|44 - 49
|57
|10.
|2:1 Заявка
|38
|15
|10
|13
|52 - 53
|55
|11.
|1:1 Заявка
|38
|12
|16
|10
|45 - 43
|52
|12.
|1:1 Заявка
|38
|14
|6
|18
|63 - 62
|48
|13.
|0:0 Заявка
|38
|12
|10
|16
|49 - 56
|46
|14.
|1:2 Заявка
|38
|11
|11
|16
|44 - 54
|44
|15.
|1:2 Заявка
|38
|9
|13
|16
|51 - 59
|40
|16.
|1:0 Заявка
|38
|7
|15
|16
|37 - 55
|36
|17.
|0:2 Заявка
|38
|8
|11
|19
|34 - 62
|35
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|6
|26
|22 - 74
|24
|19.
|0:1 Заявка
|38
|4
|11
|23
|44 - 81
|23
|20.
|0:1 Заявка
|38
|4
|6
|28
|33 - 81
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|41 - 13
|52
|2.
|2:1 Заявка
|19
|15
|0
|4
|43 - 14
|45
|3.
|1:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 25
|43
|4.
|2:2 Заявка
|19
|13
|3
|3
|45 - 24
|42
|5.
|1:3 Заявка
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|35 - 24
|34
|7.
|1:1 Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 21
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|36 - 31
|31
|9.
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|10.
|2:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|20 - 28
|30
|11.
|3:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|12.
|1:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 27
|24
|14.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 29
|24
|15.
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 26
|23
|16.
|1:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|25 - 26
|22
|17.
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 27
|22
|18.
|0:1 Заявка
|19
|1
|10
|8
|18 - 30
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|9 - 30
|13
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|19
|14
|2
|3
|44 - 15
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|32 - 15
|40
|3.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|4.
|2:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|26 - 15
|32
|5.
|3:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|6.
|2:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 21
|27
|7.
|1:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 28
|27
|8.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 18
|26
|9.
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|34 - 33
|24
|10.
|2:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|11.
|2:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 25
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|1:1 Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 22
|21
|14.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|1:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16.
|1:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 35
|13
|18.
|0:0 Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 44
|11
|19.
|0:1 Заявка
|19
|3
|1
|15
|26 - 51
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|13 - 45
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|29 (5)
|Лион
|Ляказетт Александр
|27 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|24 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|21 (2)
|Ланс
|Опенда Лои
|20 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|12
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 10
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Анже
Исход игры
Нант
82.6% (95)
Ничья
15.7% (18)
Анже
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
52.63% (60)
Нет
47.37% (54)
Популярный счёт
2:1 Нант
33.9% (39)
1:0 Нант
27% (31)
2:0 Нант
18.3% (21)
1:1 Ничья
10.4% (12)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:1 Нант
1.7% (2)
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