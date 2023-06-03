Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Молле Флоран бьет со штрафного в створ, но Yahia Fofana держит все под контролем

84' Удар от ворот произведет Нант

83' Бенталеб Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Нант

81' Абделли Химад не смог попасть в створ ударом издали

80' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Анже

75' Жоао Виктор из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Жоао Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

72' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

65' Шанс! Абдалла Сима из команды Анже пробил головой, но мимо

64' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Абдалла Сима из команды Анже в офсайде

56' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

52' После проверки VAR рефери поменял решение - Нант не будет бить пенальти!

51' После проверки VAR рефери поменял решение - Нант не будет бить пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем

46' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе