1:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
11' ГолОвечкин Александр
24' Желтая карточкаГасилин Алексей II
30' Желтая карточкаПаршивлюк Сергей
33' Желтая карточкаАлёшин Андрей
62' Желтая карточкаКутицкий Александр
Ход матча
11'
30'
33'
15
Сазонов
Саба
40
Смолов
Фёдор
911
Маслов
Фёдор
II
77
Баранов
Иван
23
Дражжук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Смолов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
-
911 Маслов Фёдор IIВратарь
-
77 Баранов ИванЗащитник
-
23 Дражжук ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лесив НикитаЗащитник
- Защитник
-
88 Желтов ДенисЗащитник
-
13 Бреднев ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кленов АнтонПолузащитник
-
96 Карпов АнтонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зубко Денис
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1
Амкал
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений