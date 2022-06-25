Второй тайм

75' Гладышев из правого фланга сместился в центр и нанёс удар по воротам, но мяч свалился с ноги и улетел в сторону ворот.

73' Игра продолжается. Стоит отметить, что прямо сейчас на поле команда хозяев практически полностью состоит из игроков "Динамо"-2 и молодёжного состава.

72' Главный судья отправляет команды на "водопой". У нас остановка в игре несмотря на то что в Москве жара уже спала и в такую погоду играть одно удовольствие.

70' Высокий прессинг совершают динамовцы и получается у них отобрать мяч, но далее распределиться мячом им не получилось и пас перехвачен соперником.

68' Угловой выполнили хозяева поля, но мяч выбивает защитник гостей переигрывая всех в верховой борьбе и разряжая обстановку у своих ворот.

67' Дражжук совершил ключевой перехват в своей штрафной после передачи с правого фланга от футболиста "Динамо".