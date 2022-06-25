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Динамо Москва
1:0
Второй тайм: 80'
Амкал
0'
1:0
11' Гол
Овечкин Александр
24' Желтая карточка
Гасилин Алексей II
30' Желтая карточка
Паршивлюк Сергей
33' Желтая карточка
Алёшин Андрей
62' Желтая карточка
Кутицкий Александр

Ход матча

11'
Овечкин Александр
(Смолов Фёдор)
1:0
12'
Фомин Даниил
Овечкин Александр
 
24'
 
Гасилин Алексей II
30'
Паршивлюк Сергей
 
33'
 
Алёшин Андрей
34'
 
Маменко Александр
Маслов Фёдор II
34'
 
Попков Герман
Прокопьев Михаил II
34'
 
Карпов Антон
Левшук Арсений II
46'
Лещук Игорь
Шунин Антон
 
46'
Бегун Дмитрий
Скопинцев Дмитрий
 
46'
Кутицкий Александр
Сазонов Саба
 
46'
Осокин Денис
Бальбуэна Фабиан
 
46'
Карапузов Владислав
Паршивлюк Сергей
 
47'
Сулаквелидзе Георгий
Гагнидзе Лука
 
47'
Зазвонкин Иван
Лесовой Даниил
 
47'
Тюкавин Константин
Захарян Арсен
 
47'
Гладышев Ярослав
Макаров Денис
 
47'
Комличенко Николай
Смолов Фёдор
 
48'
 
Лесив Никита
Крапивников Михаил
48'
 
Сычёв Станислав
Товмасян Эрик
48'
 
Спиряков Евгений
Маменко Александр
58'
Шагиахметов Руслан
Фомин Даниил
 
62'
Кутицкий Александр
 
76'
 
Михович Степан
Алёшин Андрей
76'
 
Плетнёв Артемий
Блатов Виктор
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Амкал
1.13
12.50
17.00
Все Коэффициенты
1
Шунин
Антон
7
Скопинцев
Дмитрий
15
Сазонов
Саба
5
Бальбуэна
Фабиан
4
Паршивлюк
Сергей
34
Гагнидзе
Лука
19
Лесовой
Даниил
47
Захарян
Арсен
25
Макаров
Денис
3
Овечкин
Александр
40
Смолов
Фёдор
911
Маслов
Фёдор
II
77
Баранов
Иван
23
Дражжук
Олег
6
Товмасян
Эрик
99
Левшук
Арсений
II
10
Алёшин
Андрей
69
Прокопьев
Михаил
II
9
Крапивников
Михаил
7
Маврин
Василий
22
Блатов
Виктор
19
Гасилин
Алексей
II
Динамо Москва
Амкал

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1
Амкал
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Динамо М (мол.) - Амкал 0:3
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    75'
    Гладышев из правого фланга сместился в центр и нанёс удар по воротам, но мяч свалился с ноги и улетел в сторону ворот.
  • 73'
    Игра продолжается. Стоит отметить, что прямо сейчас на поле команда хозяев практически полностью состоит из игроков "Динамо"-2 и молодёжного состава.
  • Судья
    72'
    Главный судья отправляет команды на "водопой". У нас остановка в игре несмотря на то что в Москве жара уже спала и в такую погоду играть одно удовольствие.
  • 70'
    Высокий прессинг совершают динамовцы и получается у них отобрать мяч, но далее распределиться мячом им не получилось и пас перехвачен соперником.
  • Угловой
    68'
    Угловой выполнили хозяева поля, но мяч выбивает защитник гостей переигрывая всех в верховой борьбе и разряжая обстановку у своих ворот.
  • 67'
     Дражжук совершил ключевой перехват в своей штрафной после передачи с правого фланга от футболиста "Динамо".
  • Опасный момент
    65'
    Зазвонкин вышел один на один с вратарём после удобной передачи с глубины поля, переиграть вратаря удалось, но снова вмешались защитники, грамотно страхуя своего вратаря, выбивая мяч за пределы штрафной площади.
  • Желтая карточка
    63'
    Александр Кутицкий получает жёлтую карточку за нарушение правил в центре поля, уронив на газон своего оппонента в борьбе за нейтральный мяч.
  • 62'
    Иван Зазвонкин пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой. В этот раз получилось мимо цели.
  • Офсайд
    60'
    Комличенко оказался в положении вне игры после перспективной передачи из глубины поля, но на этом атака завершилась, вмешался линейный арбитр.
  • Замена
    58'
    Руслан Шагиахметов уходит с поля, вместо него продложит играть Даниил Фомин. Очередная замена в составе бело-голубых.
  • Штанга
    56'
    Мяч попадает в штангу после удара из выгодной позиции от Комличенко из вратарской! Снова выручает каркас ворот гостей.
  • Замена
    54'
    Стоит отметить, что состав команды хозяев в перерыве сменился практически полностью:  Кутицкий Александр, Бегун Дмитрий, Осокин Денис, Карапузов Владислав и Лещук Игорь вышли на поле, а вместо них играют: Лесовой Даниил, Гагнидзе Лука, Паршивлюк Сергей,  Бальбуэна Фабиан и Сазонов Саба.
  • 52'
    Фомин нанёс сильный удар издали, мяч попадает в перекладину ворот "Амкала". Очень близки были хозяева к второму забитому мячу, но штанга спасает гостей.
  • 51'
    Сычёв в очень рискованном подкате играет против Комличенко в своей штрафной площади и получается кристально чисто.
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    • Фол, нарушение
      49'
      Лесив нарушает правила против Тюкавина и судья назначает штрафной удар в центре поля за грубый толчок соперника.
    • 47'
      Хозяева в первом тайме ничего не создали у ворот Шунина и горят желанием его тревожить во втором половине матча, сразу взяв мяч под свой контроль.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал! Мы продолжаем наблюдать исторический матч.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв ничего не стал добавлять главный судья Артём Любимов и команды покидают поле! 
    • 44'
      Игра продолжается. Хозяева полностью завладели мячом и ожидают ошибок соперника на их половине поля, но команда "Амкал" справляется с натиском.
    • Угловой
      43'
      Хозяева выполнили угловой удар. Мяч полетел в центр штрафной и в борьбе игрок "Амкала" выиграл единоборство ценой небольшого повреждения.
    • 41'
      Удар с дальней дистанции выполнил Макаров и с большим трудом вратарь отбивает мяч, переводя его на угловой стандарт.
    • Замена
      40'
      Произошла замена в составе гостей: Александр Маменко покинул поле, вместо него вышел - Фёдор Маслов.
    • 38'
      Смолов выполнил передачу на Макарова из глубины поля, но мяч слишком далеко был от Дениса и первым сыграл вратарь, забрав мяч себе в руки.
    • 36'
      На левом фланге Смолов выполнил передачу на Макарова, Денис с ходу нанёс удар по воротам, но мяч был заблокирован и угроза ворот отведена. 
    • 35'
      Фомин выполнил заброс мяча в чужую штрафную из глубины поля, но первый на мяче оказывается вратарь, удачно сыграв на выходе.
    • Офсайд
      33'
      Лука Гагнидзе забивает мяч в ворота, но гол отменён из-за офсайда. Если честно по повтору так точно и не скажешь, если был бы VAR то попросили бы арбитра пересмотреть момент.
    • Желтая карточка
      32'
      Небольшая потасовка на бровке в центре поля после грубого фола от Паршивлюка. Футболисты агрессивно и на повышенных тонах разговаривают друг с другом.
    • Угловой
      30'
      Угловой стандарт удачно выполнить гости не смогли, мяч был перехвачен защитниками и опасность у ворот Шунина нейтрализована. 
    • 29'
      Только вернулись команды на поле, как гости нанесли первый удар по воротам. Мяч после рикошета ушёл на угловой.
    • 27'
      Небольшой перерыв в игре, судья отправил футболистов на "водопой". Короткий перерыв у нас.
    • Фол, нарушение
      25'
      Макаров нарушил правила против Блатова Виктора в борьбе за нейтральный мяч и судья назначает штрафной на половине поля гостей.
    • Желтая карточка
      23'
      Алексей Гасилин получает жёлтую карточку за удар сзади по ногам против Сергея Паршивлюка.
    • 22'
      Хозяева владеют преимуществом и практически ничего не дают создать у ворот Шунина, Антону остаётся отдыхать и наблюдать за развитием игры в атаке своей команды.
    • Угловой
      20'
      Захарян выполнил подачу с углового, но вратарь сыграл отлично на выходе и перехватил мяч в центральной зоне штрафной.
    • Опасный момент
      19'
      Макаров получил удобную передачу и вышел один на один с голкипером, Денис попробовал перебросить вратаря и ему это удалось, но защитник успел переправить мяч на угловой.
    • 17'
      После забитого мяча игра успокоилась, команды не форсируют события неспешно совершая надёжный "перепас" на своей половине поля.
    • Фол, нарушение
      16'
      Фомин наступил на голеностоп Алёшина в борьбе за мяч и судья назначает штрафной удар в центре поля.
    • Замена
      14'
      Стоит отметить, что у нас случилась замена: Даниил Фомин выходит на поле, вместо Александра Овечкина.
    • Угловой
      13'
      Угловой зарабатывают хозяева и подачу на дальнюю штангу выполнил Захарян, но удар по воротам не получился и мяч уходит за лицевую линию ворот.
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:0 Александр Овечкин.
      После красивого паса "пяткой" от Смолова, гол забивает легендарный спортсмен Александр Овечкин, отправив мяч в дальний угол ворот.
    • 10'
      Эффектным финтом Овечкин обыгрывает защитника на правом фланге, но далее передача получилась неточной.
    • 8'
      Скопинцев по левому флангу прорвался к штрафной соперников и выполнил прострел вдоль ворот, но защитник совершил перехват, разряжая обстановку у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      7'
      Нарушение правил в центре поле от футболиста "Динамо" Гагнидзе уронил своего оппонента в попытке отбора мяча.
    • 5'
      В любой момент оборону соперников готов вскрыть нападающий Александр Овечкин и тем временем случается отличный момент у динамовцев но последний пас получился неточным. 
    • 4'
      Овечкин вступил в прессинг и чуть было не отобрал мяч, но защитник грамотно и главное своевременно отдал передачу на голкипера.
    • 2'
      "Амкал" первым номером начинает игру, владея мячом на чужой половине поля. Присматривается "Динамо" пока к своему сопернику.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • До матча
    • Александр Овечкин — капитан футбольного “Динамо”. Теперь можно сказать, мы видели все. Именно он выводит команду на поле.
    • Приветствую любителей футбола! Сегодня будем наблюдать товарищескую встречу между командами "Динамо" и "Амкал". Проводить текстовую трансляцию будет - Матюшенцев Дмитрий.
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Амкал
    1.13
    12.50
    17.00
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    Амкал
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