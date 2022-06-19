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Динамо Москва
 
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Амкал

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1
Амкал
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Динамо М (мол.) - Амкал 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Амкал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2022, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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