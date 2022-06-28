Стадион: Центральный стадион Костаная
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Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2
Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2
Ференцварош
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0
Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дьирмот 1:1 МТК - Ференцварош 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 1:3 Вашаш - Ференцварош 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тобол - Ференцварош
Исход игры
Тобол
7.2% (8)
Ничья
24.3% (27)
Ференцварош
68.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (50)
Меньше
47.37% (45)
Обе команды забьют
Да
74.74% (71)
Нет
25.26% (24)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
36% (40)
1:1 Ничья
19.8% (22)
0:2 Ференцварош
9.9% (11)
0:1 Ференцварош
9% (10)
1:3 Ференцварош
3.6% (4)
2:1 Тобол
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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