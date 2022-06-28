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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Тобол
 
Позже
Ференцварош
Прогнозы 111
Тобол 7.2% (8)
X 24.3% (27)
Ференцварош 68.5% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Ференцварош
3.73
3.65
3.50
Все Коэффициенты
Новости

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2
Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2
Ференцварош
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0
Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дьирмот 1:1 МТК - Ференцварош 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 1:3 Вашаш - Ференцварош 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2022, осталось 6 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Тобол 7.2% (8)
    X 24.3% (27)
    Ференцварош 68.5% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Ференцварош
    3.73
    3.65
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тобол - Ференцварош онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Ференцварош

    Исход игры
    Тобол
    7.2% (8)
    Ничья
    24.3% (27)
    Ференцварош
    68.5% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (50)
    Меньше
    47.37% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    74.74% (71)
    Нет
    25.26% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    36% (40)
    1:1 Ничья
    19.8% (22)
    0:2 Ференцварош
    9.9% (11)
    0:1 Ференцварош
    9% (10)
    1:3 Ференцварош
    3.6% (4)
    2:1 Тобол
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Тобол
    Ференцварош
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