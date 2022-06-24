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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Будё-Глимт
 
Позже
Клаксвик
Прогнозы 92
Будё-Глимт 97.8% (90)
X 0% (0)
Клаксвик 2.2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Клаксвик
1.13
9.13
33.00
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5
Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0
Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-36 3:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Клаксвик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2022, осталось 8 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 92
    Будё-Глимт 97.8% (90)
    X 0% (0)
    Клаксвик 2.2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Клаксвик
    1.13
    9.13
    33.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Клаксвик онлайн

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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Клаксвик

    Исход игры
    Будё-Глимт
    97.8% (90)
    Ничья
    0% (0)
    Клаксвик
    2.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (51)
    Меньше
    43.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    25.56% (23)
    Нет
    74.44% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Будё-Глимт
    37% (34)
    3:0 Будё-Глимт
    22.8% (21)
    2:1 Будё-Глимт
    13% (12)
    3:1 Будё-Глимт
    7.6% (7)
    4:0 Будё-Глимт
    5.4% (5)
    1:0 Будё-Глимт
    5.4% (5)
    5:0 Будё-Глимт
    2.2% (2)
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