Стадион: Аспмира Стадион
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Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5
Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0
Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3 Викингур - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Стреймур 2:1 Торсхавн - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-36 3:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:5
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Клаксвик
Исход игры
Будё-Глимт
97.8% (90)
Ничья
0% (0)
Клаксвик
2.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (51)
Меньше
43.33% (39)
Обе команды забьют
Да
25.56% (23)
Нет
74.44% (67)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
37% (34)
3:0 Будё-Глимт
22.8% (21)
2:1 Будё-Глимт
13% (12)
3:1 Будё-Глимт
7.6% (7)
4:0 Будё-Глимт
5.4% (5)
1:0 Будё-Глимт
5.4% (5)
5:0 Будё-Глимт
2.2% (2)
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