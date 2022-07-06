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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викингур
1:0
Второй тайм: 71'
Европа
0'
1:0
51' Гол
Бардарсон Олаф

Ход матча

51'
Бардарсон Олаф
1:0
Прогнозы 109
Викингур 85.3% (93)
X 10.1% (11)
Европа 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур
Ничья
Европа
2.32
4.40
5.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардарсон Олаф 1 1
Европа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викингур - Б-36 2:1 Рунавик - Викингур 1:3 Стреймур - Викингур 1:2 Викингур - Аргир 7:0
Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1 Викингур - Фуглафйордур 3:2 Викингур - Стреймур 3:1 Вестур - Викингур 1:2
Европа
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Европа - Хартс 0:4 Монс Кальпе - Европа 0:4 Европа - Сент-Джозефс 2:3 Европа - Брюнос Магпис 3:1
Глэйсиз Юнайтед - Европа 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Европа - Монс Кальпе 3:2 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Брюнос Магпис - Европа 1:1 Европа - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Европа 3:3 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Монс Кальпе - Европа 1:3 Европа - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Лайонз Гибралтар - Европа 0:9 Европа - Линкс 4:0 Европа Поинт - Европа 0:6 Европа - Колледж 1975 2:0 Манчестер-62 - Европа 0:2 Европа - Брюнос Магпис 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Свенссон Арнбьорн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Викингур 85.3% (93)
X 10.1% (11)
Европа 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур
Ничья
Европа
2.32
4.40
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викингур 1:0 Европа онлайн

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Прогнозы на матч Викингур 1:0 Европа

Исход игры
Викингур
85.3% (93)
Ничья
10.1% (11)
Европа
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
49.52% (52)
Нет
50.48% (53)
Популярный счёт
2:1 Викингур
30.3% (33)
2:0 Викингур
22.9% (25)
1:0 Викингур
21.1% (23)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Викингур
4.6% (5)
1:2 Европа
2.8% (3)
3:0 Викингур
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Викингур
Европа
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