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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Зриньски
0:0
Второй тайм: 66'
Шериф
0'
14' Желтая карточка
Igor Savic2
36' Желтая карточка
Petar Sucic
51' Желтая карточка
Янсане Момо
60' Желтая карточка
Уаттара Абу
60' Желтая карточка
Чондрич Йосип

Ход матча

14'
Igor Savic2
 
36'
Petar Sucic
 
46'
Каменар Карло
Petar Sucic
 
51'
 
Янсане Момо
60'
 
Уаттара Абу
60'
Чондрич Йосип
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 118
Зриньски 12.7% (15)
X 24.6% (29)
Шериф 62.7% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Шериф
3.60
3.30
5.13
Все Коэффициенты
Новости
22
Чондрич
Йосип
6
Чорлука
Йосип
70
Marin
Magdic
4
Баришич
Хрвое
19
Бекич
Альмир
21
Igor
Savic2
30
Petar
Sucic
91
Тичинович
Марио
7
Юкич
Иван
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
40
Абалора
Разак
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
2
Кпозо
Патрик
10
Бадоло
Седрик
18
Киабу
Мусса
22
Лушкья
Реги
99
Янсане
Момо
61
Аканби
Ибрагим
7
Уаттара
Абу
Зриньски
4-2-3-1
Шериф
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Savic2 1 0
Petar Sucic 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2
Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1 Железничар - Зриньски 0:3
Шериф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 64'
    Снова небольшая вспышка эмоций после единоборства с участием Билбии и Гедеса, и всё из-за того, кто же последним коснулся мяча перед аутом.
  • 62'
    Фланговая атака "Шерифа" завершается подачей Ренана Гедеса в штрафную - Чондрич без особого труда ловит мяч.
  • Желтая карточка
    60'
    Пока обоим футболистам оказывают медицинскую помощь, на разборки с арбитром из ворот прибежал Чондрич. Получил желтую, убежал обратно.
  • Желтая карточка
    59'
    Уаттара получает желтую карточку за грубый фол против Баришича, в динамике показалось, что это может быть и красная карточка для игрока "Шерифа".
  • 58'
    Юкич немного всколыхнул задремавших болельщиков, сместился Иван с левого фланга к углу штрафной и пробил низом в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны.
  • 57'
    "Шериф" атакует флангами, с интервалом в несколько секунд последовали подачи с обоих краёв, но безрезультатно.
  • 56'
    После длинного аута Билбия скинул мяч на дальнюю штангу, но Юкич подобраться к мячу из-за спины Ренана Гедеса не смог.
  • 55'
    По-прежнему тоскливый футбол в Мостаре, происходящее никак не напоминает Лигу чемпионов, тут скорее атмосфера предсезонных сборов.
  • 53'
    Билбия после навеса с правого фланга едва не принял мяч в районе 11-метровой отметки, но всё же круглый предательски проскочил под ногой капитана "Зриньски".
  • Травма, повреждение
    52'
    Кпозо попал по ноге Тичиновичу на фланге, оба игрока остались лежать на газоне - нужна помощь врачей.
  • 51'
    Билбия со штрафного перебрасывает "стенку", однако посылает мяч правее створа, Абалоре даже прыгать за мячом не пришлось.
  • Желтая карточка
    50'
    Янсане откровенно завалил на газон Юкича в центральной зоне метрах в 28 от ворот - первая карточка для игроков "Шерифа" и перспективный штрафной для "Зриньски".
  • 49'
    В первом тайме в активе боснийцев было 3 попытки, у гостей и вовсе лишь один удар, точность которых оказалась нулевой. Такими темпами сегодня явно ничего в этом противостоянии не решится.
  • 48'
    Без ворот начинается и вторая половина встречи, снова "Шериф" пытается владеть мячом чуть больше, но с минимальным КПД.
  • Замена
    46'
    У хозяева Карло Каменар появился на поле вместо Петара Сучича.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Позиционная атака "Шерифа" завершается попыткой удара в исполнении Лушкьи - на пути мяча возникает защитник.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Фабио Мареска к основному времени первого тайма.
    • 43'
      В последние 5 минут "Зриньски" владеет мячом больше 70 процентов времени, серьезно боснийцы поддавили под занавес первого тайма. Однако моментов по-прежнему нет, по ударам в створ сегодня счёт 0:0.
    • 42'
      Через левый фланг больше получается у игроков "Зриньски", проходят неплохие двоечки с подключением третьего, но прострелы в штрафную защитники срывают легко.
    • Травма, повреждение
      41'
      А вот у Бекича есть какие-то проблемы со здоровьем, за пределами поля левому защитнику хозяев оказывают помощь.
    • 40'
      Юкич и Янсане сошлись в жестком единоборстве, выглядело это крайне болезненно, но в итоге оба футболиста избежали медицинского вмешательства.
    • Угловой
      39'
      2:2 по угловым к этой минуте и нулевой КПД, подача в исполнении Лушкьи снова не стала удачной и точной.
    • 38'
      Уаттара вошел в штрафную с левого края и попытался прострелить, однако на пути мяча возникла нога Магдича - угловой.
    • Офсайд
      37'
      Быстро завершилась атака гостей, Аканби оказался в положении "вне игры" в момент заброса из глубины поля.
    • Желтая карточка
      36'
      Сучич получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Бадоло. 12 фолов на двоих совершили команды, при этом ударов мы увидели всего 4.
    • Угловой
      35'
      Бекич с углового навесил на дальнюю штангу, Абалора решил мяч пропустить, но игрок "Зриньски" поборолся до конца, от лицевой исполнив скидку в центр. Но всё же молдаване отбились.
    • 34'
      Юкич получил мяч на углу штрафной и пробил по дуге довольно неточно, но арбитр определил касание игрока обороны и назначил угловой.
    • 33'
      Бекич с левого фланга сильно простреливает во вратарскую, мяч явно должен был забирать Абалора, однако Кики опередил своего же вратаря и организовал не самый обязательный угловой.
    • 31'
      Чорлука перспективно подавал с правого фланга в центр штрафной площади, но оборона "Шерифа" удара по воротам не допустила.
    • Фол, нарушение
      30'
      Еще один знакомый российской публике игрок, а именно Янсане, подыграл себе рукой при обработке мяча, очередная пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      28'
      Савич затоптал Уаттара в центре поля, очередной фол игрока, у которого уже и так есть желтая карточка. Надо бы Игору действовать аккуратнее.
    • 27'
      Паузу на водопой организует Фабио Мареска, по данным УЕФА, в Мостаре сегодня +31, пусть время уже и вечернее.
    • Фол, нарушение
      26'
      Уаттара недозволенным приемом оттолкнул соперника в центре поля, хозяева требуют желтой карточки, но арбитр позволяет продолжить игру.
    • 25'
      62 процента игрового времени мячом владеет "Шериф", однако к созданию опасных моментов у ворот экс-голкипера "Ротора" Чондрича это никак не приведет.
    • 24'
      "Шериф" является самым титулованным клубом Молдовы, с 2001 года тираспольцы лишь дважды пропускали на первое место другие команды, доминируя в XXI веке.
    • 22'
      Подключение Бекича по левому флангу завершается высокой подачей в штрафную гостей, где мячом спокойно завладевает Абалора.
    • Угловой
      21'
      Лушкья исполнил первый угловой в сегодняшнем матче, но найти голову кого-либо из партнеров полузащитнику "Шерифа" не удалось.
    • 20'
      Неплохая атака "Шерифа" правым флангом завершается прострелом в центр штрафной, не без труда защитник "Зриньски" в падении выбивает мяч на угловой.
    • 18'
      И снова на поле повисает футбольная тишина, стараются соперники найти какие-то моменты, но чаще всего все попытки прерываются вдалеке от штрафных площадок.
    • 16'
      В ответной атаке боснийцев Тичинович получил мяч перед штрафной, убрал под левую и пробил метров с 25 - снаряд прошел над перекладиной гостевых ворот.
    • 15'
      Лушкья со штрафного исполнил подачу на дальний угол вратарской, Раделич там опередил всех, но слёта направить мяч в створ не смог.
    • Желтая карточка
      14'
      Доигрался Савич до карточки, подкат под Бадоло итальянский рефери оценил по достоинству.
    • 13'
      "Зриньски" в прошлом сезоне в седьмой раз выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, что является лучшим результатом в истории страны, при этом отрыв от второго места стал просто космическим - 27 очков.
    • 11'
      Неприятное столкновение головами в центре поля, Лушкья не сразу поднялся на ноги, но всё же помощи врачей хавбеку "Шерифа" не потребовалось.
    • 10'
      Крайне невысокий темп на старте встречи, "Зриньски" пытается на правах хозяев атаковать настойчивее, "Шериф" ждет своего часа.
    • Фол, нарушение
      8'
      Длинный аут исполнили хозяева поля, мяч после верхового единоборства отскочил во вратарскую, где достался Абалоре, при этом Билбия нарушил против голкипера "Шерифа" правила.
    • 6'
      Юкич вошел в штрафную гостей ближе к левому краю и исполнил подачу на дальнюю штангу, которая получилась чересчур сильной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Опорник хозяев Савич дважды в течение пары минут нарушает правила, итальянский арбитр говорит футболисту, что в следующий раз точно будет карточка.
    • 4'
      Наверняка и в новом сезоне сильно обновленная команда из Тирасполя не прочь повторить подобное достижение, которое также является хорошим ориентиром и для конкурентов вроде "Зриньски".
    • 3'
      "Шериф" в прошлом сезоне совершил впечатляющий рывок с первого раунда квалификации до группового этапа, где удалось в том числе обыграть на "Сантьяго Бернабеу" "Реал". Лишь в стыковых матчах Лиги Европы в феврале команда Юрия Вернидуба завершила выступление в еврокубках, уступив по пенальти "Браге".
    • 2'
      Мощно летят вперед хозяева поля, Чорлука с правого фланга прострелил в штрафную, а Билбия, сыграв на опережение, едва не попал в ближний угол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Petar Sucic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Igor Savic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Зриньски 0:0 Шериф

    Исход игры
    Зриньски
    12.7% (15)
    Ничья
    24.6% (29)
    Шериф
    62.7% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.57% (43)
    Меньше
    59.43% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (66)
    Нет
    37.74% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Шериф
    28% (33)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    0:1 Шериф
    15.3% (18)
    0:2 Шериф
    9.3% (11)
    1:0 Зриньски
    5.1% (6)
    2:1 Зриньски
    4.2% (5)
    2:0 Зриньски
    1.7% (2)
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