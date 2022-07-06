После длинного аута Билбия скинул мяч на дальнюю штангу, но Юкич подобраться к мячу из-за спины Ренана Гедеса не смог.

"Шериф" атакует флангами, с интервалом в несколько секунд последовали подачи с обоих краёв, но безрезультатно.

Юкич немного всколыхнул задремавших болельщиков, сместился Иван с левого фланга к углу штрафной и пробил низом в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны.

Уаттара получает желтую карточку за грубый фол против Баришича, в динамике показалось, что это может быть и красная карточка для игрока "Шерифа".

Пока обоим футболистам оказывают медицинскую помощь, на разборки с арбитром из ворот прибежал Чондрич. Получил желтую, убежал обратно.

Фланговая атака "Шерифа" завершается подачей Ренана Гедеса в штрафную - Чондрич без особого труда ловит мяч.

Снова небольшая вспышка эмоций после единоборства с участием Билбии и Гедеса, и всё из-за того, кто же последним коснулся мяча перед аутом.

У хозяева Карло Каменар появился на поле вместо Петара Сучича.

Без ворот начинается и вторая половина встречи, снова "Шериф" пытается владеть мячом чуть больше, но с минимальным КПД.

В первом тайме в активе боснийцев было 3 попытки, у гостей и вовсе лишь один удар, точность которых оказалась нулевой. Такими темпами сегодня явно ничего в этом противостоянии не решится.

Янсане откровенно завалил на газон Юкича в центральной зоне метрах в 28 от ворот - первая карточка для игроков "Шерифа" и перспективный штрафной для "Зриньски".

Билбия со штрафного перебрасывает "стенку", однако посылает мяч правее створа, Абалоре даже прыгать за мячом не пришлось.

Кпозо попал по ноге Тичиновичу на фланге, оба игрока остались лежать на газоне - нужна помощь врачей.

Билбия после навеса с правого фланга едва не принял мяч в районе 11-метровой отметки, но всё же круглый предательски проскочил под ногой капитана "Зриньски".

По-прежнему тоскливый футбол в Мостаре, происходящее никак не напоминает Лигу чемпионов, тут скорее атмосфера предсезонных сборов.

Уаттара вошел в штрафную с левого края и попытался прострелить, однако на пути мяча возникла нога Магдича - угловой.

2:2 по угловым к этой минуте и нулевой КПД, подача в исполнении Лушкьи снова не стала удачной и точной.

Юкич и Янсане сошлись в жестком единоборстве, выглядело это крайне болезненно, но в итоге оба футболиста избежали медицинского вмешательства.

А вот у Бекича есть какие-то проблемы со здоровьем, за пределами поля левому защитнику хозяев оказывают помощь.

Через левый фланг больше получается у игроков "Зриньски", проходят неплохие двоечки с подключением третьего, но прострелы в штрафную защитники срывают легко.

В последние 5 минут "Зриньски" владеет мячом больше 70 процентов времени, серьезно боснийцы поддавили под занавес первого тайма. Однако моментов по-прежнему нет, по ударам в створ сегодня счёт 0:0.

2 минуты добавляет Фабио Мареска к основному времени первого тайма.

Позиционная атака "Шерифа" завершается попыткой удара в исполнении Лушкьи - на пути мяча возникает защитник.

37' Быстро завершилась атака гостей, Аканби оказался в положении "вне игры" в момент заброса из глубины поля.

36' Сучич получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Бадоло. 12 фолов на двоих совершили команды, при этом ударов мы увидели всего 4.

35' Бекич с углового навесил на дальнюю штангу, Абалора решил мяч пропустить, но игрок "Зриньски" поборолся до конца, от лицевой исполнив скидку в центр. Но всё же молдаване отбились.

34' Юкич получил мяч на углу штрафной и пробил по дуге довольно неточно, но арбитр определил касание игрока обороны и назначил угловой.

33' Бекич с левого фланга сильно простреливает во вратарскую, мяч явно должен был забирать Абалора, однако Кики опередил своего же вратаря и организовал не самый обязательный угловой.

31' Чорлука перспективно подавал с правого фланга в центр штрафной площади, но оборона "Шерифа" удара по воротам не допустила.

30' Еще один знакомый российской публике игрок, а именно Янсане, подыграл себе рукой при обработке мяча, очередная пауза в матче.

28' Савич затоптал Уаттара в центре поля, очередной фол игрока, у которого уже и так есть желтая карточка. Надо бы Игору действовать аккуратнее.

27' Паузу на водопой организует Фабио Мареска, по данным УЕФА, в Мостаре сегодня +31, пусть время уже и вечернее.

26' Уаттара недозволенным приемом оттолкнул соперника в центре поля, хозяева требуют желтой карточки, но арбитр позволяет продолжить игру.

25' 62 процента игрового времени мячом владеет "Шериф", однако к созданию опасных моментов у ворот экс-голкипера "Ротора" Чондрича это никак не приведет.

24' "Шериф" является самым титулованным клубом Молдовы, с 2001 года тираспольцы лишь дважды пропускали на первое место другие команды, доминируя в XXI веке.

22' Подключение Бекича по левому флангу завершается высокой подачей в штрафную гостей, где мячом спокойно завладевает Абалора.

21' Лушкья исполнил первый угловой в сегодняшнем матче, но найти голову кого-либо из партнеров полузащитнику "Шерифа" не удалось.

20' Неплохая атака "Шерифа" правым флангом завершается прострелом в центр штрафной, не без труда защитник "Зриньски" в падении выбивает мяч на угловой.

18' И снова на поле повисает футбольная тишина, стараются соперники найти какие-то моменты, но чаще всего все попытки прерываются вдалеке от штрафных площадок.

16' В ответной атаке боснийцев Тичинович получил мяч перед штрафной, убрал под левую и пробил метров с 25 - снаряд прошел над перекладиной гостевых ворот.

15' Лушкья со штрафного исполнил подачу на дальний угол вратарской, Раделич там опередил всех, но слёта направить мяч в створ не смог.

14' Доигрался Савич до карточки, подкат под Бадоло итальянский рефери оценил по достоинству.

13' "Зриньски" в прошлом сезоне в седьмой раз выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, что является лучшим результатом в истории страны, при этом отрыв от второго места стал просто космическим - 27 очков.

11' Неприятное столкновение головами в центре поля, Лушкья не сразу поднялся на ноги, но всё же помощи врачей хавбеку "Шерифа" не потребовалось.

10' Крайне невысокий темп на старте встречи, "Зриньски" пытается на правах хозяев атаковать настойчивее, "Шериф" ждет своего часа.

8' Длинный аут исполнили хозяева поля, мяч после верхового единоборства отскочил во вратарскую, где достался Абалоре, при этом Билбия нарушил против голкипера "Шерифа" правила.

6' Юкич вошел в штрафную гостей ближе к левому краю и исполнил подачу на дальнюю штангу, которая получилась чересчур сильной.

5' Опорник хозяев Савич дважды в течение пары минут нарушает правила, итальянский арбитр говорит футболисту, что в следующий раз точно будет карточка.

4' Наверняка и в новом сезоне сильно обновленная команда из Тирасполя не прочь повторить подобное достижение, которое также является хорошим ориентиром и для конкурентов вроде "Зриньски".

3' "Шериф" в прошлом сезоне совершил впечатляющий рывок с первого раунда квалификации до группового этапа, где удалось в том числе обыграть на "Сантьяго Бернабеу" "Реал". Лишь в стыковых матчах Лиги Европы в феврале команда Юрия Вернидуба завершила выступление в еврокубках, уступив по пенальти "Браге".

2' Мощно летят вперед хозяева поля, Чорлука с правого фланга прострелил в штрафную, а Билбия, сыграв на опережение, едва не попал в ближний угол.