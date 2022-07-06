Стадион: HSK Zrinjski Stadium
0'
14' Желтая карточкаIgor Savic2
36' Желтая карточкаPetar Sucic
51' Желтая карточкаЯнсане Момо
60' Желтая карточкаУаттара Абу
60' Желтая карточкаЧондрич Йосип
Ход матча
14'
36'
51'
60'
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
70
Marin
Magdic
19
Бекич
Альмир
21
Igor
Savic2
30
Petar
Sucic
25
Чуже
Марио
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
18
Киабу
Мусса
22
Лушкья
Реги
99
Янсане
Момо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Marin MagdicЗащитник
- Защитник
-
19 Бекич АльмирЗащитник
-
21 Igor Savic2Полузащитник
-
30 Petar SucicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Сенич МатейПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
-
22 Лушкья РегиПолузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Savic2
|1
|0
|Petar Sucic
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2
Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1 Железничар - Зриньски 0:3
Шериф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Зриньски 0:0 Шериф
Исход игры
Зриньски
12.7% (15)
Ничья
24.6% (29)
Шериф
62.7% (74)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
1:2 Шериф
28% (33)
1:1 Ничья
22% (26)
0:1 Шериф
15.3% (18)
0:2 Шериф
9.3% (11)
1:0 Зриньски
5.1% (6)
2:1 Зриньски
4.2% (5)
2:0 Зриньски
1.7% (2)
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