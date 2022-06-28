Стадион: HSK Zrinjski Stadium
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2
Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1 Железничар - Зриньски 0:3
Шериф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Зриньски - Шериф
Исход игры
Зриньски
10.8% (10)
Ничья
25.8% (24)
Шериф
63.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
42.05% (37)
Меньше
57.95% (51)
Обе команды забьют
Да
65.91% (58)
Нет
34.09% (30)
Популярный счёт
1:2 Шериф
31.2% (29)
1:1 Ничья
23.7% (22)
0:1 Шериф
16.1% (15)
0:2 Шериф
9.7% (9)
2:1 Зриньски
5.4% (5)
1:0 Зриньски
3.2% (3)
2:0 Зриньски
2.2% (2)
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