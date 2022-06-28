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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Зриньски
 
Позже
Шериф
Прогнозы 93
Зриньски 10.8% (10)
X 25.8% (24)
Шериф 63.4% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Шериф
3.60
3.35
3.45
Все Коэффициенты
Новости

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2
Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1 Железничар - Зриньски 0:3
Шериф
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зриньски - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2022, осталось 10 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Зриньски 10.8% (10)
    X 25.8% (24)
    Шериф 63.4% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зриньски
    Ничья
    Шериф
    3.60
    3.35
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зриньски - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Зриньски - Шериф

    Исход игры
    Зриньски
    10.8% (10)
    Ничья
    25.8% (24)
    Шериф
    63.4% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.05% (37)
    Меньше
    57.95% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (58)
    Нет
    34.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Шериф
    31.2% (29)
    1:1 Ничья
    23.7% (22)
    0:1 Шериф
    16.1% (15)
    0:2 Шериф
    9.7% (9)
    2:1 Зриньски
    5.4% (5)
    1:0 Зриньски
    3.2% (3)
    2:0 Зриньски
    2.2% (2)
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