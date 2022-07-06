Стадион: Людски ВРТ
0:0
Второй тайм: 53'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
15
Репас
Ян
99
Зугеля
Нино
17
Брнич
Иван
15
Шатара
Милош
10
Ахмеди
Валон
88
Дарбо
Дембо
96
Фейхао
Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
- Защитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брнич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кодерман ВидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
-
13 Сирк РокНападающий
-
77 Випотник ЖанНападающий
-
59 Придгар Само
-
Главный тренер: Radovan Karanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шатара МилошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахмеди ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
88 Дарбо ДембоНападающий
-
96 Фейхао ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Черняк ИльяНападающий
-
11 Плакка ФессуНападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1
Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2 Марибор - Табор Сежана 2:0 Радомлье - Марибор 1:4 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 ЛАСК - Марибор 1:2 Марибор - Домжале 1:0
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0
Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Марибор 0:0 Шахтёр Солигорск
Исход игры
Марибор
77.8% (98)
Ничья
16.7% (21)
Шахтёр Солигорск
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
59.43% (63)
Нет
40.57% (43)
Популярный счёт
2:1 Марибор
31.7% (40)
1:0 Марибор
20.6% (26)
2:0 Марибор
13.5% (17)
1:1 Ничья
11.1% (14)
3:1 Марибор
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:2 Шахтёр Солигорск
1.6% (2)
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