Солигорчане активно начали второй тайм. Фейхао ворвался на правый край штрафной площади, который пробивал по воротам, но в последний момент защитник вставил ногу, из-за чего мяч попал в сетку лишь с внешней стороны ворот.

Подача углового с правого фланга не получилась у белорусов, поэтому мариборцы достаточно легко сумели отбиться, но обошлось без контрвыпада.

Левым флангом теперь пытались обострить игру гости, откуда Иванович пасовал в штрафную площадку на Дарбо, однако последний оказался в положении "вне игры".

"Марибор" только сейчас впервые пересёк центральную линию поля, стараясь обострить игру левым флангом, но ничего не получилось - мяч был потерян.

Приуныли немного болельщики на трибунах. Местная команда пока что откровенно не радует свою публику хорошей игрой, особенно после перерыва.

Активные фанаты пытаются сейчас завести публику, понимая, что в тишине их любимая команда может и не проснуться, и больше ничьей точно ничего не добьётся.

Антич подключился к атаке гостей по левому флангу, выполнял навес в центр, но мяч задел ногу защитника и опускался точно под перекладину. Однако не спит Бергсен, который переводит мяч на угловой.

Продолжается парад угловых в нашем матче. С левого фланга корнер снова был выполнен футболистами "Марибора". На дальнюю штангу шла подача, но Плотникову удалось добраться до мяча, отбив его в аут.

Врезался в предыдущем эпизоде Плотников в Юзепчука, который теперь оказался в нокдауне. Нужно оказать помощь нападающему "Шахтёра".

Левым флангом новую атаку строили словенцы, но на этот раз Брнич поторопился с рывком, из-за чего арбитры были вынуждены зафиксировать положение "вне игры".

Штрафной удар заработали мариборцы метрах в 26 от ворот соперника, левее центральной оси. Брнич пробивал по воротам прямым ударом, но мяч у него полетел на 2-3 метра выше ворот.

Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в нашем матче.

Плотно со штрафного удара над "стенкой" пробивал Брнич, но мяч полетел практически по центру ворот, что позволило Плотникову поймать игровой снаряд намертво.

В ответной атаке Дарбо заработал штрафной удар для своей команды на левом фланге атаки. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, мяч был отбит, после чего Диванович пробивал с подбора, но Бергсен правильно выбрал позицию в рамке, также намертво сумев поймать мяч в руки.

Многовато брака всё-таки в атакующих действиях допускают обе команды. Совсем не верится, что одному из этих коллективов удастся добраться до группового этапа турнира.

Сергей Ташуев уже чем-то недоволен у кромки поля. Будет у российского специалиста о чём поговорить со своими подопечными в перерыве.

Всё-таки надо признать, что ничья в Словении не станет для "Шахтёра" неудачным результатом. Дома солигорчане уже должны быть фаворитами.

Перед сегодняшним матчем букмекеры видели фаворитом "Марибор", победа которого оценивалась вероятностью примерно в 45%.

Лучшим игроком матча пока что можно назвать Брнича, который с левого фланга снова выполнял острую прострельную передачу, и Шатара лишь в подкате сумел опередить Роко, который был готов сработать на замыкании.

Угловой с левого фланга снова подали словенцы без каких-либо дивидендов для себя. На "втором этаже" очень уверенно смотрятся защитники солигорчан.

Свой первый угловой в матче теперь сумели заработать белорусы на левом фланге. Большими силами гости подтягиваются к чужим владениям...

Антич выполнил подачу стандартного положения от флажка в центр штрафной площади, где выше всех выпрыгнул Шатара, но пробил головой он значительно выше ворот.

31' Крыми в 28 метрах от своих ворот грубо снёс соперника в подкате, за что мог бы получать жёлтую карточку в свой пассив, но пожалел его арбитр.

30' ОПАСНО! В контратаке Брнич с левого фланга выполнил навес в центр штрафной площади, Плотников неудачно сыграл на выходе, и Зугеля головой по дуге направлял мяч в ворота, но с "ленточки" головой мяч отбил в сторону Политевич.

29' Перешло территориальное преимущество в последние минуты солигорчанам, но атакуют они всё-таки без особой агрессии, часто отпасовывая назад.

28' В ещё одной атаке "Шахтёра" Дарбо пытался с левого края за счёт дриблинга сместиться с мячом в центр, но не преуспел в своём начинании, потеряв игровой снаряд.

27' ОПАСНО! Ахмеди с правого фланга продрался с мячом в чужую штрафную площадку, после чего с левой ноги кручёным ударом пытался поразить дальний угол ворот, но не попал в цель.

26' Зугеля находится в небольшом нокдауне, поэтому пришлось арбитру впервые в матче приглашать на поле медицинскую бригаду. Думаю, ничего страшного не произошло, так что парень вскоре вернётся в игру.

25' Зугеля в стыке с Шатарой отскочил, словно от стены. Засвистели болельщики на трибунах, но не судья, который считает, что нарушения правил здесь не было.

24' Новая атака "Марибора" левым флангом закончилась заработанным угловым ударом. От флажка пошла подача, но слишком сильной и высокой она получилась.

23' Левым флангом провели атаку хозяева поля, но ничем интересным она не закончилась - мяч просто был упущен за лицевую линию поля. Плотников неторопливо готовится вернуть мяч в игру ударом от ворот.

22' Мариборцы принялись катать мяч на своей половине поля, пока их фанаты дружно скандируют "Чемпион Марибор!" Рисковать команда Радована Карановича никак не желает.

21' Милец грубовато нарушил правила на правом фланге на чужой половине поля. Арбитр устно пока что предупредил нарушителя. За следующий подобный фол будет продемонстрирована жёлтая карточка.

20' Ни на минуту не замолкают словенские болельщики на трибунах, разбавляя свои кричалки звонкими аплодисментами. Отличная атмосфера на трибунах, но на поле пока что мы много полезных креативных действий не наблюдаем.

19' Шевченко перехватил мяч в середине поля, после чего вертикальным пасом низом намеревался отправил в прорыв Дарбо, но здесь уже на перехвате сработали футболисты "Марибора".

18' Активный Брнич с левого фланга теперь выполнял прострельную передачу вдоль ворот низом, но Политевичу в подкате удалось отбить мяч в аут. Есть время у солигорчан, чтобы перевести дыхание.

17' Брнич с левого фланга выполнил навес в штрафную площадку гостей, где защитники "горняков" немного запаниковали, но в конце концов мяч удалось выбить далеко в поле.

16' Сикошек совершил впечатляющий рейд в контратаке через центральную ось, сместился на правый край штрафной площади, после чего с полного ходу пробивал правой ногой - мяч полетел немного мимо створа ворот.

15' С правого фланга гости подали мяч в чужую штрафную площадку, защищающиеся недалеко отбили мяч, после чего с ходу с линии штрафной площади с левой ноги пробивал Диванович, но мяч у него улетел в небеса.

14' Очень не нравится словенской публике, что их команда вынуждена играть без мяча. Поднялся оглушительный свист на "Людски ВРТ".

13' Принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне солигорчане, не ощущая особого прессинга со стороны хозяев поля.

12' У "Марибора" из глубины поля следовал заброс на Роко, но слишком сильным он получился и мяч просто ушёл за лицевую линию поля.

11' Митрович получил болезненный удар по ногам в предыдущем эпизоде, но постепенно боль всё-таки ушла, так что приглашать на поле медицинскую бригаду не пришлось.

10' Дарбо принял мяч у чужой штрафной площади, долго его удерживал, но ничего полезного в итоге сделать не сумел. После этого мяч был потерян и нападающий белорусов нарушил правила.

9' Сергей Ташуев успокаивает своих подопечных от кромки поля, призывая играть с холодной головой, не допуская излишней нервозности.

8' Брнич по левому флангу с мячом набрал высокую скорость, сместился в центр, обыграл одного соперника, но второй защитник "Шахтёра" на его пути сумел выбить мяч в аут.

7' Пока что сложно отдать кому-то игровое и территориальное преимущество. Продолжается в середине поля упорная вязкая борьба.

6' Милец с дальней дистанции решил пробить по воротам гостей, но мяч прошёл мимо правого нижнего угла ворот, да и Плотников ситуацию полностью контролировал.

5' "Горняки" свою первую атаку провели правым флангом, откуда следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но там чётко разобрались защитники мариборцев.

4' Первый угловой словенцы заработали на левом фланге атаки. Подача последовала на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защитников "Шахтёра".

3' Нервно проходят первые минуты встречи. Видно, что обе команды испытывают излишнее волнение. Никто не бросается в атаку большими силами, но в центре поля борьба идёт жёсткая. Первый фол в матче совершили солигорчане.

2' Солидная поддержка у "Марибора" в этом матче. На стадионе "Людски ВРТ" присутствуют около десяти тысяч человек. Непросто придётся белорусам в этой встрече.