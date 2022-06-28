  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Марибор
 
Позже
Шахтёр Солигорск
Прогнозы 98
Марибор 81.6% (80)
X 12.2% (12)
Шахтёр Солигорск 6.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Шахтёр Солигорск
3.10
3.85
3.95
Все Коэффициенты
Новости

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1
Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2 Марибор - Табор Сежана 2:0 Радомлье - Марибор 1:4 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 ЛАСК - Марибор 1:2 Марибор - Домжале 1:0
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0
Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марибор - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2022, осталось 10 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 98
    Марибор 81.6% (80)
    X 12.2% (12)
    Шахтёр Солигорск 6.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марибор
    Ничья
    Шахтёр Солигорск
    3.10
    3.85
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Марибор - Шахтёр Солигорск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Марибор - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    Марибор
    81.6% (80)
    Ничья
    12.2% (12)
    Шахтёр Солигорск
    6.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (45)
    Меньше
    48.28% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (54)
    Нет
    37.93% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Марибор
    38.8% (38)
    1:0 Марибор
    19.4% (19)
    2:0 Марибор
    14.3% (14)
    1:1 Ничья
    9.2% (9)
    2:2 Ничья
    3.1% (3)
    1:2 Шахтёр Солигорск
    2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марибор
    Шахтёр Солигорск
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     