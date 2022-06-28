Стадион: Людски ВРТ
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Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1
Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2 Марибор - Табор Сежана 2:0 Радомлье - Марибор 1:4 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 ЛАСК - Марибор 1:2 Марибор - Домжале 1:0
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0
Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Марибор - Шахтёр Солигорск
Исход игры
Марибор
81.6% (80)
Ничья
12.2% (12)
Шахтёр Солигорск
6.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (45)
Меньше
48.28% (42)
Обе команды забьют
Да
62.07% (54)
Нет
37.93% (33)
Популярный счёт
2:1 Марибор
38.8% (38)
1:0 Марибор
19.4% (19)
2:0 Марибор
14.3% (14)
1:1 Ничья
9.2% (9)
2:2 Ничья
3.1% (3)
1:2 Шахтёр Солигорск
2% (2)
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