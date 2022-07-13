Зугеля за грубую игру получил жёлтую карточку. Во второй половине первого тайма игра стала более грубой.

ОПАСНО! В быстрой контратаке прошла передача на ход Зугеле, который по центральной оси врывался в штрафную площадку и пробивал с десяти метров, но Плотников на этот раз продемонстрировал блестящую реакцию, благодаря чему спас свои ворота.

В середине поля словенцы на всякий случай нарушили правила. чтобы обезопасить себя от контратаки соперника. Здесь обошлось без карточки.

Зугеля протащил мяч по правому краю, после чего решил пробить по воротам не из самой выгодной позиции - получилось очень неточно. Роко очень недоволен решением партнёра по команде.

"Марибор" в концовке тайма отряжают в атаку максимум четырёх футболистов, тогда как все остальные сконцентрированы исключительно на разрушительных действиях.

Угловой на правом фланге заработали солигорчане, стараниями Ивановича, но после подачи от флажка мариборцы достаточно уверенно отбились.

Первый тайм окончен! "Шахтёр" пока что проигрывает "Марибору" с минимальным счётом 0:1.

Заброс из глубины поля с левого края следовал в штрафную площадку, но борьбу там выиграли защитники "Марибора", а судьи ещё и положение "вне игры" зафиксировали.

Мариборцы перестали пытаться активничать в атаке, больше сосредоточившись на банальном контроле мяча ближе к концу первого тайма.

Очень блеклый первый тайм от "Шахтёра" мы видим. В Словении белорусская команда на протяжении всего матча смотрелась куда интересней и убедительней.

Очень спокойно на своей половине поля пасуются игроки словенской команды, практически не встречая никакого прессинга со стороны солигорчан.

Шатара теперь получил жёлтую карточку в свой пассив. Теперь уже центральных защитника солигорчан пребывают на "горчичниках".

Сергею Ташуеву в перерыве матча нужно будет определённо вставить новые батарейки своим подопечным, иначе о путёвке в следующий раунд Лиги чемпионов можно будет и не заикаться.

"Шахтёр" теперь решил попасоваться в пешем темпе на своей половине поля, словно его всё в этот вечер устраивает.

Наконец, первую активность в атаке мы увидели, когда Ахмеди с левого фланга сместился немного в центр и плотно пробивал по воротам, но получилось практически прямо в Бергсена.

31' Пока никаких намёков на активную игру в атаке от "Шахтёра" мы не видим, а ведь позади уже треть основного времени.

30' На правом краю атаки штрафной удар заработали футболисты "Марибора". Подача со стандарта должна была быть, по идее, но в итоге снова последовал очень неточный мощный удар по воротам.

29' С дальней дистанции снова следовал удар по воротам солигорчан, но на этот раз мяч улетел далековато от створа ворот.

28' Антич стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. В дальнейшем защитнику "Шахтёра" стоит быть осторожней.

27' Фейхао на правом краю штрафной площади гостей не добрался до мяча после передачи справа. На всякий случай он решил упасть, но чуда не произошло - свисток судьи молчит.

26' В первом матче лидер атака "Шахтёра" Дарбо никак не проявил себя. Сейчас он также достаточно пассивно перемещается в зоне атаки, показывая себя лентяем.

25' От "Шахтёра" мы не видим пока на чужой половине поля каких-то осмысленных комбинаций. Обычно атаки белорусов начинаются после банального длинного заброса вперёд.

24' Радован Каранович ругает у кромки поля своих подопечных, требуя их действовать ещё более активно в прессинге. Видимо, словенский тренер уверен, что его команды должно хватить на 90 минут интенсивного футбола.

23' Макумбу с дальней дистанции решил неожиданно пробить по воротам, но удар получился слишком слабым, так как не был должным образом подготовлен.