Стадион: Yeni Sakarya Ataturk Stadyumu
0:1
Перерыв
0'
0:1
12' ГолРоко Батурина
27' Желтая карточкаАнтич Никола
35' Желтая карточкаШатара Милош
39' Желтая карточкаЗугеля Нино
Ход матча
12'
0:1
27'
35'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Шатара
Милош
10
Ахмеди
Валон
96
Фейхао
Витор
88
Дарбо
Дембо
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
15
Репас
Ян
99
Зугеля
Нино
17
Брнич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шатара МилошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахмеди ВалонПолузащитник
-
96 Фейхао ВиторНападающий
-
88 Дарбо ДембоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Плакка ФессуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
- Защитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брнич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Придгар СамоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кодерман ВидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штурм ДаниелПолузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
-
13 Сирк РокНападающий
-
77 Випотник ЖанНападающий
-
Главный тренер: Radovan Karanovic
История личных встреч
Шахтёр Солигорск
Марибор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роко Батурина
|1
|0.5
|Репас Ян
|0
|0
Карточки
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антич Никола
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Фейхао Витор
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронаветер Рок
|1
|0
|Репас Ян
|1
|0
Результаты последних матчей
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0
Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2
Марибор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3
Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2 Марибор - Табор Сежана 2:0 Радомлье - Марибор 1:4 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 ЛАСК - Марибор 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:1 Марибор
Исход игры
Шахтёр Солигорск
44.7% (59)
Ничья
34.8% (46)
Марибор
20.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (36)
1:0 Шахтёр Солигорск
16.7% (22)
2:1 Шахтёр Солигорск
15.9% (21)
0:1 Марибор
10.6% (14)
1:2 Марибор
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Шахтёр Солигорск
3% (4)
3:1 Шахтёр Солигорск
1.5% (2)
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