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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шахтёр Солигорск
0:1
Перерыв
Марибор
0'
0:1
12' Гол
Роко Батурина
27' Желтая карточка
Антич Никола
35' Желтая карточка
Шатара Милош
39' Желтая карточка
Зугеля Нино

Ход матча

12'
0:1
Роко Батурина
(Репас Ян)
27'
Антич Никола
 
35'
Шатара Милош
 
39'
 
Зугеля Нино

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 132
Шахтёр Солигорск 44.7% (59)
X 34.8% (46)
Марибор 20.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
Марибор
9.40
4.87
3.05
Все Коэффициенты
Новости
49
Плотников
Максим
22
Юзепчук
Роман
15
Шатара
Милош
5
Антич
Никола
99
Шевченко
Глеб
20
Диванович
Заим
8
Крюми
Ардит
10
Ахмеди
Валон
96
Фейхао
Витор
88
Дарбо
Дембо
7
Иванович
Игор
81
Бергсен
Менно
22
Милец
Мартин
32
Митрович
Неманья
20
Ватсон
Макс
12
Сикошек
Грегор
15
Репас
Ян
29
Макумбу
Антуан
99
Зугеля
Нино
8
Бозик
Марко
17
Брнич
Иван
18
Роко
Батурина
Шахтёр Солигорск
4-3-3
Марибор
4-2-3-1

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Марибор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роко Батурина 1 0.5
Репас Ян 0 0

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антич Никола 1 0
Шатара Милош 1 0
Фейхао Витор 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронаветер Рок 1 0
Репас Ян 1 0

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0
Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2
Марибор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3
Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2 Марибор - Табор Сежана 2:0 Радомлье - Марибор 1:4 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 ЛАСК - Марибор 1:2

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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Шахтёр" пока что проигрывает "Марибору" с минимальным счётом 0:1.
  • Угловой
    45'
    Угловой на правом фланге заработали солигорчане, стараниями Ивановича, но после подачи от флажка мариборцы достаточно уверенно отбились.
  • 44'
    "Марибор" в концовке тайма отряжают в атаку максимум четырёх футболистов, тогда как все остальные сконцентрированы исключительно на разрушительных действиях.
  • 43'
    Зугеля протащил мяч по правому краю, после чего решил пробить по воротам не из самой выгодной позиции - получилось очень неточно. Роко очень недоволен решением партнёра по команде.
  • Фол, нарушение
    42'
    В середине поля словенцы на всякий случай нарушили правила. чтобы обезопасить себя от контратаки соперника. Здесь обошлось без карточки.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! В быстрой контратаке прошла передача на ход Зугеле, который по центральной оси врывался в штрафную площадку и пробивал с десяти метров, но Плотников на этот раз продемонстрировал блестящую реакцию, благодаря чему спас свои ворота.
  • Желтая карточка
    40'
    Зугеля за грубую игру получил жёлтую карточку. Во второй половине первого тайма игра стала более грубой.
  • 39'
    Наконец, первую активность в атаке мы увидели, когда Ахмеди с левого фланга сместился немного в центр и плотно пробивал по воротам, но получилось практически прямо в Бергсена.
  • 38'
    "Шахтёр" теперь решил попасоваться в пешем темпе на своей половине поля, словно его всё в этот вечер устраивает.
  • 37'
    Сергею Ташуеву в перерыве матча нужно будет определённо вставить новые батарейки своим подопечным, иначе о путёвке в следующий раунд Лиги чемпионов можно будет и не заикаться.
  • Желтая карточка
    36'
    Шатара теперь получил жёлтую карточку в свой пассив. Теперь уже центральных защитника солигорчан пребывают на "горчичниках".
  • 35'
    Очень спокойно на своей половине поля пасуются игроки словенской команды, практически не встречая никакого прессинга со стороны солигорчан.
  • 34'
    Очень блеклый первый тайм от "Шахтёра" мы видим. В Словении белорусская команда на протяжении всего матча смотрелась куда интересней и убедительней.
  • 33'
    Мариборцы перестали пытаться активничать в атаке, больше сосредоточившись на банальном контроле мяча ближе к концу первого тайма.
  • Офсайд
    32'
    Заброс из глубины поля с левого края следовал в штрафную площадку, но борьбу там выиграли защитники "Марибора", а судьи ещё и положение "вне игры" зафиксировали.
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    • 31'
      Пока никаких намёков на активную игру в атаке от "Шахтёра" мы не видим, а ведь позади уже треть основного времени.
    • Фол, нарушение
      30'
      На правом краю атаки штрафной удар заработали футболисты "Марибора". Подача со стандарта должна была быть, по идее, но в итоге снова последовал очень неточный мощный удар по воротам.
    • 29'
      С дальней дистанции снова следовал удар по воротам солигорчан, но на этот раз мяч улетел далековато от створа ворот.
    • Желтая карточка
      28'
      Антич стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. В дальнейшем защитнику "Шахтёра" стоит быть осторожней.
    • Судья
      27'
      Фейхао на правом краю штрафной площади гостей не добрался до мяча после передачи справа. На всякий случай он решил упасть, но чуда не произошло - свисток судьи молчит.
    • 26'
      В первом матче лидер атака "Шахтёра" Дарбо никак не проявил себя. Сейчас он также достаточно пассивно перемещается в зоне атаки, показывая себя лентяем.
    • 25'
      От "Шахтёра" мы не видим пока на чужой половине поля каких-то осмысленных комбинаций. Обычно атаки белорусов начинаются после банального длинного заброса вперёд.
    • 24'
      Радован Каранович ругает у кромки поля своих подопечных, требуя их действовать ещё более активно в прессинге. Видимо, словенский тренер уверен, что его команды должно хватить на 90 минут интенсивного футбола.
    • 23'
      Макумбу с дальней дистанции решил неожиданно пробить по воротам, но удар получился слишком слабым, так как не был должным образом подготовлен.
    • 22'
      Сами мариборцы совсем не настроены переключаться на оборонительную игру, поэтому также используют высокий командный прессинг.
    • 21'
      Брнич на левом фланге убрал на замахе соперника, после чего выполнял навес в штрафную площадку белорусов, но там сработали центральные защитники номинальных хозяев поля.
    • 20'
      "Шахтёр" начал пытаться играть в командном прессинге, но не очень слаженным и организованным он выглядит. Мариборцы спокойно пасуются поперёк поля.
    • 19'
      Шатара пробивал со стандарта прямым ударом на силу, но мяч после его выстрела полетел существенно выше ворот. Весьма неудачная попытка.
    • Фол, нарушение
      18'
      Солигорчане, наконец, провели позиционную атаку, которая закончилась заработанным штрафным ударом, стараниями Дарбо. До ворот примерно 30 метров, а мяч располагается левее центральной оси.
    • 17'
      Сикошек из глубины поля с левого фланга забрасывал мяч в штрафную площадь соперника, но пас получился абсолютно безадресным.
    • 16'
      "Марибор" явно не планирует останавливаться на достигнутом. Не прочь словенцы развить свой успех и забить второй гол.
    • Опасный момент
      15'
      Милец правым флангом подключился к атаке гостей, сместился с мячом в центр, после чего плотно пробивал по воротам, но Плотникову удалось на этот раз намертво мяч поймать.
    • 14'
      Нужно прибавлять "Шахтёру" в темпе и движении. Несколько сонными на игру вышли подопечные Сергея Ташуева, за что и были наказаны соперником.
    • Описание гола
      12'
      Гол. 0:1. Роко Батурина.
      Очень неприятный старт матча для белорусского клуба. Отбился "Шахтёр" после первого углового у своих ворот. Но уже в следующей атаке мариборцы добились успеха. Репас через центральную ось протащил мяч, после чего выдал тонкий пас в штрафную площадку на Роко, который метров с 15 пробил сильно и точно.
    • 11'
      С дальней дистанции последовал удар по воротам "Шахтёра", но мяч после рикошета от защитника полетел немного мимо правого нижнего угла. Плотников ситуацию в броске контролировал.
    • 10'
      Словенцы ответили быстрой атакой по левому флангу, откуда Брнич выполнял навес в центр, но слишком сильно и высоко мяч полетел.
    • Угловой
      9'
      Первая нормальная атака солигорчан закончилась заработанным угловым на правом фланге. Накоротке был разыгран мяч, после чего последовала прострельная передача низом, и кому-то из хозяев удалось пробить в касание из-под себя, но мяч полетел далековато от створа ворот.
    • 8'
      Напомню, что с прошлого сезона в УЕФА приняли решение отменить правило выездного гола в плей-офф, поэтому мы будем смотреть дополнительные таймы даже в случае 1:1, 2:2 и так далее.
    • 7'
      Отметим, что в Словении "Шахтёр" пытался играть активней, работая первым номером. Сейчас у белорусов мяч держится под контролем похуже.
    • 6'
      Дивановича опрокинули в середине поля, когда он обыграл одного из соперников. Хотя нельзя сказать, что это был срыв перспективной контратаки.
    • 5'
      Словенцы пока больше владеют мячом, но подходов к воротам Плотникова пока нет. Попытались гости сейчас обострить игру левым флангом, но выпустили мяч за лицевую линию.
    • 4'
      Также отметим, что матч проходит при пустых трибунах. Не самая лучшая атмосфера на стадионе - футболистов некому будет подстёгивать на активные действия.
    • 3'
      В спокойном ритме проходят первые секунды встречи. Ни одна из команд не настроена на агрессивное начало.
    • 2'
      Напомним, что белорусские клубы вынуждены проводить домашние матчи на нейтральном поле. Эта встреча проходит в турецком городе Сакарья.
    • 1'
      Матч начался! Словенцы первыми разыграли мяч с центра поля.
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    Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Шатара Милош получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Антич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Роко Батурина бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Sakarya Ataturk Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:1 Марибор

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    44.7% (59)
    Ничья
    34.8% (46)
    Марибор
    20.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.68% (31)
    Меньше
    72.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (36)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    16.7% (22)
    2:1 Шахтёр Солигорск
    15.9% (21)
    0:1 Марибор
    10.6% (14)
    1:2 Марибор
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    2:0 Шахтёр Солигорск
    3% (4)
    3:1 Шахтёр Солигорск
    1.5% (2)
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