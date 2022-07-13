Стадион: Batumi Stadium
1:2
Итог доп. времени
0'
26' Желтая карточкаКуцка Юрай
70' Желтая карточкаРехвиашвили Георгий
100' Желтая карточкаПалавандишвили Гуга
1:0
104' ГолДавиташвили Зурико
112' Желтая карточкаДавиташвили Зурико
112' Желтая карточкаВайсс Владимир
1:1
115' ГолБарсегян Тигран
1:2
120' ГолВайсс Владимир
Ход матча
26'
100'
104'
106'
112'
112'
114'
114'
115'
1:1
120'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
65 Владение мячом, % 35
40
Фламарион
14
Абена
Минти
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Радин МиланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гегучадзе Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Грин ЭндриНападающий
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Динамо Батуми
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|1
|0.5
|Мамучашвили Владимир
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|1
|0.5
|Барсегян Тигран
|1
|0.5
Карточки
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кобахидзе Мамука
|1
|1
|Рехвиашвили Георгий
|2
|0
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|Чабрадзе Григол
|1
|0
|Купатадзе Лазаре
|1
|0
|Тейди Бенжамин
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
2
100%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
1
100%
91-120
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
2
100%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
1
100%
91-120
Результаты последних матчей
Динамо Батуми
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Батуми - Сиони 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0
Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Дила - Динамо Батуми 2:1 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 3:0
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3
Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Середь 5:1 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:2 Слован Братислава
Исход игры
Динамо Батуми
33.1% (42)
Ничья
25.2% (32)
Слован Братислава
41.7% (53)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:2 Слован Братислава
24.4% (31)
1:1 Ничья
22% (28)
1:0 Динамо Батуми
13.4% (17)
2:1 Динамо Батуми
9.4% (12)
0:1 Слован Братислава
8.7% (11)
0:2 Слован Братислава
3.1% (4)
2:0 Динамо Батуми
3.1% (4)
0:3 Слован Братислава
1.6% (2)
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