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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Батуми
1:2
Итог доп. времени
Слован Братислава
0'
26' Желтая карточка
Куцка Юрай
70' Желтая карточка
Рехвиашвили Георгий
100' Желтая карточка
Палавандишвили Гуга
1:0
104' Гол
Давиташвили Зурико
112' Желтая карточка
Давиташвили Зурико
112' Желтая карточка
Вайсс Владимир
1:1
115' Гол
Барсегян Тигран
1:2
120' Гол
Вайсс Владимир

Ход матча

26'
 
Куцка Юрай
46'
 
Шапоньич Иван
Хольман Дэвид
62'
Джигаури Джамбул
Бидзинашвили Ираклий
 
62'
 
Барсегян Тигран
Чакветадзе Георгий
67'
 
Змрхаль Яромир
Чаврич Александр
70'
Рехвиашвили Георгий
 
84'
Вацадзе Матэ
Тейди Бенжамин
 
85'
Палавандишвили Гуга
Чабрадзе Григол
 
100'
Палавандишвили Гуга
 
104'
Давиташвили Зурико
(Мамучашвили Владимир)
1:0
106'
 
Рамирес Эрик
Пощек Лукаш
106'
Наваловский Георгий
Азарови Иракли
 
112'
Давиташвили Зурико
 
112'
 
Вайсс Владимир
113'
Радин Милан
Алтунашвили Сандро
 
114'
 
Грин Эндри
Медведев Юрий
114'
 
Мустафич Ален
Куцка Юрай
115'
1:1
Барсегян Тигран
120'
1:2
Вайсс Владимир

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 127
Динамо Батуми 33.1% (42)
X 25.2% (32)
Слован Братислава 41.7% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Купатадзе
Лазаре
35
Чабрадзе
Григол
18
Рехвиашвили
Георгий
5
Азацкий
Александр
16
Азарови
Иракли
3
Тейди
Бенжамин
19
Алтунашвили
Сандро
17
Мамучашвили
Владимир
9
Бидзинашвили
Ираклий
30
Давиташвили
Зурико
40
Фламарион
1
Хован
Адриан
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
14
Абена
Минти
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
7
Вайсс
Владимир
8
Хольман
Дэвид
70
Чакветадзе
Георгий
77
Чаврич
Александр
Динамо Батуми
4-2-3-1
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Батуми
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 1 0.5
Мамучашвили Владимир 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 1 0.5
Барсегян Тигран 1 0.5

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кобахидзе Мамука 1 1
Рехвиашвили Георгий 2 0
Палавандишвили Гуга 1 0
Чабрадзе Григол 1 0
Купатадзе Лазаре 1 0
Тейди Бенжамин 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Барсегян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
2
100%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
1
100%
91-120

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
2
100%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
1
100%
91-120

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Батуми - Сиони 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0
Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Дила - Динамо Батуми 2:1 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 3:0
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3
Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Середь 5:1 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Динамо Батуми 33.1% (42)
    X 25.2% (32)
    Слован Братислава 41.7% (53)
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    Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:2 Слован Братислава

    Исход игры
    Динамо Батуми
    33.1% (42)
    Ничья
    25.2% (32)
    Слован Братислава
    41.7% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Слован Братислава
    24.4% (31)
    1:1 Ничья
    22% (28)
    1:0 Динамо Батуми
    13.4% (17)
    2:1 Динамо Батуми
    9.4% (12)
    0:1 Слован Братислава
    8.7% (11)
    0:2 Слован Братислава
    3.1% (4)
    2:0 Динамо Батуми
    3.1% (4)
    0:3 Слован Братислава
    1.6% (2)
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