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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Ференцварош
 
Позже
Тобол
Прогнозы 124
Ференцварош 93.5% (116)
X 4% (5)
Тобол 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Тобол
1.37
9.70
9.50
Все Коэффициенты
Новости
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
3
Ммаэ
Сами
15
Ковачевич
Аднан
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
13
Эсити
Андерсон
16
Захариассен
Кристоффер
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
20
Траоре
Адама
VII
35
Мокин
Александр
24
Каиров
Багдат
25
Малый
Сергей
33
Томашевич
Зарко
45
Аманович
Алекса
8
Тагыберген
Асхат
29
Йованчич
Душан
14
Жарынбетов
Самат
11
Тошич
Зоран
77
Сергеев
Игорь
18
Бриджидо
Рубен
Ференцварош
4-2-1-3
Тобол
4-3-3

История личных встреч

Ференцварош
Тобол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боли Франк 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Ледуни Аисса 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованчич Душан 1 0
Каиров Багдат 1 0

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2
Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дьирмот 1:1 МТК - Ференцварош 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 1:3
Тобол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют венгерский «Ференцварош» и казахстанский «Тобол». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2022, осталось 2 минуты.



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Прогнозы на матч Ференцварош - Тобол

Исход игры
Ференцварош
93.7% (118)
Ничья
4% (5)
Тобол
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
25.89% (29)
Нет
74.11% (83)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
38.9% (49)
1:0 Ференцварош
23% (29)
2:1 Ференцварош
16.7% (21)
3:1 Ференцварош
4% (5)
3:0 Ференцварош
3.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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