Стадион: Групама Арена
Позже
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
25
Малый
Сергей
11
Тошич
Зоран
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
-
70 Боли ФранкНападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Варга АдамВратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
28 Ауски КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
50 Маркиньос VIНападающий
-
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Малый СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тошич ЗоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Дебле СержНападающий
-
Главный тренер: Миланович Милан
История личных встреч
Ференцварош
Тобол
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боли Франк
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Ледуни Аисса
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йованчич Душан
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2
Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дьирмот 1:1 МТК - Ференцварош 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 1:3
Тобол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ференцварош - Тобол
Исход игры
Ференцварош
93.7% (118)
Ничья
4% (5)
Тобол
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
25.89% (29)
Нет
74.11% (83)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
38.9% (49)
1:0 Ференцварош
23% (29)
2:1 Ференцварош
16.7% (21)
3:1 Ференцварош
4% (5)
3:0 Ференцварош
3.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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