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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Ференцварош
 
Позже
Тобол
Прогнозы 52
Ференцварош 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Тобол 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Тобол
1.38
9.80
9.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ференцварош
Тобол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боли Франк 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Ледуни Аисса 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованчич Душан 1 0
Каиров Багдат 1 0

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2
Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дьирмот 1:1 МТК - Ференцварош 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 1:3
Тобол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2022, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ференцварош 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Тобол 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Тобол
    1.38
    9.80
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ференцварош - Тобол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Ференцварош - Тобол

    Исход игры
    Ференцварош
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Тобол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22% (11)
    Меньше
    78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    22% (11)
    Нет
    78% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Ференцварош
    40.4% (21)
    1:0 Ференцварош
    30.8% (16)
    2:1 Ференцварош
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Ференцварош
    Тобол
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