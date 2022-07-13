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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ЧФР Клуж
 
Позже
Пюник
Прогнозы 138
ЧФР Клуж 93.5% (129)
X 2.9% (4)
Пюник 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Пюник
6.00
6.05
14.25
Все Коэффициенты
Новости
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
6
Граовац
Даниэль
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
8
Роджер
VII
1
Юрченко
Давид
6
Carlos
Junior2
79
Вакуленко
Сергей
5
Гайич
Зоран
15
Коваленко
Михаил
Вадимович
29
Кочук
Евгений
26
Самбрано
Ренсо
30
Гонсалес
Александр
9
Дашян
Артак
14
Отубаньо
Юсуф
70
Ненадович
Урош
ЧФР Клуж
4-3-3
Пюник
4-3-3

История личных встреч

ЧФР Клуж
Пюник

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Бисмарк 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Ренсо 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Младенович Неманья 1 0

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Пюник
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1
Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4 Спартак Москва - Пюник 1:1 Урал - Пюник 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЧФР Клуж - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2022, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 138
    ЧФР Клуж 93.5% (129)
    X 2.9% (4)
    Пюник 3.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Пюник
    6.00
    6.05
    14.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ЧФР Клуж - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч ЧФР Клуж - Пюник

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    93.5% (130)
    Ничья
    2.9% (4)
    Пюник
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.19% (54)
    Меньше
    57.81% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    28.13% (36)
    Нет
    71.88% (92)
    Популярный счёт
    2:0 ЧФР Клуж
    38.1% (53)
    2:1 ЧФР Клуж
    19.4% (27)
    3:0 ЧФР Клуж
    14.4% (20)
    1:0 ЧФР Клуж
    12.9% (18)
    3:1 ЧФР Клуж
    3.6% (5)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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    ЧФР Клуж
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