Стадион: Константин Рэдулеску
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Rares Gal
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Авагян АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
История личных встреч
ЧФР Клуж
Пюник
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Младенович Неманья
|1
|0
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Пюник
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1
Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4 Спартак Москва - Пюник 1:1 Урал - Пюник 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ЧФР Клуж - Пюник
Исход игры
ЧФР Клуж
93.5% (130)
Ничья
2.9% (4)
Пюник
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.19% (54)
Меньше
57.81% (74)
Обе команды забьют
Да
28.13% (36)
Нет
71.88% (92)
Популярный счёт
2:0 ЧФР Клуж
38.1% (53)
2:1 ЧФР Клуж
19.4% (27)
3:0 ЧФР Клуж
14.4% (20)
1:0 ЧФР Клуж
12.9% (18)
3:1 ЧФР Клуж
3.6% (5)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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