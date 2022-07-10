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Бразилия: Серия A

2022
Флуминенсе
2:1
Конец матча
Сеара
0'
18' Желтая карточка
Matheus Martins
1:0
39' Гол
Кано Херман
2:0
54' Гол
Matheus Martins
70' Желтая карточка
Иури Фрейтас
77' Желтая карточка
Мело Фелипе
87' Желтая карточка
Мессиас
2:1
90' Гол
Luiz Otavio II
90' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
90'+7
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
7
Андре
8
Gustavo1
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
37
Matheus
Martins
14
Кано
Херман
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
19
Rodrigo
I
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
99
Иури
Фрейтас
10
Мендоса
Стивен
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
Флуминенсе
4-2-3-1
Сеара
4-2-4

История личных встреч

Флуминенсе
Сеара

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 10 0.63
Энрике Луис 2 0.13
Маноэл 2 0.13
Гансо Пауло 2 0.13
Matheus Martins 2 0.13
Jhon Arias 1 0.06
Samuel VII 1 0.06
Fred II 1 0.06
Caio Paulista 0 0
Андре 0 0
Виллиан Сикейра 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Gustavo1 0 0
Кристиано 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.44
Клебер Франсиско 2 0.13
Vinicius Lima 2 (1) 0.13
Nino Paraiba 1 0.06
Luiz Otavio II 1 0.06
Рибейро Лукас 1 0.06
Арруда Эрик 1 0.06
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 4 1
Браз Давид 2 2
Gustavo1 3 1
Джон Кеннеди 3 0
Гансо Пауло 3 0
Jhon Arias 3 0
Мело Фелипе 2 0
Маноэл 2 0
Yago I 2 0
Виллиан Сикейра 1 0
Luccas Claro 1 0
Fred II 1 0
Веллингтон III 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Samuel VII 1 0
Calegari 1 0
Huan Nino2 1 0
Matheus Martins 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 5 1
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 6 0
Nino Paraiba 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Vinicius X 2 1
Geovane 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мессиас 2 0
Клебер Франсиско 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Luiz Otavio II 1 0
Fernando Sobral 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
25%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
50%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
18%
3
20%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0
Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2
Сеара
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1
Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 5 2 27 - 12 29
2. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
3. Атлетико Паранаэнсе 1:2 16 8 3 5 20 - 17 27
4. Атлетико Минейро 15 7 6 2 24 - 17 27
5. Коринтианс 15 7 5 3 17 - 14 26
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
7. Сан-Паулу 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Ботафого Рибейрао 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Фламенго 15 6 3 6 18 - 16 21
10. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
11. Гойяс 2:1 16 5 5 6 16 - 19 20
12. Сантос 15 4 7 4 19 - 15 19
13. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
14. Коритиба Парана 15 5 3 7 18 - 23 18
15. Америка Минейро 15 5 3 7 12 - 17 18
16. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
17. Атлетико Гойяненсе 15 4 5 6 17 - 21 17
18. Куяба 15 4 4 7 11 - 17 16
19. Жувентуде 15 2 5 8 13 - 26 11
20. Форталеза 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
3. Коритиба Парана 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
6. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
7. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
8. Атлетико Паранаэнсе 1:2 7 4 2 1 11 - 7 14
9. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
10. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
11. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
12. Гойяс 2:1 8 3 4 1 10 - 8 13
13. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
14. Сантос 8 3 3 2 13 - 8 12
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Ботафого Рибейрао 8 4 2 2 10 - 10 14
3. Атлетико Паранаэнсе 1:2 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Фламенго 8 2 2 4 8 - 12 8
11. Сан-Паулу 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Гойяс 2:1 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 7 - 13 6
16. Жувентуде 7 1 3 3 6 - 12 6
17. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Матеус Мартинс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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