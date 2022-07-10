2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаMatheus Martins
1:0
39' ГолКано Херман
2:0
54' ГолMatheus Martins
70' Желтая карточкаИури Фрейтас
77' Желтая карточкаМело Фелипе
87' Желтая карточкаМессиас
2:1
90' ГолLuiz Otavio II
90' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
90'+7
Ход матча
18'
39'
1:0
54'
2:0
70'
77'
78'
87'
90'
2:1
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
8
Gustavo1
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
19
Rodrigo
I
99
Иури
Фрейтас
29
Vinicius
X
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Yago I
-
31 Calegari
-
9 Fred II
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Полузащитник
-
31 ДентиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Kelvyn
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
История личных встреч
Флуминенсе
Сеара
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|10
|0.63
|Энрике Луис
|2
|0.13
|Маноэл
|2
|0.13
|Гансо Пауло
|2
|0.13
|Matheus Martins
|2
|0.13
|Jhon Arias
|1
|0.06
|Samuel VII
|1
|0.06
|Fred II
|1
|0.06
|Caio Paulista
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.44
|Клебер Франсиско
|2
|0.13
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.13
|Nino Paraiba
|1
|0.06
|Luiz Otavio II
|1
|0.06
|Рибейро Лукас
|1
|0.06
|Арруда Эрик
|1
|0.06
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|4
|1
|Браз Давид
|2
|2
|Gustavo1
|3
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Jhon Arias
|3
|0
|Мело Фелипе
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|1
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|6
|0
|Nino Paraiba
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Vinicius X
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
25%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
50%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
22
15
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
18%
3
20%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0
Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2
Сеара
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1
Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|5
|2
|27 - 12
|29
|2.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24 - 17
|27
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|17 - 14
|26
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|7.
|Сан-Паулу
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Ботафого Рибейрао
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Фламенго
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|10.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|11.
|Гойяс
|2:1
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|12.
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|13.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|14.
|Коритиба Парана
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|15.
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|16.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|18.
|Куяба
|15
|4
|4
|7
|11 - 17
|16
|19.
|Жувентуде
|15
|2
|5
|8
|13 - 26
|11
|20.
|Форталеза
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|3.
|Коритиба Парана
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|6.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|10.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|11.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|12.
|Гойяс
|2:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|14.
|Сантос
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Ботафого Рибейрао
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Фламенго
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Сан-Паулу
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Гойяс
|2:1
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|16.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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