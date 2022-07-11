0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
20'
35'
20
Moises
VII
28
Энрике
Педро
17
David
VI
34
Luan
Patrick
21
Lucas
Kal
30
Ale
29
Pedrinho
VI4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Gustavo Maia
-
-
-
36 Thauan Lara
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 AleПолузащитник
-
29 Pedrinho VI4Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
-
18 GustavinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Flavio5
-
15 Juninho V
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Америка Минейро
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.25
|Alexandre Zurawski
|3
|0.19
|Эденилсон дос Сантос
|3 (1)
|0.19
|Патрик Алан
|2
|0.13
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.13
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|Moises VII
|1
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.06
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.06
|Джонни
|1
|0.06
|Мендес Бруно II
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майдана Яго
|3 (2)
|0.19
|Felipe Azevedo
|2
|0.13
|Aloisio Santos
|2
|0.13
|Ale
|1
|0.06
|Raul Caceres
|1
|0.06
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.06
|Pedrinho VI4
|1
|0.06
|Henrique I
|1
|0.06
|Everaldo
|0
|0
|Juninho V
|0
|0
|Paulo1
|0
|0
|Eder 2
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|1
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Де Пена Карлос
|4
|0
|Moises VII
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Azevedo
|2
|1
|Майдана Яго
|2
|1
|Marlon VII
|2
|1
|Henrique I
|3
|0
|Patric II
|3
|0
|Eder 2
|3
|0
|Matheus XV
|1
|1
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Gustavinho
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Ale
|0
|1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Авелар Данило
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
4
31%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
15%
1
33%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
5
23%
1
8%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Гойяс 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0
Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Сеара 0:2 Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба Парана - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|4.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|6
|8
|2
|22 - 15
|26
|7.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Сантос
|16
|5
|7
|4
|20 - 15
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|10.
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|11.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|12.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|13.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|14.
|Америка Минейро
|0:0
|16
|5
|4
|7
|12 - 17
|19
|15.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|16.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|17.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|7.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|8.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|Америка Минейро
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|11.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|12.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|0:0
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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