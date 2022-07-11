  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 45+'
Америка Минейро
0'
20' Желтая карточка
Конти Херман

Ход матча

20'
 
Конти Херман
35'
 
Авелар Данило
Ale
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Америка Минейро
1.69
3.80
5.20
Все Коэффициенты
1
Daniel
Fusato1
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
7
Тайсон
Фреда
28
Энрике
Педро
17
David
VI
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Patric
II
34
Luan
Patrick
4
Конти
Херман
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
11
Felipe
Azevedo
8
Juninho
IX
30
Ale
29
Pedrinho
VI4
10
Juan
Pablo
Ramirez
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Америка Минейро

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:1
КБ
1:1
КБ
3:1
СA
4:2
СA
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.25
Alexandre Zurawski 3 0.19
Эденилсон дос Сантос 3 (1) 0.19
Патрик Алан 2 0.13
Де Пена Карлос 2 (2) 0.13
Бустос Фабрисио 1 0.06
Тайсон Фреда 1 0.06
Moises VII 1 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.06
Д'Алессандро Андрес 1 0.06
Джонни 1 0.06
Мендес Бруно II 1 0.06
Витао 1 0.06
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
José Maurisio3 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майдана Яго 3 (2) 0.19
Felipe Azevedo 2 0.13
Aloisio Santos 2 0.13
Ale 1 0.06
Raul Caceres 1 0.06
Juan Pablo Ramirez 1 0.06
Pedrinho VI4 1 0.06
Henrique I 1 0.06
Everaldo 0 0
Juninho V 0 0
Paulo1 0 0
Eder 2 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 1
Тайсон Фреда 4 0
Де Пена Карлос 4 0
Moises VII 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
José Maurisio3 1 0
Роша Кайке 1 0
Thauan Lara 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Azevedo 2 1
Майдана Яго 2 1
Marlon VII 2 1
Henrique I 3 0
Patric II 3 0
Eder 2 3 0
Matheus XV 1 1
Родригиньо Кабрал 2 0
Gustavinho 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Ale 0 1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0
Everaldo 1 0
Авелар Данило 1 0
Конти Херман 1 0
Juninho IX 1 0
Жаилсон Марселино 1 0
Мело Артур 1 0
Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
4
31%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
15%
1
33%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

22
12
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
5
23%
1
8%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Гойяс 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0
Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Сеара 0:2 Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба Парана - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
4. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
5. Атлетико Паранаэнсе 16 8 3 5 20 - 17 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 16 6 8 2 22 - 15 26
7. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Сантос 16 5 7 4 20 - 15 22
9. Ботафого Рибейрао 16 6 3 7 17 - 21 21
10. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
12. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
13. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
14. Америка Минейро 0:0 16 5 4 7 12 - 17 19
15. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
16. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
7. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
8. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
9. Америка Минейро 0:0 7 4 2 1 9 - 5 14
10. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
11. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
12. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
13. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 8 3 4 1 13 - 8 13
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 0:0 9 1 2 6 3 - 12 5
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Америка Минейро
1.69
3.80
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Америка Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Интернасьонал Порту Алегре
Америка Минейро
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 