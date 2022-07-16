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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
27' Желтая карточка
Де Пена Карлос
90' Желтая карточка
Роша Кайке
90' Желтая карточка
Педринью Роша
90'+6
1
Bento
Krepski
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
2
Nicolas
Hernandez2
16
Abner2
17
Hugo
Moura
26
Erick2
9
Agustin
Canobbio
20
David
Terans
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
1
Daniel
Fusato1
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
44
Витао
3
Роша
Кайке
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
28
Энрике
Педро
27
José
Maurisio3
14
Де
Пена
Карлос
35
Alexandre
Zurawski
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.9%
67.9%
14.2%
5 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 (4) 0.35
Pablo I 2 0.12
Vitor Roque 2 0.12
Витор Буэно 2 (1) 0.12
Romulo Cruz 1 0.06
Орехуэла Луис 1 0.06
Hugo Moura 1 0.06
Erick2 1 0.06
Abner2 1 0.06
Felipe Matheus 1 0.06
Khellven 1 (1) 0.06
Роша Педро 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Tomas Cuello 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.24
Alexandre Zurawski 3 0.18
Эденилсон дос Сантос 3 (1) 0.18
Патрик Алан 2 0.12
Де Пена Карлос 2 (2) 0.12
Moises VII 2 0.12
Бустос Фабрисио 1 0.06
Джонни 1 0.06
Тайсон Фреда 1 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.06
Д'Алессандро Андрес 1 0.06
Мендес Бруно II 1 0.06
Витао 1 0.06
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 4 0
Abner2 4 0
Christian Cardoso 3 0
Витор Буэно 2 0
Tomas Cuello 2 0
Pablo Siles 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Bento Krepski 2 0
Felipe Matheus 2 0
Vitor Roque 2 0
David Terans 1 0
Marcelo XIII 1 0
Лео Ситтадини 1 0
Педринью Роша 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Erick2 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 1
Де Пена Карлос 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Moises VII 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Роша Кайке 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
José Maurisio3 1 0
Thauan Lara 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
5%
5
22%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
5
26%
6
26%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Токантинополис 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Стронгест - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
4. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
5. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
6. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
7. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Сантос 16 5 7 4 20 - 15 22
9. Ботафого Рибейрао 16 6 3 7 17 - 21 21
10. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
12. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
13. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
14. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
15. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
16. Америка Минейро 16 5 3 8 12 - 18 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
7. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
8. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
9. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
10. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
11. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
12. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
13. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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