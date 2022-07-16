0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДе Пена Карлос
90' Желтая карточкаРоша Кайке
90' Желтая карточкаПедринью Роша
90'+6
Ход матча
27'
63'
76'
90'
90'
90'
13
Khellven
16
Abner2
17
Hugo
Moura
26
Erick2
20
David
Terans
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Vitor Roque
-
90 Emersonn
-
35 Romulo Cruz
-
-
3 Деде
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
5 Lizeiro
-
-
17 David VI
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Интернасьонал Порту Алегре
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.9%
67.9%
14.2%
5 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|6 (4)
|0.35
|Pablo I
|2
|0.12
|Vitor Roque
|2
|0.12
|Витор Буэно
|2 (1)
|0.12
|Romulo Cruz
|1
|0.06
|Орехуэла Луис
|1
|0.06
|Hugo Moura
|1
|0.06
|Erick2
|1
|0.06
|Abner2
|1
|0.06
|Felipe Matheus
|1
|0.06
|Khellven
|1 (1)
|0.06
|Роша Педро
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.24
|Alexandre Zurawski
|3
|0.18
|Эденилсон дос Сантос
|3 (1)
|0.18
|Патрик Алан
|2
|0.12
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.12
|Moises VII
|2
|0.12
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Джонни
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.06
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.06
|Мендес Бруно II
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|4
|1
|Энрике Педру II
|5
|0
|Pablo I
|4
|0
|Abner2
|4
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Витор Буэно
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Vitor Roque
|2
|0
|David Terans
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Moises VII
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
5%
5
22%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
5
26%
6
26%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Токантинополис 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Стронгест - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|6.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|7.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Сантос
|16
|5
|7
|4
|20 - 15
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|10.
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|11.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|12.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|13.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|14.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|15.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|16.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|12 - 18
|18
|17.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|9.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|11.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|12.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|13.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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