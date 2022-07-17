2:0
Конец матча
Ход матча
13'
1:0
22'
2:0
65'
30
Кастро
Пабло
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
31 Marinho IIПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Petterson
-
-
46 Mateusao
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 ValdemirПолузащитник
-
98 Igor PaixaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
44 Марсиу НунуЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
88 Jose Hugo
-
14 Thalisson
-
11 Alef Manga
-
-
78 Regis I
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
История личных встреч
Фламенго
Коритиба Парана
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
24 матча
62.5%
8.3%
29.2%
15 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5
|0.29
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.12
|Педро Гильерме
|2
|0.12
|Перейра Андреас
|2
|0.12
|Виллиан Арао
|2
|0.12
|Рибейро Эвертон
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Marinho II
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Диего Рибас
|1
|0.06
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Gamalho
|6 (2)
|0.35
|Igor Paixao
|4
|0.24
|Adrian Martinez
|3
|0.18
|Андрей
|3
|0.18
|Alef Manga
|2
|0.12
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0.06
|Jose Hugo
|1
|0.06
|Фабрисио Агосто
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Valdemir
|0
|0
|Rafael William
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alef Manga
|5
|0
|Henrique XIV
|3
|1
|Adrian Martinez
|3
|0
|Гильерме дос Сантос
|3
|0
|Valdemir
|3
|0
|Igor Paixao
|3
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|1
|Thonny Anderson
|1
|1
|Nathan Mendes
|1
|1
|Diego Porfirio
|1
|1
|Guillermo De Los Santos
|2
|0
|Виллиан Фариас
|2
|0
|Matheus Alexandre
|2
|0
|Warley Leandro
|0
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Андрей
|1
|0
|Неилтон Мейра
|1
|0
|Alex Santana III
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Rafael William
|1
|0
|Bernardo Lemes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
1
25%
6
35%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
1
6%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
3
14%
7
33%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
5
19%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
3
19%
8
31%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2
Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Коритиба Парана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Коритиба Парана - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба Парана 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|17
|9
|5
|3
|19 - 14
|32
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|6.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|7.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|8.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|9.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Ботафого Рибейрао
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|11.
|Аваи
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|13.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|14.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|15.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|16.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|12 - 18
|18
|17.
|Сеара
|0:1
|17
|3
|9
|5
|16 - 18
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|10.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|11.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|12.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|13.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|0:1
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Коринтианс
|1:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 12
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|0:1
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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