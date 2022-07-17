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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
2:0
Конец матча
Коритиба Парана
0'
1:0
13' Гол
Энрике Густаво
2:0
22' Гол
Диего Рибас
90'+5
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
13
Лазаро
21
Педро
Гильерме
23
Alex
Santana
III
2
Matheus
Alexandre
5
Guillermo
De
Los
Santos
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Эжидио
Перейра
15
Matias
Galarza
8
Виллиан
Фариас
97
Valdemir
98
Igor
Paixao
9
Leo
Gamalho
52
Adrian
Martinez
Фламенго
4-1-4-1
Коритиба Парана
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Коритиба Парана

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

24 матча

62.5%
8.3%
29.2%
15 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
0:1
БСА
3:2
КБ
3:0
КБ
3:0
БСА
0:1
БСА
0:2
БСА
2:2
СA
3:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:0
СA
5:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 0.29
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.12
Педро Гильерме 2 0.12
Перейра Андреас 2 0.12
Виллиан Арао 2 0.12
Рибейро Эвертон 1 0.06
Энрике Бруно 1 0.06
Marinho II 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Исла Маурисио 1 0.06
Диего Рибас 1 0.06
Энрике Густаво 1 0.06
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Gamalho 6 (2) 0.35
Igor Paixao 4 0.24
Adrian Martinez 3 0.18
Андрей 3 0.18
Alef Manga 2 0.12
Афонсо Клейтон Мишель 1 0.06
Jose Hugo 1 0.06
Фабрисио Агосто 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Valdemir 0 0
Rafael William 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Лазаро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alef Manga 5 0
Henrique XIV 3 1
Adrian Martinez 3 0
Гильерме дос Сантос 3 0
Valdemir 3 0
Igor Paixao 3 0
Castan da Silva Luciano 1 1
Thonny Anderson 1 1
Nathan Mendes 1 1
Diego Porfirio 1 1
Guillermo De Los Santos 2 0
Виллиан Фариас 2 0
Matheus Alexandre 2 0
Warley Leandro 0 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Андрей 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Alex Santana III 1 0
Matias Galarza 1 0
Rafael William 1 0
Bernardo Lemes 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
1
25%
6
35%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
1
6%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
3
14%
7
33%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
5
19%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
3
19%
8
31%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2
Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Коритиба Парана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Коритиба Парана - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба Парана 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 17 9 5 3 19 - 14 32
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
4. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
5. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
6. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
9. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
10. Ботафого Рибейрао 16 6 3 7 17 - 21 21
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
13. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
14. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
15. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
16. Америка Минейро 16 5 3 8 12 - 18 18
17. Сеара 0:1 17 3 9 5 16 - 18 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
4. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
9. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
10. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
11. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
12. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 0:1 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Коринтианс 1:0 9 4 2 3 9 - 12 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 0:1 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • 65'
    Жоао Гомес уходит с поля. Тьяго Маия выходит вместо него
  • 64'
    Valdemir уходит с поля. Тонни Андерсон выходит вместо него
  • 64'
    Adrian Martinez уходит с поля. Alef Manga выходит вместо него
  • 46'
    Matias Galarza уходит с поля. Regis выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Диего Рибас бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Энрике Густаво бьет в цель!
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