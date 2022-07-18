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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 36'
Куяба
0'
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Куяба
1.27
6.10
14.50
Все Коэффициенты
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
28
Данило
Ларанжера
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
7
Дуду
X
27
Верон
Габриэл
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
5
Joaquim
4
Marllon
3
Эмпереур
Алан
2
Joao
Lucas2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Гава
Рафаэл
10
Rodriguinho
I
9
Kelvin
Osorio
7
Alesson
Batista
11
Валдивия
Вандерсон
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Куяба
3-5-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:3
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.41
Гомес Густаво 6 (1) 0.35
Скарпа Густаво 3 (1) 0.18
Рафаэл Жозе 3 0.18
Дуду X 3 0.18
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.06
Уэсли Лопес 1 0.06
Данило Ларанжера 1 0.06
Мурило Серкейра 1 0.06
Менино Габриэль 1 0.06
Верон Габриэл 0 0
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валдивия Вандерсон 2 0.12
Alesson Batista 2 0.12
Андре Филипе 2 (1) 0.12
Uendel 1 0.06
Joaquim 1 0.06
Ewerthon VI 1 0.06
Rodriguinho I 1 0.06
Jenison 1 0.06
Andre1 1 0.06
Elton V 1 (1) 0.06
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Marquinhos2 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 2 1
Гомес Густаво 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Роша Маркос 2 0
Рони III 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 5 1
Эмпереур Алан 3 1
Валдивия Вандерсон 2 1
Alesson Batista 3 0
Гава Рафаэл 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Рейжерс Камило 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Jenison 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
18%
2
29%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
5
42%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

28
14
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
14%
2
14%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
8
29%
4
29%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Куяба
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0
Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 17 8 7 2 27 - 12 31
2. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
3. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
4. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
5. Флуминенсе 17 8 4 5 24 - 17 28
6. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Ред Булл Брагантино 17 6 6 5 27 - 20 24
9. Сан-Паулу 17 5 9 3 22 - 18 24
10. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ботафого Рибейрао 17 6 3 8 17 - 22 21
13. Гойяс 17 5 6 6 16 - 19 21
14. Сеара 17 4 9 4 19 - 18 21
15. Куяба 0:0 17 5 5 7 13 - 17 20
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 5 8 17 - 23 17
19. Форталеза 17 3 5 9 14 - 21 14
20. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 9 4 3 2 16 - 8 15
8. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
9. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
10. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
11. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
12. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 0:0 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Сеара 8 1 5 2 9 - 10 8
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Флуминенсе 8 3 3 2 8 - 7 12
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Куяба 0:0 9 3 1 5 7 - 12 10
10. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
11. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Форталеза 8 2 0 6 10 - 15 6
17. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Куяба
1.27
6.10
14.50
Все Коэффициенты
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