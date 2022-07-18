0:0
Первый тайм: 36'
0'
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Vanderlan
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
5 JoaquimЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
-
14 Marcao VI
-
13 Paulo III
-
-
17 Pepe4
-
20 Andre1
-
18 Jenison
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.41
|Гомес Густаво
|6 (1)
|0.35
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.18
|Рафаэл Жозе
|3
|0.18
|Дуду X
|3
|0.18
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.06
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|Данило Ларанжера
|1
|0.06
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|Менино Габриэль
|1
|0.06
|Верон Габриэл
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.12
|Alesson Batista
|2
|0.12
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.12
|Uendel
|1
|0.06
|Joaquim
|1
|0.06
|Ewerthon VI
|1
|0.06
|Rodriguinho I
|1
|0.06
|Jenison
|1
|0.06
|Andre1
|1
|0.06
|Elton V
|1 (1)
|0.06
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Marquinhos2
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|2
|1
|Гомес Густаво
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|5
|1
|Эмпереур Алан
|3
|1
|Валдивия Вандерсон
|2
|1
|Alesson Batista
|3
|0
|Гава Рафаэл
|1
|1
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Рейжерс Камило
|1
|0
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Гедес Даниэл
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Kelvin Osorio
|1
|0
|Jenison
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
18%
2
29%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
5
42%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
28
14
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
14%
2
14%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
8
29%
4
29%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Куяба
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0
Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|17
|8
|7
|2
|27 - 12
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|3.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|5.
|Флуминенсе
|17
|8
|4
|5
|24 - 17
|28
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|7.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|8.
|Ред Булл Брагантино
|17
|6
|6
|5
|27 - 20
|24
|9.
|Сан-Паулу
|17
|5
|9
|3
|22 - 18
|24
|10.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|11.
|Аваи
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Ботафого Рибейрао
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|13.
|Гойяс
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Сеара
|17
|4
|9
|4
|19 - 18
|21
|15.
|Куяба
|0:0
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|16.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|19.
|Форталеза
|17
|3
|5
|9
|14 - 21
|14
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 8
|15
|8.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|10.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|12.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Сеара
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Флуминенсе
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Куяба
|0:0
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|10.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Форталеза
|8
|2
|0
|6
|10 - 15
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
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