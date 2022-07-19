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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Куяба
0'
43' Желтая карточка
Гомес Густаво
1:0
49' Гол
Верон Габриэл
69' Желтая карточка
Мурило Серкейра
74' Желтая карточка
Атуэста Эдуард
83' Желтая карточка
Joao Lucas2
90'+5
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
28
Данило
Ларанжера
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
7
Дуду
X
27
Верон
Габриэл
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
5
Joaquim
4
Marllon
3
Эмпереур
Алан
2
Joao
Lucas2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Гава
Рафаэл
10
Rodriguinho
I
9
Kelvin
Osorio
7
Alesson
Batista
11
Валдивия
Вандерсон
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Куяба
3-5-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:3
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.41
Гомес Густаво 6 (1) 0.35
Скарпа Густаво 3 (1) 0.18
Рафаэл Жозе 3 0.18
Дуду X 3 0.18
Верон Габриэл 1 0.06
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.06
Уэсли Лопес 1 0.06
Данило Ларанжера 1 0.06
Мурило Серкейра 1 0.06
Менино Габриэль 1 0.06
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валдивия Вандерсон 2 0.12
Alesson Batista 2 0.12
Андре Филипе 2 (1) 0.12
Uendel 1 0.06
Joaquim 1 0.06
Ewerthon VI 1 0.06
Rodriguinho I 1 0.06
Jenison 1 0.06
Andre1 1 0.06
Elton V 1 (1) 0.06
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Marquinhos2 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 4 0
Менино Габриэль 2 1
Данило Ларанжера 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Роша Маркос 2 0
Рони III 2 0
Мурило Серкейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Атуэста Эдуард 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 6 1
Эмпереур Алан 3 1
Валдивия Вандерсон 2 1
Alesson Batista 3 0
Гава Рафаэл 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Рейжерс Камило 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Jenison 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
17%
2
29%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
5
38%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

29
14
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
14%
2
14%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
8
28%
4
29%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Куяба
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0
Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
3. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
4. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
5. Флуминенсе 17 8 4 5 24 - 17 28
6. Атлетико Паранаэнсе 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
8. Ред Булл Брагантино 17 6 6 5 27 - 20 24
9. Сан-Паулу 17 5 9 3 22 - 18 24
10. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
11. Аваи 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Ботафого Рибейрао 17 6 3 8 17 - 22 21
13. Гойяс 17 5 6 6 16 - 19 21
14. Сеара 17 4 9 4 19 - 18 21
15. Куяба 17 5 4 8 13 - 18 19
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 5 8 17 - 23 17
19. Форталеза 17 3 5 9 14 - 21 14
20. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
4. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
5. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
6. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
7. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
8. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
9. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
10. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
11. Атлетико Паранаэнсе 8 4 3 1 11 - 7 15
12. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Сеара 8 1 5 2 9 - 10 8
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
5. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Флуминенсе 8 3 3 2 8 - 7 12
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
11. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Форталеза 8 2 0 6 10 - 15 6
17. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
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    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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