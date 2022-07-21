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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сантос
0:0
Первый тайм: 29'
Ботафого Рибейрао
0'
20' Желтая карточка
Марсал Фернандо
21' Желтая карточка
Vinicius3

Ход матча

20'
 
Марсал Фернандо
21'
Vinicius3
 
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.94
3.72
5.30
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
2
Luiz
Felipe
III
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
11
Angelo
Borges
92
Баптистао
Лео
40
Бруниньо
9
Marcos
Leonardo
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
4
Кану
Рубенилсон
6
Че
Че
18
Фернандес
Лукас
IV
21
Марсал
Фернандо
47
Jefinho
55
Luis
Oyama
70
Vinicius5
90
Matheus
Nascimento
94
Сампайо
Филипе
Сантос
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Ботафого Рибейрао

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
П
0:0
П
0:0
ПА
2:0
К
3:0
К
1:1
К
4:2
КБ
2:2
ПА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 6 0.33
Баптистао Лео 4 0.22
Vinicius3 3 0.17
Rwan Seco 2 (1) 0.11
Bryan Angulo 1 0.06
Габриэль Эдуардо 1 0.06
Lucas Barbosa 1 0.06
Lucas Braga 1 0.06
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Angelo Borges 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Sandry Santos 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.33
Vinicius5 2 0.11
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.11
Daniel Borges 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Угу Мигель 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Kayque 1 0.06
Каррейро Патрик 1 0.06
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 7 0
Vinicius3 5 0
Marcos Leonardo 4 0
Ауро Альваро 3 0
Жуан Пауло 3 0
Madson II 3 0
Angelo Borges 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Бруниньо 2 0
Габриэль Эдуардо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Майкон Перейра 1 0
Баптистао Лео 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Rwan Seco 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 6 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
3
23%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
43%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
6
30%
6
38%
76-90

Пропущено

16
23
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
25%
4
17%
1-15
4
25%
5
22%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1
Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
3. Атлетико Паранаэнсе 18 9 4 5 24 - 18 31
4. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
5. Коринтианс 0:0 18 8 6 4 19 - 17 30
6. Интернасьонал Порту Алегре 3:3 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Фламенго 3:0 18 8 3 7 23 - 17 27
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сан-Паулу 3:3 18 5 10 3 25 - 21 25
10. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
11. Сантос 0:0 18 5 8 5 20 - 16 23
12. Ботафого Рибейрао 0:0 18 6 4 8 17 - 22 22
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 18 5 6 7 18 - 22 21
15. Коритиба Парана 0:0 18 5 5 8 20 - 27 20
16. Куяба 17 5 4 8 13 - 18 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 0:3 18 2 7 9 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3:0 9 6 1 2 15 - 4 19
2. Коринтианс 0:0 9 5 4 0 10 - 2 19
3. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
6. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
7. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
8. Коритиба Парана 0:0 9 5 2 2 13 - 9 17
9. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
10. Интернасьонал Порту Алегре 3:3 9 4 4 1 17 - 11 16
11. Сантос 0:0 10 4 4 2 14 - 8 16
12. Сан-Паулу 3:3 8 4 3 1 14 - 8 15
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
17. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 0:0 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 0:3 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 0:0 10 4 3 3 10 - 12 15
4. Интернасьонал Порту Алегре 3:3 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
8. Коринтианс 0:0 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 3:3 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Фламенго 3:0 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 0:0 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 0:3 9 1 4 4 8 - 17 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
19. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 0:0 9 0 3 6 7 - 18 3
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Винисиус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Марсал Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.94
3.72
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао онлайн

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Ботафого Рибейрао
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