2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМарсал Фернандо
21' Желтая карточкаVinicius3
1:0
33' ГолБаптистао Лео
45' Желтая карточкаСаравия Ренсо
45' Желтая карточкаFelipe Jonatan
2:0
77' ГолMarcos Leonardo
90'+5
Ход матча
20'
21'
33'
1:0
45'
45'
77'
82'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
25
Vinicius3
40
Бруниньо
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
70
Vinicius5
47
Jefinho
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Kevyson
-
-
12 Rwan Seco
-
37 Ed Carlos
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
- Полузащитник
-
47 JefinhoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
89 Erison
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Сантос
Ботафого Рибейрао
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|7
|0.39
|Баптистао Лео
|5
|0.28
|Vinicius3
|3
|0.17
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.11
|Bryan Angulo
|1
|0.06
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.06
|Lucas Barbosa
|1
|0.06
|Lucas Braga
|1
|0.06
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|6 (1)
|0.33
|Vinicius5
|2
|0.11
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.11
|Daniel Borges
|1
|0.06
|Куэста Виктор
|1
|0.06
|Угу Мигель
|1
|0.06
|Виктор Жоао II
|1
|0.06
|Kayque
|1
|0.06
|Каррейро Патрик
|1
|0.06
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|7
|0
|Vinicius3
|6
|0
|Marcos Leonardo
|4
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Angelo Borges
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Felipe Jonatan
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|7
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
43%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
7
32%
6
38%
76-90
Пропущено
16
25
11 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
25%
4
16%
1-15
4
25%
5
20%
16-30
3
19%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
2
13%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1
Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|5.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|18
|8
|3
|7
|24 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|10.
|Сан-Паулу
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|11.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|12.
|Ботафого Рибейрао
|18
|6
|3
|9
|17 - 24
|21
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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