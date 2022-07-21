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Бразилия: Серия A

2022
Сантос
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
20' Желтая карточка
Марсал Фернандо
21' Желтая карточка
Vinicius3
1:0
33' Гол
Баптистао Лео
45' Желтая карточка
Саравия Ренсо
45' Желтая карточка
Felipe Jonatan
2:0
77' Гол
Marcos Leonardo
90'+5
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
2
Luiz
Felipe
III
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
92
Баптистао
Лео
40
Бруниньо
11
Angelo
Borges
9
Marcos
Leonardo
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
4
Кану
Рубенилсон
21
Марсал
Фернандо
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
70
Vinicius5
18
Фернандес
Лукас
IV
47
Jefinho
90
Matheus
Nascimento
Сантос
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Ботафого Рибейрао

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
П
0:0
П
0:0
ПА
2:0
К
3:0
К
1:1
К
4:2
КБ
2:2
ПА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 7 0.39
Баптистао Лео 5 0.28
Vinicius3 3 0.17
Rwan Seco 2 (1) 0.11
Bryan Angulo 1 0.06
Габриэль Эдуардо 1 0.06
Lucas Barbosa 1 0.06
Lucas Braga 1 0.06
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Angelo Borges 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Luiz Felipe III 0 0
Sandry Santos 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.33
Vinicius5 2 0.11
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.11
Daniel Borges 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Угу Мигель 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Kayque 1 0.06
Каррейро Патрик 1 0.06
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 7 0
Vinicius3 6 0
Marcos Leonardo 4 0
Ауро Альваро 3 0
Жуан Пауло 3 0
Madson II 3 0
Angelo Borges 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Бруниньо 2 0
Габриэль Эдуардо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Felipe Jonatan 2 0
Майкон Перейра 1 0
Баптистао Лео 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Rwan Seco 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
43%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
7
32%
6
38%
76-90

Пропущено

16
25
11 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
4
25%
4
16%
1-15
4
25%
5
20%
16-30
3
19%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1
Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
3. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
4. Атлетико Паранаэнсе 18 9 4 5 24 - 18 31
5. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Фламенго 18 8 3 7 24 - 17 27
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
10. Сан-Паулу 18 5 10 3 25 - 21 25
11. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
12. Ботафого Рибейрао 18 6 3 9 17 - 24 21
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 18 5 6 7 18 - 22 21
15. Куяба 17 5 4 8 13 - 18 19
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 18 2 7 9 15 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
3. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
7. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
8. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
11. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
17. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Фелипе Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Баптистао Лео бьет в цель!
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