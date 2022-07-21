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Бразилия: Серия A

2022
Куяба
0:0
Первый тайм: 23'
Атлетико Минейро
0'
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Атлетико Минейро
4.80
3.35
2.95
Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
4
Marllon
3
Joaquim
6
Uendel
5
Рейжерс
Камило
7
Alesson
Batista
11
Гава
Рафаэл
8
Pepe4
9
Валдивия
Вандерсон
10
Rodriguinho
I
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
15
Сарачо
Федерико
10
Варгас
Эдуардо
9
Fabio
da
Silva2
Куяба
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Атлетико Минейро

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валдивия Вандерсон 2 0.11
Alesson Batista 2 0.11
Андре Филипе 2 (1) 0.11
Uendel 1 0.06
Joaquim 1 0.06
Ewerthon VI 1 0.06
Rodriguinho I 1 0.06
Jenison 1 0.06
Andre1 1 0.06
Elton V 1 (1) 0.06
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Marquinhos2 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.39
Фернандес Игнасио 3 0.17
Саша Эдуардо 3 0.17
Сарачо Федерико 2 0.11
Саварино Джефферсон 2 0.11
Варгас Эдуардо 1 0.06
Jair II 1 0.06
Savio 1 0.06
Ревер Умберто 1 0.06
Rubens 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 6 1
Эмпереур Алан 3 1
Валдивия Вандерсон 2 1
Alesson Batista 3 0
Гава Рафаэл 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Рейжерс Камило 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Jenison 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Халк Живанилдо 4 0
Арана Гильерме 4 0
Аллан Соуза 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Jair II 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
38%
4
40%
76-90

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
41%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0
Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
3. Атлетико Минейро 0:0 18 8 8 2 25 - 17 32
4. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
5. Атлетико Паранаэнсе 18 9 4 5 24 - 18 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Фламенго 18 8 3 7 24 - 17 27
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
10. Сан-Паулу 18 5 10 3 25 - 21 25
11. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
12. Ботафого Рибейрао 18 6 3 9 17 - 24 21
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 18 5 6 7 18 - 22 21
15. Куяба 0:0 18 5 5 8 13 - 18 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 18 2 7 9 15 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
3. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Минейро 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
7. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
8. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
11. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 0:0 9 2 5 2 6 - 5 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Минейро 0:0 9 3 5 1 10 - 9 14
6. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
7. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 0:0 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Атлетико Минейро
4.80
3.35
2.95
Все Коэффициенты
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Куяба
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