1:1
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаПавон Кристиан
66' Желтая карточкаРейжерс Камило
0:1
90' ГолКардек Алан
1:1
90' ГолGabriel Pirani
90'+10
Ход матча
58'
66'
77'
84'
90'
0:1
90'
1:1
4
Marllon
3
Joaquim
6
Uendel
11
Гава
Рафаэл
8
Pepe4
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
3 JoaquimЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гава РафаэлПолузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
-
22 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
-
17 Marcao VI
-
-
21 Andre1
-
-
14 Paulo III
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ПедриньоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
40 Nathan VI
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Куяба
Атлетико Минейро
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.11
|Alesson Batista
|2
|0.11
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.11
|Uendel
|1
|0.06
|Joaquim
|1
|0.06
|Ewerthon VI
|1
|0.06
|Rodriguinho I
|1
|0.06
|Jenison
|1
|0.06
|Andre1
|1
|0.06
|Elton V
|1 (1)
|0.06
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Marquinhos2
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.39
|Фернандес Игнасио
|3
|0.17
|Саша Эдуардо
|3
|0.17
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|Саварино Джефферсон
|2
|0.11
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Jair II
|1
|0.06
|Savio
|1
|0.06
|Ревер Умберто
|1
|0.06
|Rubens
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|6
|1
|Эмпереур Алан
|3
|1
|Валдивия Вандерсон
|2
|1
|Alesson Batista
|3
|0
|Гава Рафаэл
|1
|1
|Рейжерс Камило
|2
|0
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Гедес Даниэл
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Kelvin Osorio
|1
|0
|Jenison
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
38%
4
40%
76-90
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
4
21%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
41%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0
Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|18
|9
|7
|2
|28 - 12
|34
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|8
|2
|26 - 18
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|18
|8
|3
|7
|24 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|10.
|Сан-Паулу
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|11.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|12.
|Ботафого Рибейрао
|18
|6
|3
|9
|17 - 24
|21
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|0:0
|18
|5
|4
|9
|12 - 21
|19
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|0:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|9
|4
|5
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|7.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|0:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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