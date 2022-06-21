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Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2
Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Велес Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
100% (41)
Ничья
0% (0)
Велес Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.27% (12)
Меньше
70.73% (29)
Обе команды забьют
Да
24.39% (10)
Нет
75.61% (31)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
61% (25)
3:1 ЦСКА Москва
14.6% (6)
1:0 ЦСКА Москва
9.8% (4)
2:1 ЦСКА Москва
4.9% (2)
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