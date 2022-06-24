  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Интер Эскальдес
0:0
Перерыв
Викингур Рейкьявик
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 117
Интер Эскальдес 22.2% (26)
X 3.4% (4)
Викингур Рейкьявик 74.4% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Эскальдес
Ничья
Викингур Рейкьявик
21.00
9.00
1.17
Все Коэффициенты
13
Кока
Хесус
49
Гальего
Адриа
12
Фехер
Рауль
4
Де
Нова
Иван
2
Рубио
Хесус
II
19
Мартинес
Виктор
20
Рока
Жорди
21
Аридай
Кабрера
8
Бельхаджи
Ахмед
9
Андреу
Саша
23
Рубио
Хорди
16
Ингасон
Тордур
4
Экрот
Оливер
5
МакЛаген
Кайл
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
24
Атласон
Давид-Эрн
7
Агнарссон
Эрлингюр
20
Магнуссон
Юлиус
10
Пуньед
Пабло
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
23
Хансен
Николай
II
80
Ингасон
Кристаль-Мани
Интер Эскальдес
4-3-3
Викингур Рейкьявик
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольдевила Хенис 2 1
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Халльдоур-Смари 1 0.5
Хансен Николай II 1 0.5
Гюдьоунссон Хельги 1 0.5
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.5
МакЛаген Кайл 1 0.5
Магнуссон Юлиус 1 0.5
Пуньед Пабло 0 0
Атласон Давид-Эрн 0 0

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фехер Рауль 1 0
Сольдевила Хенис 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассон Логи 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1
Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7
Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Валюр 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершен, пока без забитых голов, отдыхаем. 
  • 45'
    Андреу взял на себя инициативу и пробил с линии штрафной - выше получилось. 
  • 43'
    Доигрывают первый тайм команды. Уже совсем перестали атаковать, видимо, устали игроки. 
  • Желтая карточка
    42'
    Кабрера сорвал атаку соперника, за что и был наказан карточкой. Первый "горчичник". 
  • 40'
    Пять минут всего осталось до перерыва. Намного активней стали действовать обе команды. 
  • Опасный момент
    39'
    Бельхаджи с угла штрафной площади закрутил мяч в дальнюю "девятку" - кипер среагировал. Классный момент. 
  • 38'
    Ответная атака от исландцев завершилась плотным ударом низом от Ингасон - возле штанги пролетел мяч. 
  • Офсайд
    37'
    Хороший отрезок в исполнении "Интера", но Кабрера оказался в положении "вне игры". 
  • 36'
    Еще одна атака "Интера", на сей раз завершилась ударом Андреу после кросса, но мимо цели. 
  • Угловой
    34'
    Получили игроки "Интера" право на угловой, но тоже не смогли реализовать свой шанс после стандарта. 
  • Опасный момент
    33'
    Вторым темпом провели атаку гости, Андрасон получил мяч в штрафной и пробил низом - вратарь справился. 
  • Угловой
    32'
    Корнер заработали исландцы, подача была выполнена в центр вратарской, и кипер на выходе сыграл идеально. 
  • 31'
    Магнуссон нарушил правила, пока фолы мы видим только со стороны номинальных гостей. 
  • 30'
    Пятнадцать минут осталось до перерыва. Может после отдыха команды заиграют активнее. 
  • 29'
    Рубио из-за пределов штрафной площади пробил сильно, но совсем неточно. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      27'
      Быструю атаку через центр поля организовали игроки "Интера", передача на Андреу, но он был в офсайде. 
    • 26'
      Чуть активнее стали действовать исландцы. Все чаще и чаще они владеют мячом и приближаются к воротам. 
    • 25'
      Хансен получил игровой снаряд, но очень долго принимал решение, и в итоге его обокрали. 
    • 23'
      Исландцы провели атаку, передача из глубины была выполнена в штрафную - вратарь сыграл на опережение. 
    • 22'
      Исландцы пытаются перехватить инициативу, стараются чаще контролировать мяч 
    • 21'
      Половина первого тайма позади. Пока без опасных моментов и событий. Много борьбы. 
    • 20'
      Маклаган достаточно агрессивно играет, вновь нарушил он правила. Третий фол для него уже. 
    • 19'
      Первый момент, Хансен освободился от опеки и нанес плотный удар под перекладину - вратарь спас. 
    • 18'
      Даже статистика по владению равная к этой минуте - 50 на 50. Пока номинальные хозяева не уступают сопернику. 
    • 17'
      Букмекеры за победу номинальных гостей дают коэффициент 1.12. Невероятная разница. 
    • 15'
      По-прежнему ничего не происходит на футбольном поле, команды по очереди владеют инициативой. 
    • 14'
      Клуб "Интер" выступает в чемпионате Андорры, а "Викингур" в Исландии. 
    • 13'
       Впервые в истории эти команды встречаются между собой. Смогут хозяева подарить нам интересную развязку? 
    • 12'
      Дождались, первую атаку провели номинальные хозяева, из-за пределов штрафной Рубио пробил сильно, но мимо. 
    • 11'
      Маклаган нарушил правила в центре поля, обошлось на сей раз без предупреждения. 
    • 10'
      Чтобы попасть в финал предварительного раунда "Интер" обыграл "Ла Фиориту" - 2:1, а "Викингур" разгромили "Левадию" - 6:1. 
    • 8'
      Совсем нет моментов, все события сейчас развиваются исключительно в нейтральной зоне. 
    • 6'
      Напомню, что матчи предварительного этапа проводятся на нейтральном поле. 
    • 5'
      Продолжают команды привыкать к атмосфере на стадионе, неплохая погода в Израиле и градусник термоментра показывает +10. 
    • 4'
      Совсем не верят букмекеры в "Интер", букмекеры за их победу дают коэффициент 18. 
    • 3'
      В спокойном темпе начали обе команды, все понимают важность этой встречи. 
    • Опасный момент
      2'
      Для любителей ставок мы подготовили прогноз на матч от Liveresult.ru.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток прозвучал, матч начался. 
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Отправляемся на матч предварительного раунда Лиги чемпионов между командами "Интер Эскальдес" - "Викингур". Комментировать буду я, Егор Филатов. 
      • Прогнозы 117
      Интер Эскальдес 22.2% (26)
      X 3.4% (4)
      Викингур Рейкьявик 74.4% (87)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Интер Эскальдес
      Ничья
      Викингур Рейкьявик
      21.00
      9.00
      1.17
      Все Коэффициенты
    Бесплатные ставки
    Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vikin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Интер Эскальдес 0:0 Викингур Рейкьявик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Интер Эскальдес 0:0 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Интер Эскальдес
    22.2% (26)
    Ничья
    3.4% (4)
    Викингур Рейкьявик
    74.4% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.38% (76)
    Меньше
    27.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (57)
    Нет
    45.71% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Викингур Рейкьявик
    24.8% (29)
    0:3 Викингур Рейкьявик
    14.5% (17)
    1:3 Викингур Рейкьявик
    10.3% (12)
    2:1 Интер Эскальдес
    8.5% (10)
    0:2 Викингур Рейкьявик
    8.5% (10)
    1:0 Интер Эскальдес
    6.8% (8)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    6% (7)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Эскальдес
    Викингур Рейкьявик
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     