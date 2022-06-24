Стадион: Викингсведлюр
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
13
Кока
Хесус
12
Фехер
Рауль
20
Рока
Жорди
23
Рубио
Хорди
- Основной состав
-
13 Кока ХесусВратарь
- Защитник
-
12 Фехер РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рока ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рубио ХордиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Angel PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бетриу ЖордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бессоне Феде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольдевила Хенис
|2
|1
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдссон Халльдоур-Смари
|1
|0.5
|Хансен Николай II
|1
|0.5
|Гюдьоунссон Хельги
|1
|0.5
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.5
|МакЛаген Кайл
|1
|0.5
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.5
|Пуньед Пабло
|0
|0
|Атласон Давид-Эрн
|0
|0
Карточки
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фехер Рауль
|1
|0
|Сольдевила Хенис
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томассон Логи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1
Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7
Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Валюр 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Бесплатные ставкиСразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Бесплатные ставкиСразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы на матч Интер Эскальдес 0:0 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Интер Эскальдес
22.2% (26)
Ничья
3.4% (4)
Викингур Рейкьявик
74.4% (87)
Тотал 2.5
Больше
72.38% (76)
Меньше
27.62% (29)
Обе команды забьют
Да
54.29% (57)
Нет
45.71% (48)
Популярный счёт
1:2 Викингур Рейкьявик
24.8% (29)
0:3 Викингур Рейкьявик
14.5% (17)
1:3 Викингур Рейкьявик
10.3% (12)
2:1 Интер Эскальдес
8.5% (10)
0:2 Викингур Рейкьявик
8.5% (10)
1:0 Интер Эскальдес
6.8% (8)
0:1 Викингур Рейкьявик
6% (7)
1:1 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!