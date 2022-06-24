Ответная атака от исландцев завершилась плотным ударом низом от Ингасон - возле штанги пролетел мяч.

Бельхаджи с угла штрафной площади закрутил мяч в дальнюю "девятку" - кипер среагировал. Классный момент.

Пять минут всего осталось до перерыва. Намного активней стали действовать обе команды.

Кабрера сорвал атаку соперника, за что и был наказан карточкой. Первый "горчичник".

Доигрывают первый тайм команды. Уже совсем перестали атаковать, видимо, устали игроки.

Андреу взял на себя инициативу и пробил с линии штрафной - выше получилось.

Первый тайм завершен, пока без забитых голов, отдыхаем.

Рубио из-за пределов штрафной площади пробил сильно, но совсем неточно.

Пятнадцать минут осталось до перерыва. Может после отдыха команды заиграют активнее.

Магнуссон нарушил правила, пока фолы мы видим только со стороны номинальных гостей.

Корнер заработали исландцы, подача была выполнена в центр вратарской, и кипер на выходе сыграл идеально.

Вторым темпом провели атаку гости, Андрасон получил мяч в штрафной и пробил низом - вратарь справился.

Получили игроки "Интера" право на угловой, но тоже не смогли реализовать свой шанс после стандарта.

Еще одна атака "Интера", на сей раз завершилась ударом Андреу после кросса, но мимо цели.

Хороший отрезок в исполнении "Интера", но Кабрера оказался в положении "вне игры".

27' Быструю атаку через центр поля организовали игроки "Интера", передача на Андреу, но он был в офсайде.

26' Чуть активнее стали действовать исландцы. Все чаще и чаще они владеют мячом и приближаются к воротам.

25' Хансен получил игровой снаряд, но очень долго принимал решение, и в итоге его обокрали.

23' Исландцы провели атаку, передача из глубины была выполнена в штрафную - вратарь сыграл на опережение.

22' Исландцы пытаются перехватить инициативу, стараются чаще контролировать мяч

21' Половина первого тайма позади. Пока без опасных моментов и событий. Много борьбы.

20' Маклаган достаточно агрессивно играет, вновь нарушил он правила. Третий фол для него уже.

19' Первый момент, Хансен освободился от опеки и нанес плотный удар под перекладину - вратарь спас.

18' Даже статистика по владению равная к этой минуте - 50 на 50. Пока номинальные хозяева не уступают сопернику.