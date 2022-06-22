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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Интер Эскальдес
 
Позже
Викингур Рейкьявик
Прогнозы 9
Интер Эскальдес 11.1% (1)
X 11.1% (1)
Викингур Рейкьявик 77.8% (7)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольдевила Хенис 2 2
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Халльдоур-Смари 1 1
Хансен Николай II 1 1
Гюдьоунссон Хельги 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 1 1
МакЛаген Кайл 1 1
Магнуссон Юлиус 1 1
Пуньед Пабло 0 0
Атласон Давид-Эрн 0 0

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фехер Рауль 1 0
Сольдевила Хенис 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассон Логи 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1
Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7
Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Валюр 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 9
    Интер Эскальдес 11.1% (1)
    X 11.1% (1)
    Викингур Рейкьявик 77.8% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Интер Эскальдес
    12.5% (1)
    Ничья
    12.5% (1)
    Викингур Рейкьявик
    75% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (5)
    Меньше
    37.5% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (5)
    Нет
    37.5% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Викингур Рейкьявик
    37.5% (3)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    25% (2)
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    Интер Эскальдес
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