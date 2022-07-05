Стадион: ВЭБ Арена
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Урал
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
20 матчей
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2
Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
Исход игры
ЦСКА Москва
84.6% (44)
Ничья
7.7% (4)
Урал
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
40.4% (21)
2:0 ЦСКА Москва
28.8% (15)
1:0 ЦСКА Москва
7.7% (4)
1:1 Ничья
5.8% (3)
3:1 ЦСКА Москва
3.8% (2)
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