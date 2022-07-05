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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Урал
Прогнозы 52
ЦСКА Москва 84.6% (44)
X 7.7% (4)
Урал 7.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Урал
5.70
4.04
5.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Урал

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

20 матчей

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2
Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2022, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 52
    ЦСКА Москва 84.6% (44)
    X 7.7% (4)
    Урал 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Урал
    5.70
    4.04
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    84.6% (44)
    Ничья
    7.7% (4)
    Урал
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    40.4% (21)
    2:0 ЦСКА Москва
    28.8% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.8% (2)
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