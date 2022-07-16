Стадион: Ахмат-Арена
Позже
88
Шелия
Гиорги
23
Швец
Антон
13
Рыбус
Мацей
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Ахмат
Спартак Москва
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - КФ Лапи 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва
Исход игры
Ахмат
21% (38)
Ничья
28.7% (52)
Спартак Москва
50.3% (91)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
22.1% (40)
1:1 Ничья
19.3% (35)
2:1 Ахмат
6.6% (12)
1:0 Ахмат
6.1% (11)
2:2 Ничья
3.3% (6)
0:2 Спартак Москва
2.2% (4)
0:1 Спартак Москва
2.2% (4)
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