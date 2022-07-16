—

Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1-го тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский "Ахмат" сыграет дома с московским "Спартаком".Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!