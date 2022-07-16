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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ахмат
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 179
Ахмат 21.2% (38)
X 28.5% (51)
Спартак Москва 50.3% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Спартак Москва
2.80
3.65
2.92
Все Коэффициенты
Новости
88
Шелия
Гиорги
44
Журавлёв
Юрий
15
Семёнов
Андрей
4
Тодорович
Дарко
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
59
Харин
Евгений
25
Трошечкин
Александр
11
Садулаев
Лечи
13
Конате
Мохамед
II
57
Селихов
Александр
82
Хлусевич
Даниил
23
Чернов
Никита
14
Джикия
Георгий
13
Рыбус
Мацей
97
Денисов
Даниил
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
10
Промес
Куинси
11
Николсон
Шамар
17
Зиньковский
Антон
Ахмат
4-2-3-1
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Спартак Москва

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - КФ Лапи 0:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2
Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1-го тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский "Ахмат" сыграет дома с московским "Спартаком".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 179
Ахмат 21.2% (38)
X 28.5% (51)
Спартак Москва 50.3% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Спартак Москва
2.80
3.65
2.92
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва

Исход игры
Ахмат
21% (38)
Ничья
28.7% (52)
Спартак Москва
50.3% (91)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
22.1% (40)
1:1 Ничья
19.3% (35)
2:1 Ахмат
6.6% (12)
1:0 Ахмат
6.1% (11)
2:2 Ничья
3.3% (6)
0:2 Спартак Москва
2.2% (4)
0:1 Спартак Москва
2.2% (4)
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