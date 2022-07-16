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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Оренбург
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 153
Оренбург 30.7% (47)
X 43.1% (66)
Крылья Советов 26.1% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Крылья Советов
2.96
3.48
2.85
Все Коэффициенты
Новости
Оренбург
Крылья Советов

История личных встреч

Оренбург
Крылья Советов

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

FL
2:1
FL
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
FL
0:0
FL
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
FL
1:0
FL
0:1
К
2:4
К
2:2

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2
Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2022, осталось 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 153
    Оренбург 30.7% (47)
    X 43.1% (66)
    Крылья Советов 26.1% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Крылья Советов
    2.96
    3.48
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов

    Исход игры
    Оренбург
    30.7% (47)
    Ничья
    43.1% (66)
    Крылья Советов
    26.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (58)
    1:2 Крылья Советов
    9.8% (15)
    1:0 Оренбург
    9.2% (14)
    2:1 Оренбург
    7.2% (11)
    0:1 Крылья Советов
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
    0:2 Крылья Советов
    1.3% (2)
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    Оренбург
    Крылья Советов
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