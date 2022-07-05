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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Оренбург
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 48
Оренбург 25% (12)
X 41.7% (20)
Крылья Советов 33.3% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Крылья Советов
2.80
3.56
2.81
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Оренбург
Крылья Советов

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

FL
2:1
FL
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
FL
0:0
FL
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
FL
1:0
FL
0:1
К
2:4
К
2:2

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2
Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2022, осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Оренбург 25% (12)
    X 41.7% (20)
    Крылья Советов 33.3% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Крылья Советов
    2.80
    3.56
    2.81
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов

    Исход игры
    Оренбург
    25% (12)
    Ничья
    41.7% (20)
    Крылья Советов
    33.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    1:2 Крылья Советов
    20.8% (10)
    2:1 Оренбург
    14.6% (7)
    1:0 Оренбург
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Оренбург
    Крылья Советов
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