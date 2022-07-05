Стадион: Газовик
Позже
История личных встреч
Оренбург
Крылья Советов
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2
Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
Исход игры
Оренбург
25% (12)
Ничья
41.7% (20)
Крылья Советов
33.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (17)
1:2 Крылья Советов
20.8% (10)
2:1 Оренбург
14.6% (7)
1:0 Оренбург
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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