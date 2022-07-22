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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Варта Познань
0:3
Первый тайм: 45+'
Висла Плоцк
0'
5' Желтая карточка
Коррин Милан
0:1
14' Гол
Вольски Рафал
0:2
21' Гол
Вольски Рафал
29' Желтая карточка
Томасик Пётр
0:3
45' Гол
Альварес Давид
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
54
Ставропулос
Димитрис
2
Гжесик
Ян
8
Мяйнпя
Нило
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
10
Коррин
Милан
11
Якубовски
Михал
69
Градецки
Бартломей
15
Валло
Кристиан
2
Михальски
Дамян
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
10
Вольски
Рафал
8
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
89
Павляк
Александр
20
Секульски
Лукаш
11
Альварес
Давид
Варта Познань
3-4-3
Висла Плоцк
4-3-3

История личных встреч

Варта Познань
Висла Плоцк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ВД
0:1
ВД
3:2
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 2 1
Вольски Рафал 2 1
Секульски Лукаш 1 0.5
Коцыля Давид 1 0.5
Валло Кристиан 0 0
Фурман Доминик 0 0
Колар Марко 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьельб Якуб 1 0
Коррин Милан 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 1 0
Павляк Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3
Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0
Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Видзев Лодзь 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 0:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Варта Познань 0:3 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Висла Плоцк
26.41
3.16
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 0:3 Висла Плоцк онлайн

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