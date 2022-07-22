Стадион: Stadion Dyskobolii
0:4
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаКоррин Милан
0:1
14' ГолВольски Рафал
0:2
21' ГолВольски Рафал
29' Желтая карточкаТомасик Пётр
0:3
45' ГолАльварес Давид
0:4
47' ГолАльварес Давид
64' Желтая карточкаПлеснерович Виктор
90'
Ход матча
5'
14'
0:1
21'
0:2
29'
45'
0:3
47'
10
Коррин
Милан
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Варта Познань
Висла Плоцк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|3
|1.5
|Вольски Рафал
|2
|1
|Секульски Лукаш
|1
|0.5
|Коцыля Давид
|1
|0.5
|Валло Кристиан
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Колар Марко
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Коррин Милан
|1
|0
|Плеснерович Виктор
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|1
|0
|Павляк Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3
Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0
Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Ягеллония
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Видзев Лодзь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Видзев Лодзь
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Видзев Лодзь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ягеллония
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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