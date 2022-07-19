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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Оренбург
 
Позже
Урал

История личных встреч

Оренбург
Урал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 1
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помазун Илья 1 0
Юшин Александр 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2
Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1
Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2
Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2022, осталось 2 дня 2 часа 50 минут.



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    • Прогнозы 62
    Оренбург 37.1% (23)
    X 43.5% (27)
    Урал 19.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Урал
    2.50
    3.38
    3.22
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Оренбург - Урал

    Исход игры
    Оренбург
    37.1% (23)
    Ничья
    43.5% (27)
    Урал
    19.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (16)
    Меньше
    71.93% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (24)
    2:1 Оренбург
    16.1% (10)
    1:0 Оренбург
    16.1% (10)
    1:2 Урал
    6.5% (4)
    0:1 Урал
    4.8% (3)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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