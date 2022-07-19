Стадион: Газовик
История личных встреч
Оренбург
Урал
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|1
|1
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помазун Илья
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2
Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1
Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2
Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург - Урал
Исход игры
Оренбург
37.1% (23)
Ничья
43.5% (27)
Урал
19.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (16)
Меньше
71.93% (41)
Обе команды забьют
Да
70.18% (40)
Нет
29.82% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (24)
2:1 Оренбург
16.1% (10)
1:0 Оренбург
16.1% (10)
1:2 Урал
6.5% (4)
0:1 Урал
4.8% (3)
0:0 Ничья
3.2% (2)
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