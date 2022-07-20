Стадион: ВЭБ Арена
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Сочи
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обляков Иван
|1
|1
|Карраскаль Хорхе
|1 (1)
|1
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цаллагов Ибрагим
|1
|1
|Мелкадзе Георгий
|1
|1
|Сарвели Владислав
|1
|1
|Нобоа Кристиан
|0
|0
|Юсупов Артур
|0
|0
|Макарчук Артём
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
Сочи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1
Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи
Исход игры
ЦСКА Москва
45% (27)
Ничья
38.3% (23)
Сочи
16.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
50% (28)
Меньше
50% (28)
Обе команды забьют
Да
83.93% (47)
Нет
16.07% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (19)
2:1 ЦСКА Москва
30% (18)
1:2 Сочи
10% (6)
1:0 ЦСКА Москва
8.3% (5)
2:2 Ничья
5% (3)
2:0 ЦСКА Москва
5% (3)
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