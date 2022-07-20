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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 60
ЦСКА Москва 45% (27)
X 38.3% (23)
Сочи 16.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Сочи
2.32
3.68
3.44
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Сочи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 1 1
Карраскаль Хорхе 1 (1) 1
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цаллагов Ибрагим 1 1
Мелкадзе Георгий 1 1
Сарвели Владислав 1 1
Нобоа Кристиан 0 0
Юсупов Артур 0 0
Макарчук Артём 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
Сочи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1
Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краснодар Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2022, осталось 2 дня 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    ЦСКА Москва 45% (27)
    X 38.3% (23)
    Сочи 16.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Сочи
    2.32
    3.68
    3.44
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    45% (27)
    Ничья
    38.3% (23)
    Сочи
    16.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (47)
    Нет
    16.07% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (19)
    2:1 ЦСКА Москва
    30% (18)
    1:2 Сочи
    10% (6)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.3% (5)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    2:0 ЦСКА Москва
    5% (3)
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