В перерыве в составе "быков" произошла замена. Вместо Петрова на поле Рамирес появился.

Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 0:2! Тут же второй мяч влетает в ворота "Краснодара"! Прострел с левого края следует в штрафную "быков". Набегает на мяч Промес, который переправляет сферу в сетку.

Сложной становится ситуация для "Краснодара". Литвинов же фолит против Сперцяна. В руках рефери появляется карточка желтого цвета.

Сперцян сейчас сам же исполнял стандартное положение. Пробил футболист по воротам соперника, но угодил точно в стоящего в стенке футболиста "Спартака".

С левой ноги Литвинов пробил по воротам соперника. Мяч просвистел рядом со стойкой! И все! Первый тайм в нашей встрече подошел к концу. 0:1, впереди пока "Спартак"!

Красная карточка Черникову! В борьбе с Мозесом махнул рукой игрок "Краснодара". Показывал Виктор, что попал ему соперник рукой по лицу. Так и есть. Отмахиваясь, он зацепил футболиста по плечу и бороде. Справедливо!

Вот так! В непростой ситуации оказывается "Краснодар". Замена уже готовится в составе краснодарцев. Будет замена на укрепление обороны.

Якимов вместо Кордобы на поле появился в составе коллектива из Краснодара. Кордоба с пониманием отнесся к этой ротации. Кстати говоря, определенные проблемы со здоровьем у футболиста были. Так что замена может и по причине травмы быть.

Офсайд у Ионова фиксирует судейская бригада. Определяется рефери, что нужно остановить игру, поскольку "вне игры" действительно имело место быть.

Пока что "Спартак" диктует свои условия сопернику. В меньшинстве "Краснодар" атаковать, конечно же, будет меньше. Тут как бы не пропустить еще "быкам".

Руслан Литвинов смещался на скорости в сторону ворот, после чего нанес удар по воротам соперника, но мяч полетел выше цели. Проводил взглядом сферу сейчас Сафонов. Вступать в игру не потребовалось.

Две минуты добавлено к основному времени первого тайма у нас.

Мартинс нанес удар по воротам соперника после подачи с левого края. Головой мяч направляет выше цели футболист "красно-белых".

Отбивается "Краснодар" после подачи корнера. Быстрый ответ от "быков", и Мартинс сносит на газон Кордобу 9-й номер уже прокинул мяч себе на ход, так что это срыв атаки. Еще одна карточка желтого цвета. У арбитра сегодня много работы.

Заводит местная публика сейчас традиционные прихлопывания и притопывания. Тем временем "Спартак" пытается атаковать. Мозес выдает передач на Зобнина, которому не удается ничего придумать впереди.

МОМЕНТ! Отобрали сейчас мяч у ворот соперника краснодарцы. Олусегун получил мяч в центре, не стал отдавать передачу на партнера, и пробил сам. Под перекладину сфера полетела, но выхватывает снаряд в свои перчатки кипер, пусть и со второй попытки.

Много падений, много микротравм... Одну из них получает Кордоба, который оказывается на газоне в борьбе с Соболевым. Но поднимается с поля футболист. Встречу он продолжит.

Разбегался Соболев. Еще минут 10 назад какие-то проблемы у него с опорной ногой были. Сейчас же пришел в себя футболист. В атаке, правда, он пока не так активен, как обычно.

Угловой зарабатывает сейчас "Спартак". Следует передача в центр штрафной, и Соболев в борьбе с соперником наносит выстрел головой прямо в руки вратарю.

Соболев в борьбе с Волковым правила нарушал, честно говоря. Так что мог рефери и выписать второй "горчичник" футболисту. Кроме того, когда бросились игроки "быков" об этом говорить судье, Александр начал махать руками перед лицом Кордобы. Ну точно неспортивное поведение. Удивительно, как Левников не реагирует!

Мозеса толкают на газон. Черников его определил на спину. Кстати говоря, игрока "Краснодара" пихнул в сторону Промес. Так что судья должен был фол в обратную сторону фиксировать, но пока Левников явно не дорабатывает на поле. Ошибается он в пользу "Спартака".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЗОБНИН! Забивает гол "Спартак"! Очередной угловой на правом фланге заработали футболисты "красно-белых". Подача в центр штрафной, мяч отскакивает на правый край штрафной, откуда Зобнин в касание пробивает в ближний угол! Сафонов отреагировать на выстрел не успевает!

Ничего криминального для "Краснодара" не случилось. Команда пропустила, но вряд ли она расстроиться. Будут пытаться "быки" тут же сравнять счет. Так что "красно-белым" ждать легкой жизни не придется.

26' Угловой на левом фланге заработал "Спартак". Сперцян попытался отобрать мяч у Мозеса. Это у него получилось, но мяч был выбит 10-м номером "Краснодара" на угловой. Много стандартов в нашем поединке.

25' Снес на правом фланге оппонента Бородин. Желтая карточка и игроку "Краснодара". Сравнивается счет по предупреждениям в нашем противостоянии - 1:1.

24' Кордоба фолит сейчас в атаке, сбивая соперника на газон. Досталось голкиперу "быков". Что там с Селиховым? Все в порядке? Вроде как, кипер "Спартака" поднимается, он в игре.

23' В итоге подача с левого фланга последовала, но мяч прямиком в руки голкиперу прилетел. Селихов сумел сыграть на выходе, забрав мяч в свои перчатки.

22' Олусегун прошел по центру троих соперников, после чего выполнил передачу на Ионова. Следом Кордоба получает сферу на левом краю, но получает удар от одного из оппонентов.

21' Соболев грубо в подкате сыграл против Черникова, после чего получил от рефери карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник", честно говоря. Болезненный удар в ногу игроку "быков".

20' 20 минут отыграли команды. Как всегда оживленная краснодарская публика гонит свой коллектив вперед. Одно удовольствие играть на такой футбольно арене, с такой поддержкой.

18' Сперцян получил мяч от Олусегуна, но затягивает с ударом и направляет сферу точно в голову одному из защитников "Спартака". Неудачно разыграна атака.

17' Волков пытался с правого края выполнить прострел в штрафную соперника, но угодил в защитника. В итоге за пределы футбольного газона сфера улетела.

16' Атака "Спартака", и Промес с левого края, не вбегая в штрафную, нанес удар в дальний угол. Мяч летит значительно выше мишени. Не самый удачный выстрел.

15' Баньяц еще два корнера разыграл. Последовала передача с левого края на дальний угол вратарской, откуда Черников наносит выстрел головой намного правее цели.

14' Быстро разыграли угловой хозяева. Прострел с левого края, но в пятку сфера попадает Хлусевичу, после чего сферу отправляется за пределы поля.

13' Ионов сейчас разгонял атаку своей команды. Выкатил он мяч в сторону центра на Сперцяна. Тот вторым касание нанес выстрел по рамке противника, но попал в ногу защитнику. Ждем первый угловой у ворот "Спартака".

12' Промес подтолкнул соперника плечом, завалив его на газон. Не было фола, но мяч сохранили у себя "красно-белые". Не торопятся они вводить сферу в игру.

11' Сперцян дважды в "стенку" обыгрывался с партнером. В конечном итоге выполнил он передачу в центр штрафной московского "Спартака", но Джикия снова среагировал, сыграв головой.

10' По ноге получил в районе центрального круга от Мартинса Сперцян. Мог и травму получить 10-й номер "Краснодара", но также он поднимается с газона. Все в порядке.

8' Вячеслав и Руслан Литвиновы столкнулись головами в штрафной "Краснодара" при розыгрыше корнера. Все хорошо с ребятами, встречу они продолжат.

7' Гости первый угловой разыграли у ворот соперника, но смогли довольно спокойно отбиться сейчас футболисты "Краснодара". Пока "быки" играют первым номером.

6' Мозес с правого фланга выполнял передачу в центр штрафной, но никто из партнеров в этой ситуации до мяча не добрался. Слишком сильная и мощная передача.

5' Олусегун - парень с невероятными скоростными данными. Попытался он с левого края выполнить прострел в штрафную "Спартака", но Джикия успевает сыграть в подкате в сторону от рамки. Тяжелый минуты для московской команды.

4' Заряженным вышел на поле "Краснодар". Попытались "красно-белые" выйти вперед через левый фланг, но прострел от Промеса прилетел в руки Сафонову.

3' Олусегун дважды выполнял прострел в штрафную соперника - удается "Спартаку" отбиться и выбить сферу за пределы поля. Подальше в аут.

2' Футболисты "Краснодара" вышли сегодня на поле в черно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Спартака" предстали на футбольном газоне в красно-белом обмундировании.