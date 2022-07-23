отгрузит 2 гола или более
mars777 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионов Алексей
|1
|0.5
|Сперцян Эдуард
|1
|0.5
|Олусегун Олакунле
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мозес Виктор
|1
|0.5
|Зобнин Роман
|1
|0.5
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|0
|1
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рыбус Мацей
|1
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0