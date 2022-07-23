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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Краснодар
0:2
Второй тайм: 50'
Спартак Москва
0'
20' Желтая карточка
Соболев Александр
24' Желтая карточка
Бородин Сергей
26' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
0:1
35' Гол
Зобнин Роман
37' Красная карточка
Черников Александр
0:2
46' Гол
Промес Куинси
49' Желтая карточка
Литвинов Руслан

Ход матча

20'
 
Соболев Александр
24'
Бородин Сергей
 
26'
 
Мартинс Кристофер
35'
0:1
Зобнин Роман
37'
Черников Александр
 
40'
Якимов Вячеслав
Кордоба Джон
 
46'
Рамирес Кристиан
Петров Сергей
 
46'
0:2
Промес Куинси
49'
 
Литвинов Руслан
Прогнозы 210
Краснодар 34.8% (73)
X 25.2% (53)
Спартак Москва 40% (84)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:2
отгрузит 2 гола или более
mars777 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Спартак Москва
3.44
6.52
2.36
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
44
Бородин
Сергей
Алексеевич
84
Литвинов
Вячеслав
8
Черников
Александр
14
Баньяц
Михайло
11
Ионов
Алексей
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
23
Чернов
Никита
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
35
Мартинс
Кристофер
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
8
Мозес
Виктор
10
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Краснодар
4-2-3-1
Спартак Москва
4-3-1-2

История личных встреч

Краснодар
Спартак Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

34.6%
7.7%
57.7%
9 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К«П
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионов Алексей 1 0.5
Сперцян Эдуард 1 0.5
Олусегун Олакунле 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мозес Виктор 1 0.5
Зобнин Роман 1 0.5

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Промес Куинси 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0
Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2
Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Зенит Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Спартак Москва 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
4. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Краснодар 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спартак Москва 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Факел Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • 50'
    Сперцян сейчас сам же исполнял стандартное положение. Пробил футболист по воротам соперника, но угодил точно в стоящего в стенке футболиста "Спартака".
  • Желтая карточка
    48'
    Сложной становится ситуация для "Краснодара". Литвинов же фолит против Сперцяна. В руках рефери появляется карточка желтого цвета.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРОМЕС! 0:2!
    Тут же второй мяч влетает в ворота "Краснодара"! Прострел с левого края следует в штрафную "быков". Набегает на мяч Промес, который переправляет сферу в сетку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Замена
    46'
    В перерыве в составе "быков" произошла замена. Вместо Петрова на поле Рамирес появился.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    С левой ноги Литвинов пробил по воротам соперника. Мяч просвистел рядом со стойкой! И все! Первый тайм в нашей встрече подошел к концу. 0:1, впереди пока "Спартак"!
  • Опасный момент
    45'
    Мартинс нанес удар по воротам соперника после подачи с левого края. Головой мяч направляет выше цели футболист "красно-белых".
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к основному времени первого тайма у нас.
  • 44'
    Руслан Литвинов смещался на скорости в сторону ворот, после чего нанес удар по воротам соперника, но мяч полетел выше цели. Проводил взглядом сферу сейчас Сафонов. Вступать в игру не потребовалось.
  • 43'
    Пока что "Спартак" диктует свои условия сопернику. В меньшинстве "Краснодар" атаковать, конечно же, будет меньше. Тут как бы не пропустить еще "быкам".
  • Офсайд
    42'
    Офсайд у Ионова фиксирует судейская бригада. Определяется рефери, что нужно остановить игру, поскольку "вне игры" действительно имело место быть.
  • 41'
    Якимов вместо Кордобы на поле появился в составе коллектива из Краснодара. Кордоба с пониманием отнесся к этой ротации. Кстати говоря, определенные проблемы со здоровьем у футболиста были. Так что замена может и по причине травмы быть.
  • 39'
    Вот так! В непростой ситуации оказывается "Краснодар". Замена уже готовится в составе краснодарцев. Будет замена на укрепление обороны.
  • Красная карточка
    38'
    Красная карточка Черникову! В борьбе с Мозесом махнул рукой игрок "Краснодара". Показывал Виктор, что попал ему соперник рукой по лицу. Так и есть. Отмахиваясь, он зацепил футболиста по плечу и бороде. Справедливо!
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    • 37'
      Ничего криминального для "Краснодара" не случилось. Команда пропустила, но вряд ли она расстроиться. Будут пытаться "быки" тут же сравнять счет. Так что "красно-белым" ждать легкой жизни не придется.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЗОБНИН!
      Забивает гол "Спартак"! Очередной угловой на правом фланге заработали футболисты "красно-белых". Подача в центр штрафной, мяч отскакивает на правый край штрафной, откуда Зобнин в касание пробивает в ближний угол! Сафонов отреагировать на выстрел не успевает!
    • 35'
      Мозеса толкают на газон. Черников его определил на спину. Кстати говоря, игрока "Краснодара" пихнул в сторону Промес. Так что судья должен был фол в обратную сторону фиксировать, но пока Левников явно не дорабатывает на поле. Ошибается он в пользу "Спартака".
    • Судья
      34'
      Соболев в борьбе с Волковым правила нарушал, честно говоря. Так что мог рефери и выписать второй "горчичник" футболисту. Кроме того, когда бросились игроки "быков" об этом говорить судье, Александр начал махать руками перед лицом Кордобы. Ну точно неспортивное поведение. Удивительно, как Левников не реагирует!
    • Угловой
      32'
      Угловой зарабатывает сейчас "Спартак". Следует передача в центр штрафной, и Соболев в борьбе с соперником наносит выстрел головой прямо в руки вратарю.
    • 31'
      Разбегался Соболев. Еще минут 10 назад какие-то проблемы у него с опорной ногой были. Сейчас же пришел в себя футболист. В атаке, правда, он пока не так активен, как обычно.
    • 30'
      Много падений, много микротравм... Одну из них получает Кордоба, который оказывается на газоне в борьбе с Соболевым. Но поднимается с поля футболист. Встречу он продолжит.
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТ! Отобрали сейчас мяч у ворот соперника краснодарцы. Олусегун получил мяч в центре, не стал отдавать передачу на партнера, и пробил сам. Под перекладину сфера полетела, но выхватывает снаряд в свои перчатки кипер, пусть и со второй попытки.
    • 28'
      Заводит местная публика сейчас традиционные прихлопывания и притопывания. Тем временем "Спартак" пытается атаковать. Мозес выдает передач на Зобнина, которому не удается ничего придумать впереди.
    • Желтая карточка
      27'
      Отбивается "Краснодар" после подачи корнера. Быстрый ответ от "быков", и Мартинс сносит на газон Кордобу 9-й номер уже прокинул мяч себе на ход, так что это срыв атаки. Еще одна карточка желтого цвета. У арбитра сегодня много работы.
    • Угловой
      26'
      Угловой на левом фланге заработал "Спартак". Сперцян попытался отобрать мяч у Мозеса. Это у него получилось, но мяч был выбит 10-м номером "Краснодара" на угловой. Много стандартов в нашем поединке.
    • Желтая карточка
      25'
      Снес на правом фланге оппонента Бородин. Желтая карточка и игроку "Краснодара". Сравнивается счет по предупреждениям в нашем противостоянии - 1:1.
    • Фол, нарушение
      24'
      Кордоба фолит сейчас в атаке, сбивая соперника на газон. Досталось голкиперу "быков". Что там с Селиховым? Все в порядке? Вроде как, кипер "Спартака" поднимается, он в игре.
    • 23'
      В итоге подача с левого фланга последовала, но мяч прямиком в руки голкиперу прилетел. Селихов сумел сыграть на выходе, забрав мяч в свои перчатки.
    • Фол, нарушение
      22'
      Олусегун прошел по центру троих соперников, после чего выполнил передачу на Ионова. Следом Кордоба получает сферу на левом краю, но получает удар от одного из оппонентов.
    • Желтая карточка
      21'
      Соболев грубо в подкате сыграл против Черникова, после чего получил от рефери карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник", честно говоря. Болезненный удар в ногу игроку "быков".
    • 20'
      20 минут отыграли команды. Как всегда оживленная краснодарская публика гонит свой коллектив вперед. Одно удовольствие играть на такой футбольно арене, с такой поддержкой.
    • 18'
      Сперцян получил мяч от Олусегуна, но затягивает с ударом и направляет сферу точно в голову одному из защитников "Спартака". Неудачно разыграна атака.
    • 17'
      Волков пытался с правого края выполнить прострел в штрафную соперника, но угодил в защитника. В итоге за пределы футбольного газона сфера улетела.
    • 16'
      Атака "Спартака", и Промес с левого края, не вбегая в штрафную, нанес удар в дальний угол. Мяч летит значительно выше мишени. Не самый удачный выстрел.
    • Угловой
      15'
      Баньяц еще два корнера разыграл. Последовала передача с левого края на дальний угол вратарской, откуда Черников наносит выстрел головой намного правее цели.
    • Угловой
      14'
      Быстро разыграли угловой хозяева. Прострел с левого края, но в пятку сфера попадает Хлусевичу, после чего сферу отправляется за пределы поля.
    • Угловой
      13'
      Ионов сейчас разгонял атаку своей команды. Выкатил он мяч в сторону центра на Сперцяна. Тот вторым касание нанес выстрел по рамке противника, но попал в ногу защитнику. Ждем первый угловой у ворот "Спартака".
    • 12'
      Промес подтолкнул соперника плечом, завалив его на газон. Не было фола, но мяч сохранили у себя "красно-белые". Не торопятся они вводить сферу в игру.
    • 11'
      Сперцян дважды в "стенку" обыгрывался с партнером. В конечном итоге выполнил он передачу в центр штрафной московского "Спартака", но Джикия снова среагировал, сыграв головой.
    • Фол, нарушение
      10'
      По ноге получил в районе центрального круга от Мартинса Сперцян. Мог и травму получить 10-й номер "Краснодара", но также он поднимается с газона. Все в порядке.
    • Травма, повреждение
      8'
      Вячеслав и Руслан Литвиновы столкнулись головами в штрафной "Краснодара" при розыгрыше корнера. Все хорошо с ребятами, встречу они продолжат.
    • Угловой
      7'
      Гости первый угловой разыграли у ворот соперника, но смогли довольно спокойно отбиться сейчас футболисты "Краснодара". Пока "быки" играют первым номером.
    • 6'
      Мозес с правого фланга выполнял передачу в центр штрафной, но никто из партнеров в этой ситуации до мяча не добрался. Слишком сильная и мощная передача.
    • 5'
      Олусегун - парень с невероятными скоростными данными. Попытался он с левого края выполнить прострел в штрафную "Спартака", но Джикия успевает сыграть в подкате в сторону от рамки. Тяжелый минуты для московской команды.
    • 4'
      Заряженным вышел на поле "Краснодар". Попытались "красно-белые" выйти вперед через левый фланг, но прострел от Промеса прилетел в руки Сафонову.
    • 3'
      Олусегун дважды выполнял прострел в штрафную соперника - удается "Спартаку" отбиться и выбить сферу за пределы поля. Подальше в аут.
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" вышли сегодня на поле в черно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Спартака" предстали на футбольном газоне в красно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу матча! С центра поля снаряд разыграли футболисты "Краснодара"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогнозы на матч Краснодар 0:2 Спартак Москва

    Исход игры
    Краснодар
    34.8% (73)
    Ничья
    25.2% (53)
    Спартак Москва
    40% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    87.07% (101)
    Нет
    12.93% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    17.6% (37)
    2:1 Краснодар
    12.9% (27)
    1:2 Спартак Москва
    10% (21)
    2:2 Ничья
    3.8% (8)
    1:0 Краснодар
    3.8% (8)
    2:3 Спартак Москва
    1.9% (4)
    0:1 Спартак Москва
    1.9% (4)
    3:2 Краснодар
    1.4% (3)
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