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Локомотив Москва
1:0
Идёт матч
Динамо Москва
0'
1:0
17' Гол
_Fasson L.

Ход матча

17'
_Fasson L.
1:0
Прогнозы 121
Локомотив Москва 23.1% (28)
X 44.6% (54)
Динамо Москва 32.2% (39)
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Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
3.20
4.60
2.35
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Локомотив Москва
Динамо Москва

История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

29 матчей

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.8%
51.7%
34.5%
4 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на первый перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на своём поле переигрывает в дерби "Динамо" со счётом 1:0. При обилии моментов пока единственный мяч в этой встрече забил новичок "железнодорожников" Лукас Фассон. 
  • Штанга
    44'
    Макаров с правого фланга немного сместился в центр, а затем Денис выполнил подачу в центр штрафной площади, Фомин под давлением соперника головой пробил под правый угол ворот, на этот раз перекладина спасла "Локомотив" от пропущенного мяча. 
  • Опасный момент
    43'
    Из центра поля теперь уже последовала хорошая передача от Миранчука на ход Изидору, Вильсон убежал на левый угол штрафной площади и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    42'
    Фомин из центрального круга выполнил хорошую передачу на ход Смолову к радиусу штрафной площади, Фёдор не стал входить в штрафную и на исполнение пробил в правый угол ворот, Худяков успел сократить дистанцию и спасти свою команду.
  • Опасный момент
    41'
    Баринов со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Кутицкий на своей половине поля нарушил правила против Изидора. Игроки "Локомотива" заработали относительно неплохой стандарт. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Динамо". Миранчук выполнил подачу на ближний угол вратарской, общими усилиями игроки "Динамо" выбили мяч в центр поля. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Баринов в центральном круге огрел по ногам Скопинцева, который до этого перехватил мяч у Камано. 
  • 37'
    Моро выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко, а поэтому Паршивлюк головой сбросил его уже в руки Худякову.
  • Желтая карточка
    36'
    Центральный защитник "Локомотива" Тин Едвай получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Смолова. 
  • 35'
    Грулёв с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч от Тикнизяна отскочил к правому углу вратарской, где уже Смолов под давлением Едвая не смог пробить по воротам в падении через себя. 
  • 34'
    Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Локомотива", Худяков выбежал за пределы штрафной и выбил мяч в аут. 
  • 33'
    Миранчук выполнил передачу на ход Живоглядову по правому флангу, Дмитрий от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Изидор не смог подстроиться под мяч и пробить головой по воротам. 
  • 32'
    Ожидается, что после первого перерыва замен не будет у команд, посмотрим, как в итоге будут вести себя футболисты во втором тайме. 
  • 31'
    Тикнизян совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Наира и полетел точно в руки Шунину. 
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    • 30'
      Миранчук со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Смолов при попытке разогнать контратаку на своей половине поля нарушил правила против Живоглядова.
    • Угловой
      28'
      Очередной угловой у ворот "Динамо". Миранчук выполнил подачу в центр штрафной площади, Едвай головой сбросил мяч к правому углу вратарской, тут уже внимательно сыграли игроки "Динамо", которые перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Из центра поля последовал заброс на ход Живоглядову по правому флангу, при обработке мяча Дмитрий подыграл себе рукой, боковой арбитр всё видел и сразу же дал отмашку Владиславу Безбородову. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Гагнидзе пошёл в подкат в центре поля и огрел по ногам Карпукаса. 
    • 25'
      Живоглядов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Судья
      24'
      Вновь игроки "Локомотива" попытались вывести Изидора на правый угол штрафной площади, Вильсон на этот раз в борьбе со Скопинцевым оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше. 
    • 23'
      Миранчук разогнал атаку по центру на этот раз, а затем Антон выполнил передач на правый угол штрафной площади, Изидор пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      22'
      Грулёв плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Худяков успел среагировать и отвести угрозу от своих владений. 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фассон!!! Тикнизян с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Смолов сыграл неудачно и в итоге выполнил невольную скидку на соперника, Фассон при этом успел первым выскочить на мяч и затем в падении отправить мяч в сетку. 
    • 20'
      Камано убежал по центру к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч задел защитника "Динамо" и вновь ушёл на угловой. 
    • Угловой
      19'
      Фомин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" очень уверенно отбились и пустились в контратаку. 
    • 18'
      Макаров выполнил передачу к лицевой линии на ход Гагнидзе, Лука попытался войти в штрафную площадь, в борьбе с Карпукасом ему удалось заработать угловой для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Керк перестарался в борьбе за мяч при входе в штрафную площадь, правила были нарушены против Сазонова. 
    • Опасный момент
      16'
      Макаров выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Гагнадзе, Лука пяткой выполнил передачу чуть ближе к центру по линии штрафной на Смолова, а Фёдор также пяткой выполнил пас немного назад от штрафной на Макарова, Денис в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 15'
      Керк получил передачу на ход по левому флангу от Тикнизяна, Наир хотел получить ответный пас уже на левый угол штрафной площади, но Джирано решил подать на дальнюю штангу, мяч свалился с ноги Керка и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 14'
      Фомин при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Грулёвым, а затем Даниил выполнил прострел в центр к линии вратарской, Худяков в прыжке смог перехватить мяч. 
    • Угловой
      13'
      А вот первый угловой игроки "Локомотива" разыграли неудачно, последовала прямая подача в центр к линии вратарской, получился подарок для Шунина. 
    • 12'
      Изидор совершил теперь уже рывок вперёд по левому флангу, далее Вильсон выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Паршивлюка и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Гагнидзе получил по ногам в центре поля. Игроки "Динамо" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • 10'
      Удалось "Локомотиву" разогнать атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей Камано на левый угол штрафной площади, Изидор зацепился за мяч и на исполнение пробил по воротам, Шунин поймал его без всякого труда. 
    • 9'
      Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом, пока при этом дальше центра поля у команды Славиши Йокановича не получается продвинуться. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Живоглядов в центре поля нарушил правила против Макарова. Игроки "Динамо" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 7'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади от Фассона, мяч полетел высоковато для Изидора, в итоге он достался Шунину. 
    • 6'
      Керк пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко, но для "пристрелки" сойдёт. 
    • 5'
      Начинает вновь немного накрапывать на поле все же, так что всё же футболистам придётся помокнуть. 
    • 4'
      Гагнидзе при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Макаровым и затем с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Худяков сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
    • 3'
      Также добавим, что игроки "Локомотива" перед началом матча были в специальных футболках в поддержку Рифата Жемалетдинова, который в данный момент восстанавливается после тяжёлой травмы. 
    • Дождь
      2'
      В Москве перед матчем был очень сильный ливень, но сейчас погода успокоилась, а поэтому ничто не помешает футболистам показать хорошую игру. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, в какой форме команды подходят к новому сезону чемпионата России. Напоминаем, что это последний контрольный матч для обеих команд перед стартом нового сезона. 
    • До матча
    • Напоминаем, что сегодня контрольный матч будет сыгран по специальным правилам - три тайма по сорок пять минут. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между московскими "Локомотивом" и "Динамо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 121
    Локомотив Москва 23.1% (28)
    X 44.6% (54)
    Динамо Москва 32.2% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    3.20
    4.60
    2.35
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    Где смотреть матч Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    23.1% (28)
    Ничья
    44.6% (54)
    Динамо Москва
    32.2% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (40)
    1:2 Динамо Москва
    16.5% (20)
    2:1 Локомотив Москва
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    10.7% (13)
    0:1 Динамо Москва
    9.1% (11)
    1:0 Локомотив Москва
    3.3% (4)
    2:0 Локомотив Москва
    2.5% (3)
    3:2 Локомотив Москва
    1.7% (2)
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