Угловой у ворот "Динамо". Миранчук выполнил подачу на ближний угол вратарской, общими усилиями игроки "Динамо" выбили мяч в центр поля.

Кутицкий на своей половине поля нарушил правила против Изидора. Игроки "Локомотива" заработали относительно неплохой стандарт.

Баринов со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Фомин из центрального круга выполнил хорошую передачу на ход Смолову к радиусу штрафной площади, Фёдор не стал входить в штрафную и на исполнение пробил в правый угол ворот, Худяков успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

Из центра поля теперь уже последовала хорошая передача от Миранчука на ход Изидору, Вильсон убежал на левый угол штрафной площади и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Макаров с правого фланга немного сместился в центр, а затем Денис выполнил подачу в центр штрафной площади, Фомин под давлением соперника головой пробил под правый угол ворот, на этот раз перекладина спасла "Локомотив" от пропущенного мяча.

Звучит свисток на первый перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на своём поле переигрывает в дерби "Динамо" со счётом 1:0. При обилии моментов пока единственный мяч в этой встрече забил новичок "железнодорожников" Лукас Фассон.

Тикнизян совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Наира и полетел точно в руки Шунину.

Ожидается, что после первого перерыва замен не будет у команд, посмотрим, как в итоге будут вести себя футболисты во втором тайме.

Миранчук выполнил передачу на ход Живоглядову по правому флангу, Дмитрий от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Изидор не смог подстроиться под мяч и пробить головой по воротам.

Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Локомотива", Худяков выбежал за пределы штрафной и выбил мяч в аут.

Грулёв с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч от Тикнизяна отскочил к правому углу вратарской, где уже Смолов под давлением Едвая не смог пробить по воротам в падении через себя.

Центральный защитник "Локомотива" Тин Едвай получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Смолова.

Моро выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко, а поэтому Паршивлюк головой сбросил его уже в руки Худякову.

Баринов в центральном круге огрел по ногам Скопинцева, который до этого перехватил мяч у Камано.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фассон!!! Тикнизян с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Смолов сыграл неудачно и в итоге выполнил невольную скидку на соперника, Фассон при этом успел первым выскочить на мяч и затем в падении отправить мяч в сетку.

Грулёв плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Худяков успел среагировать и отвести угрозу от своих владений.

Миранчук разогнал атаку по центру на этот раз, а затем Антон выполнил передач на правый угол штрафной площади, Изидор пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Вновь игроки "Локомотива" попытались вывести Изидора на правый угол штрафной площади, Вильсон на этот раз в борьбе со Скопинцевым оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше.

Живоглядов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Гагнидзе пошёл в подкат в центре поля и огрел по ногам Карпукаса.

Из центра поля последовал заброс на ход Живоглядову по правому флангу, при обработке мяча Дмитрий подыграл себе рукой, боковой арбитр всё видел и сразу же дал отмашку Владиславу Безбородову.

Очередной угловой у ворот "Динамо". Миранчук выполнил подачу в центр штрафной площади, Едвай головой сбросил мяч к правому углу вратарской, тут уже внимательно сыграли игроки "Динамо", которые перехватили мяч.

Смолов при попытке разогнать контратаку на своей половине поля нарушил правила против Живоглядова.

Миранчук со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Камано убежал по центру к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч задел защитника "Динамо" и вновь ушёл на угловой.

19' Фомин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" очень уверенно отбились и пустились в контратаку.

18' Макаров выполнил передачу к лицевой линии на ход Гагнидзе, Лука попытался войти в штрафную площадь, в борьбе с Карпукасом ему удалось заработать угловой для своей команды.

17' Керк перестарался в борьбе за мяч при входе в штрафную площадь, правила были нарушены против Сазонова.

16' Макаров выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Гагнадзе, Лука пяткой выполнил передачу чуть ближе к центру по линии штрафной на Смолова, а Фёдор также пяткой выполнил пас немного назад от штрафной на Макарова, Денис в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

15' Керк получил передачу на ход по левому флангу от Тикнизяна, Наир хотел получить ответный пас уже на левый угол штрафной площади, но Джирано решил подать на дальнюю штангу, мяч свалился с ноги Керка и ушёл за лицевую линию поля.

14' Фомин при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Грулёвым, а затем Даниил выполнил прострел в центр к линии вратарской, Худяков в прыжке смог перехватить мяч.

13' А вот первый угловой игроки "Локомотива" разыграли неудачно, последовала прямая подача в центр к линии вратарской, получился подарок для Шунина.

12' Изидор совершил теперь уже рывок вперёд по левому флангу, далее Вильсон выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Паршивлюка и ушёл на угловой.

11' Гагнидзе получил по ногам в центре поля. Игроки "Динамо" вновь быстро разыграли стандарт.

10' Удалось "Локомотиву" разогнать атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей Камано на левый угол штрафной площади, Изидор зацепился за мяч и на исполнение пробил по воротам, Шунин поймал его без всякого труда.

9' Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом, пока при этом дальше центра поля у команды Славиши Йокановича не получается продвинуться.

8' Живоглядов в центре поля нарушил правила против Макарова. Игроки "Динамо" довольно быстро разыграли стандарт.

7' Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади от Фассона, мяч полетел высоковато для Изидора, в итоге он достался Шунину.

6' Керк пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко, но для "пристрелки" сойдёт.

5' Начинает вновь немного накрапывать на поле все же, так что всё же футболистам придётся помокнуть.

4' Гагнидзе при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Макаровым и затем с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Худяков сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

3' Также добавим, что игроки "Локомотива" перед началом матча были в специальных футболках в поддержку Рифата Жемалетдинова, который в данный момент восстанавливается после тяжёлой травмы.

2' В Москве перед матчем был очень сильный ливень, но сейчас погода успокоилась, а поэтому ничто не помешает футболистам показать хорошую игру.