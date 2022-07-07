История личных встреч
Локомотив Москва
Динамо Москва
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
29 матчей
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.8%
51.7%
34.5%
4 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
20.8% (11)
Ничья
49.1% (26)
Динамо Москва
30.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
84.62% (44)
Нет
15.38% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (18)
1:2 Динамо Москва
20.8% (11)
2:2 Ничья
15.1% (8)
2:1 Локомотив Москва
9.4% (5)
1:0 Локомотив Москва
5.7% (3)
0:1 Динамо Москва
3.8% (2)
2:0 Локомотив Москва
3.8% (2)
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