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Бразилия: Серия A

2022
Сан-Паулу
3:2
Второй тайм: 59'
Гойяс
0'
0:1
8' Гол
Dada Belmonte
1:1
29' Гол
Кальери Хонатан
31' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
2:1
33' Гол
Rodrigo Nestor
36' Желтая карточка
Раул Педро
2:2
39' Гол
Кардозо Даниэль
45' Желтая карточка
Матеус де Салес
45' Желтая карточка
Dada Belmonte
2:2
45' Не забитый пенальти
Лусиано Невес
3:2
48' Гол
Patrick I
40
Thiago
Xavier3
13
Рафинья
Марсио
32
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
4
Коста
Диего
34
Welington
26
Igor
Gomes
29
Pablo
Maia
25
Rodrigo
Nestor
88
Patrick
I
11
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Joao
Caetano
21
Кардозо
Даниэль
6
Savio
Alves
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
36
Матеус
де
Салес
27
Dada
Belmonte
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Сан-Паулу
4-4-2
Гойяс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Гойяс

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
БСА
3:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
КБ
2:2
КБ
2:0
КБ
1:0
КБ
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 10 (1) 0.53
Лусиано Невес 7 (2) 0.37
Patrick I 4 0.21
Nikao 3 0.16
Rodrigo Nestor 2 0.11
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.05
Eder1 1 0.05
Welington 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Igor Gomes 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alisson II 0 0
Jonas Toro 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 9 (1) 0.47
Elvis II 4 (3) 0.21
Nícolas I 3 0.16
Dada Belmonte 1 0.05
Да Силва 1 0.05
Аподи Диаллиссон 1 0.05
Кардозо Даниэль 1 0.05
Диего Рибас 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Vinicius XII 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 7 0
Igor Gomes 4 1
Лусиано Невес 5 0
Рафинья Марсио 4 0
Alisson II 4 0
Невес Габриэль 4 0
Кальери Хонатан 3 0
Patrick I 3 0
Leo XV 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 0
Pablo Maia 2 0
Миранда Жоао 1 0
Welington 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раул Педро 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Бастос Фернандр Феллипе 5 0
Матеус де Салес 5 0
Магиньо 5 0
Danilo IV 4 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Dada Belmonte 4 0
Да Силва 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Luan Dias 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Сидней 1 0
Диего Рибас 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
4
67%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
38%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Забито

25
18
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
16%
2
11%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
8
32%
3
17%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
2
8%
8
44%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
2
10%
5
23%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
7
33%
2
9%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 12 36
2. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
3. Атлетико Минейро 18 8 8 2 26 - 18 32
4. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
5. Атлетико Паранаэнсе 18 9 4 5 24 - 18 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Сан-Паулу 3:2 19 6 10 3 28 - 23 28
8. Фламенго 18 8 3 7 24 - 17 27
9. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
10. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
11. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
12. Ботафого Рибейрао 18 6 3 9 17 - 24 21
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 2:3 19 5 6 8 20 - 25 21
15. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 18 5 3 10 12 - 22 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 18 2 7 9 15 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
3. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Сан-Паулу 3:2 9 5 3 1 17 - 10 18
5. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
6. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
7. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
8. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
9. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
10. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
11. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 2:3 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
7. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 3:2 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 2:3 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Патрик бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    53'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Лусиано Невес пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    51'
    Dada Belmonte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    Матеус де Салес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кардозо Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Раул Педро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Родриго Нестор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Luizao получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Кальери Хонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Dada Belmonte бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Гойяс
1.52
4.50
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Паулу 3:2 Гойяс онлайн

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