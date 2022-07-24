0'
0:1
8' ГолDada Belmonte
1:1
29' ГолКальери Хонатан
31' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
2:1
33' ГолRodrigo Nestor
36' Желтая карточкаРаул Педро
2:2
39' ГолКардозо Даниэль
45' Желтая карточкаМатеус де Салес
45' Желтая карточкаDada Belmonte
2:2
45' Не забитый пенальтиЛусиано Невес
3:2
48' ГолPatrick I
87' Желтая карточкаLuan Dias
89' Желтая карточкаТаллиш Энрике
89' Желтая карточкаБастос Фернандр Феллипе
3:3
90' ГолРаул Педро
90'+8
Ход матча
8'
0:1
29'
1:1
33'
2:1
36'
39'
2:2
45'
45'
45'
2:2
87'
89'
90'
3:3
34
Welington
26
Igor
Gomes
29
Pablo
Maia
88
Patrick
I
23
Tadeu
I
2
Магиньо
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
11
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoНападающий
-
-
-
23 Eder1
-
-
-
-
87 Йонг
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
99 Luan DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
-
37 Пабло ХуанПолузащитник
-
14 Danilo IV
-
-
-
-
25 Lucas Halter
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Сан-Паулу
Гойяс
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|10 (1)
|0.53
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.37
|Patrick I
|4
|0.21
|Nikao
|3
|0.16
|Rodrigo Nestor
|2
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.05
|Eder1
|1
|0.05
|Welington
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|10 (1)
|0.53
|Elvis II
|4 (3)
|0.21
|Nícolas I
|3
|0.16
|Dada Belmonte
|1
|0.05
|Да Силва
|1
|0.05
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.05
|Кардозо Даниэль
|1
|0.05
|Диего Рибас
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Лусиано Невес
|5
|0
|Рафинья Марсио
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Patrick I
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|6
|0
|Раул Педро
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Магиньо
|5
|0
|Danilo IV
|4
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Dada Belmonte
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
5
56%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
38%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Забито
28
21
17 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
9
32%
4
19%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
2
7%
9
43%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
3
13%
5
20%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
21%
5
20%
31-45
1
4%
6
24%
46-60
7
29%
29%
2
8%
61-75
4
17%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 12
|36
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|8
|2
|26 - 18
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|19
|9
|4
|6
|24 - 19
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|18
|8
|3
|7
|24 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|10.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|19
|7
|3
|9
|18 - 24
|24
|12.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|18
|5
|3
|10
|12 - 22
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|19.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|7.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|13.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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