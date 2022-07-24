Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
5'
17
Шварц
Петр
10
Кинтана
Кайе
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Шлёнск
Погонь Щецин
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ястржембски Деннис
|1
|0.5
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|1
|0.5
|Бичахчян Ваан
|1
|0.5
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малец Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2
Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Легия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Шлёнск
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Погонь Щецин
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заглембе Любин
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Погонь Щецин
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Шлёнск
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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