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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Шлёнск
2:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
4' Гол
Ястржембски Деннис
1:1
30' Гол
Бичахчян Ваан
52' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
53' Желтая карточка
Цех Бенедикт
2:1
55' Гол
Гретарссон Даниэль
73' Желтая карточка
Кухарчик Михал
90' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+6
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
10
Кинтана
Кайе
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Шлёнск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Шлёнск
Погонь Щецин

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гретарссон Даниэль 1 0.5
Ястржембски Деннис 1 0.5
Экспозито Эрик 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 2 1
Захович Лука 1 0.5
Дабровски Дамьян 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экспозито Эрик 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цех Бенедикт 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бичахчян Ваан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2
Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Краковия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Легия 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Заглембе Любин 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Бичахчян Ваан бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ястржембски Деннис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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