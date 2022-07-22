Стадион: Морис Дюфран
0'
4' Желтая карточкаКалут Александро
15' Вторая желтая карточкаКалут Александро
20' Желтая карточкаМарре Сулейман
Ход матча
15'
20'
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
11 Кейперс УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы
48 матчей
33.3%
12.5%
54.2%
16 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
10 побед 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
27.1%
47.9%
12 побед 13 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калут Александро
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3
Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Гент
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гент
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Стандард
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б