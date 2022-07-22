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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Стандард
0:0
Первый тайм: 23'
Гент
0'
4' Желтая карточка
Калут Александро
15' Вторая желтая карточка
Калут Александро
20' Желтая карточка
Марре Сулейман

Ход матча

4'
Калут Александро
 
15'
Калут Александро
 
20'
 
Марре Сулейман
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Гент
4.80
4.70
3.35
Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
5
Калут
Александро
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
34
Тиссудали
Тарик
9
Лемайич
Дарко
Стандард
4-2-3-1
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Гент

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы

48 матчей

33.3%
12.5%
54.2%
16 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
10 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
27.1%
47.9%
12 побед 13 ничьих 23 победы

История матчей

ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калут Александро 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3
Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Команда И В Н П Г О
1. Стандард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Гент 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Стандард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гент 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Гент 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Стандард 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Марре Сулейман получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Alexandro Calut получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    4'
    Alexandro Calut получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Гент
4.80
4.70
3.35
Все Коэффициенты
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