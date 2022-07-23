Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
0'
1' Желтая карточкаДеом Жером
1:0
18' ГолAnass Zaroury
45' Желтая карточкаАндреу Стелиос
2:0
51' ГолБессиль Лоик
2:1
76' ГолН'Дри Конан
90' Желтая карточкаКоффи Херве
3:1
90' ГолГолизадех Али
90'+6
Ход матча
1'
18'
1:0
45'
51'
2:0
76'
2:1
90'
90'
3:1
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
21
Jan
Kral
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Патрон ПьерВратарь
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Защитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
-
77 Dario Oger
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Шарлеруа
Эйпен
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голизадех Али
|1
|1
|Бессиль Лоик
|1
|1
|Anass Zaroury
|1
|1
|Мориока Риота
|0
|0
|Зоргане Адем
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|1
|1
|Превляк Смаил
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффи Херве
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деом Жером
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1
Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4
Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б