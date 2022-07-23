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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Шарлеруа
3:1
Конец матча
Эйпен
0'
1' Желтая карточка
Деом Жером
1:0
18' Гол
Anass Zaroury
45' Желтая карточка
Андреу Стелиос
2:0
51' Гол
Бессиль Лоик
2:1
76' Гол
Н'Дри Конан
90' Желтая карточка
Коффи Херве
3:1
90' Гол
Голизадех Али
90'+6
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
44
Мориока
Риота
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
10
Баджи
Юссуф
70
Anass
Zaroury
33
Нуруден
Абдул
2
Yentil
van
Genechten
21
Jan
Kral
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
10
Чарльз-Кук
Риган
23
Кристи-Дэвис
Исаак
14
Деом
Жером
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
7
Нуху
Айзек
Шарлеруа
3-5-2
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Шарлеруа
Эйпен

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
2:3
К
5:1
ПДА
3:1
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1
ПДА
1:2
ТМК
0:0
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
3:2
КБ
2:0
2ЙК
3:0
2ЙК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голизадех Али 1 1
Бессиль Лоик 1 1
Anass Zaroury 1 1
Мориока Риота 0 0
Зоргане Адем 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 1 1
Превляк Смаил 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффи Херве 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деом Жером 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1
Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4
Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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    • Желтая карточка
      45'
      Стелиос Андреу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Anass Zaroury бьет в цель!
    • Желтая карточка
      1'
      Деом Жером получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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