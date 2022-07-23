Стадион: Гульденспоренстадион
0'
57' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
68' Желтая карточкаNayel Mehssatou
0:1
72' ГолМертенс Матье
0:2
90' ГолАль-Тамари Мусса
90' Желтая карточкаКейта Хабиб
90'+6
Ход матча
57'
68'
72'
0:1
90'
0:2
90'
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
25
Патрис
Луи
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Кейта ХабибНападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
-
44 Сильва ЖоаоНападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Dion De Neve
-
-
-
26 Luca Foubert
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Jo Gilis
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Кортрейк
АХ Лёвен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|1
|1
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2
Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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