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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Кортрейк
0:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
57' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
68' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
0:1
72' Гол
Мертенс Матье
0:2
90' Гол
Аль-Тамари Мусса
90' Желтая карточка
Кейта Хабиб
90'+6
31
Илич
Марко
25
Nayel
Mehssatou
30
Д'Эне
Кристоф
4
Ватанабэ
Цуёси
66
Радованович
Александар
9
Billel
Messaoudi
20
Де
Брён
Александре
14
Сиссоко
Самбу
II
17
Гейе
Папе
Хабиб
7
Мбайо
Дилан
12
Кейта
Хабиб
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
15
Уэдраого
Дилан
28
Плетинкс
Эвауд
11
Аль-Тамари
Мусса
21
Гамбоа
Жоау
43
Nachon
Nsingi
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
10
Хольцхаузер
Рафаэль
7
Торстейнссон
Йон
Кортрейк
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Кортрейк
АХ Лёвен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КБ
1:3
ТМС
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 1 1

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2
Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
4. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
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