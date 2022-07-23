Стадион: Стааен
1:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
22'
1:0
27
Бойя
Франк
20
Бауэр
Роберт
49
Морис
Антони
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Senne LynenЗащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
26 Ross SykesЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marcel Lewis
-
-
85 Arnaud Dony
-
-
Главный тренер: Karel Geraerts
История личных встреч
Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|1
|1
|Хасиока Даики
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сент-Трейден
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сент-Трейден
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сент-Трейден
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
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