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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Сент-Трейден
1:0
Второй тайм: 50'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
22' Гол
Хаяси Даити
33' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан

Ход матча

22'
Хаяси Даити
(Хасиока Даики)
1:0
33'
 
Бёрджесс Кристиан
40'
 
Ross Sykes
Ismael Kandouss
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.05
3.45
2.26
Все Коэффициенты
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
27
Бойя
Франк
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
7
Койта
Абубакари
6
Конате
Мори
10
Кагава
Синдзи
44
Брюлс
Кристиан
8
Хаяси
Даити
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
20
Senne
Lynen
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
11
Саймон
Адингра
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Сент-Трейден
3-4-2-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
1:4
ЛППОЗПВЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 1 1
Хасиока Даики 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 1 0

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сент-Трейден 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сент-Трейден 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
5. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сент-Трейден 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Ismael Kandouss уходит с поля. Ross Sykes выходит вместо него
  • Желтая карточка
    33'
    Бёрджесс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хаяси Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.05
3.45
2.26
Все Коэффициенты
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